A Volkswagen után újabb autóipari óriás jelentett be leépítéseket – több száz munkahely szűnik meg

A Bosch további 750 munkahely megszüntetését tervezi a németországi Abstattban működő telephelyén, a leépítéseket 2029 végéig hajtanák végre. A vállalat a nehéz gazdasági környezettel, az európai autóipari kereslet csökkenésével és az ázsiai gyártók erősödő versenyével indokolta a döntést – számolt be róla a Tagesschau.

Újabb munkahelyeket szüntet meg a Bosch Németországban

Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

A mintegy 5300 munkavállalót foglalkoztató telephelyen a Vehicle Motion üzletágat érinti a létszámcsökkentés. Ez a részleg többek között fékrendszerek, járműmozgást szabályozó szoftverek, utasvédelmi rendszerek és járműszenzorok fejlesztésével foglalkozik.

Miért szüntet meg újabb munkahelyeket a Bosch?

A vállalat szerint a világ járműgyártása stagnál, Európában pedig visszaesett a kereslet. Eközben az ázsiai, különösen a kínai autógyártók egyre erősebb versenyt támasztanak az európai vállalatokkal szemben.

A Der Standard beszámolója szerint a Bosch a leépítéseket az autóipar szerkezeti átalakulásával is indokolta. A kínai gyártók nemcsak az árak terén jelentenek kihívást, hanem a fejlesztésekben és a gyártási folyamatokban is egyre nagyobb szerepet töltenek be.

A vállalat közlése szerint például az elektronikus fékrendszerek, köztük a Brake-by-Wire technológiák fejlesztése és bevezetése egyre gyakrabban kínai ügyfelekkel együttműködésben történik. Emiatt a németországi Abstattban bizonyos feladatok ellátásához kevesebb munkavállalóra van szükség.

Több tízezer munkahelyet érintenek a Bosch leépítései

A most bejelentett létszámcsökkentés egy nagyobb átalakítási folyamat része. A Bosch mobilitási üzletágában a korábban bejelentett intézkedésekkel együtt több mint 23 ezer munkahely megszüntetését tervezik különböző időszakokban.

A Bosch pénzügyi eredményei ugyanakkor vegyes képet mutatnak. A vállalat árbevétele 2026 első felében 3,6 százalékkal, 46,4 milliárd euróra emelkedett, miközben korrigált működési eredménye 2,3 milliárd euróról 2,2 milliárd euróra csökkent.