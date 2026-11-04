Hamarosan itt a Black Friday – ezekre figyeljen, hogy elkerülje az átveréseket!

2026-ban november 27-re esik a Black Friday napja, a legtöbb webáruház már korábban „megelőlegezi” a kedvezményeket a vásárlóknak, ám az ilyen kedvezményes időszakokban érdemes különösen résen lenni a GVH szerint.

Idén november 27-re esik a Black Friday napja - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A Gazdasági Versenyhivatal a honlapján azt írta, a hihetetlennek tűnő ajánlatok, a szemkápráztató akciók és a jól csengő reklámszlogenek között könnyen bújhatnak meg olyan megtévesztések, melyek többletköltségeket okozhatnak, vagy beárnyékolhatják a karácsonyi készülődést.

Ezért több praktikus tanácsot is összegyűjtöttek a vásárlók megtévesztésének elkerülése érdekében.

Így készüljön a Black Friday napjára!

A Black Friday keretében gyakorlatilag az összes online webshop és hagyományos bolt jelentős leárazásokat tart. A GVH tapasztalatai szerint a megelőző hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására.

Sok esetben jelentős, „akár 80-90 %-os” kedvezményeket is hirdetnek, melyek csak néhány, vagy sokszor nem is elérhető termékekre vonatkoznak.

Előfordul, hogy az akciókat „csaliként” direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg, sokszor pedig sürgető üzenetekkel helyeznek pszichés nyomást a vásárlókra.

A GVH azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy a vásárlás előtt mindenképpen gondolják végig, hogy valóban szükségük van-e a termékre, és kerüljék az impulzusvásárlást.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Vásárlás előtti teendők

Nézzünk utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerjük meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!

Nézzünk utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya megnehezíti a kapcsolatteremtést egy panasz esetén, így legyen mindig gyanús!

Szánjunk elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére! Bár ez egyes esetekben hosszadalmasabb lehet, kereskedőkként elég csak egyszer elvégezni, hisz a szerződési feltételek nem változnak termékenként.

Győződjünk meg az áruház megbízhatóságáról! Ebben segítséget nyújthat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa.

Fontos tudni, hogy internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illet meg minket.

Független források és hiteles értékelések

A zavaros leárazások, a figyelemfelhívó reklámok, és a folyamatosan minket bombázó promóciós értesítések/e-mailek közötti eligazodásban nagy segítséget nyújthatnak az online ár-összehasonlító oldalak és applikációk, amik átfogó képet nyújtanak az adott termékek különböző kereskedőknél fellelhető árairól.