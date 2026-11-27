A november 27-i Black Friday alkalmából számos webáruház és hagyományos üzlet hirdet jelentős kedvezményeket. A Gazdasági Versenyhivatal pénteki közleményében arra figyelmeztetett, hogy az akciókkal teli időszakban megnőhet a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok előfordulásának kockázata.

A Black Friday kedvezményei mögött megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok is rejtőzhetnek (A kép illusztráció)

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A fogyasztóknak a november 30-i Cyber Monday, valamint a karácsony előtti további leárazások során is érdemes körültekintően eljárniuk.

Megtévesztő kedvezményekkel is találkozhatnak a vásárlók a Black Friday idején

A versenyhatóság szerint a kereskedők különböző módszerekkel ösztönözhetik elhamarkodott vásárlásra a fogyasztókat. Ezek közé tartoznak:

az akár 90 százalékos kedvezményt ígérő, valójában csak egyetlen termékre vonatkozó ajánlatok;

az akciós időszak előtt megemelt árakból számított kedvezmények;

a rejtett költségek és a magas kiszállítási díjak;

a vásárlókat sürgető üzenetek és visszaszámlálók.

A GVH azt javasolja, hogy a fogyasztók minden esetben tájékozódjanak az akció pontos feltételeiről, ellenőrizzék a kereskedő elérhetőségeit, valamint ismerjék meg az általános szerződési feltételek fontosabb rendelkezéseit!

A webáruházak megbízhatóságának ellenőrzésében segítséget nyújthat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) súlyosan jogsértő webáruházakat összesítő adatbázisa.

Internetes vásárlás esetén – néhány kivételtől eltekintve – a fogyasztókat a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.

Érdemes ellenőrizni a termékek korábbi árait! A versenyhivatal az online ár-összehasonlító oldalak és alkalmazások használatát is ajánlja. Ezek segítségével a vásárlók nemcsak a különböző kereskedők ajánlatait vethetik össze, hanem a termékek korábbi árainak alakulását is ellenőrizhetik. Az ártörténeti grafikonokból kiderülhet, hogy a kereskedő megemelte-e a termék árát az akciós időszakot megelőzően. A hatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ár-összehasonlító oldalakon fizetett hirdetések is megjelenhetnek, amelyek nem feltétlenül a legkedvezőbb ajánlatokat tartalmazzák.

A vásárlói értékelések is megtévesztők lehetnek

A GVH szerint az online fogyasztói értékeléseket is érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel a platformok különböző módszerekkel befolyásolhatják, szűrhetik vagy akár meg is hamisíthatják azokat.

Gyanúra adhat okot például, ha egy termékről vagy webáruházról kizárólag ötcsillagos értékelések olvashatók.

A versenyhatóság hangsúlyozta, hogy továbbra is kiemelten figyeli a webáruházak árfeltüntetési gyakorlatát, és jogsértés gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. A fogyasztók a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat a GVH-nak is jelezhetik.