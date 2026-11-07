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A Volkswagen után újabb autóipari óriás jelentett be leépítéseket – több száz munkahely szűnik meg

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Újabb jelentős létszámcsökkentést jelentett be a német technológiai vállalat, amely az autóipar nehéz helyzetével indokolja döntését. A Bosch ezúttal 750 munkahely megszüntetését tervezi Németországban, miközben az európai kereslet visszaesése és az ázsiai versenytársak erősödése egyre nagyobb nyomást gyakorol az ágazatra.
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boschNémetországleépítés

A Bosch további 750 munkahely megszüntetését tervezi a németországi Abstattban működő telephelyén, a leépítéseket 2029 végéig hajtanák végre. A vállalat a nehéz gazdasági környezettel, az európai autóipari kereslet csökkenésével és az ázsiai gyártók erősödő versenyével indokolta a döntést – számolt be róla a Tagesschau.

Újabb munkahelyeket szüntet meg a Bosch Németországban The main building of the semiconductor German manufacturer Bosch with the company logo on it are pictured in Dresden, eastern Germany, on July 12, 2022. With its investment package, Bosch is planning new development centers in the German cities Reutlingen and Dresden at a combined cost of more than 170 million euros. The company is also investing 250 million euros in Dresden in 2023 to expand the site, with an extension of the cleanroom area by 3,000 square meters. (Photo by JENS SCHLUETER / AFP)
Újabb munkahelyeket szüntet meg a Bosch Németországban
Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

A mintegy 5300 munkavállalót foglalkoztató telephelyen a Vehicle Motion üzletágat érinti a létszámcsökkentés. Ez a részleg többek között fékrendszerek, járműmozgást szabályozó szoftverek, utasvédelmi rendszerek és járműszenzorok fejlesztésével foglalkozik.

Miért szüntet meg újabb munkahelyeket a Bosch?

A vállalat szerint a világ járműgyártása stagnál, Európában pedig visszaesett a kereslet. Eközben az ázsiai, különösen a kínai autógyártók egyre erősebb versenyt támasztanak az európai vállalatokkal szemben.

A Der Standard beszámolója szerint a Bosch a leépítéseket az autóipar szerkezeti átalakulásával is indokolta. A kínai gyártók nemcsak az árak terén jelentenek kihívást, hanem a fejlesztésekben és a gyártási folyamatokban is egyre nagyobb szerepet töltenek be.

A vállalat közlése szerint például az elektronikus fékrendszerek, köztük a Brake-by-Wire technológiák fejlesztése és bevezetése egyre gyakrabban kínai ügyfelekkel együttműködésben történik. Emiatt a németországi Abstattban bizonyos feladatok ellátásához kevesebb munkavállalóra van szükség.

Több tízezer munkahelyet érintenek a Bosch leépítései

A most bejelentett létszámcsökkentés egy nagyobb átalakítási folyamat része. A Bosch mobilitási üzletágában a korábban bejelentett intézkedésekkel együtt több mint 23 ezer munkahely megszüntetését tervezik különböző időszakokban.

A vállalat szeptemberben a nürnbergi telephelyén is 900 munkahely megszüntetését jelentette be.

A Bosch pénzügyi eredményei ugyanakkor vegyes képet mutatnak. A vállalat árbevétele 2026 első felében 3,6 százalékkal, 46,4 milliárd euróra emelkedett, miközben korrigált működési eredménye 2,3 milliárd euróról 2,2 milliárd euróra csökkent.

Érinti a magyarországi dolgozókat a Bosch leépítése?

A mostani bejelentés közvetlenül nem érinti a Bosch magyarországi munkavállalóit. A vállalat Magyarországon tíz önálló társasággal van jelen, és a 2025. december 31-i adatok szerint mintegy 16 800 embert foglalkoztat.

A Bosch egyik legjelentősebb hazai autóipari központja Hatvanban működik, ahol a Robert Bosch Elektronika Kft. több mint 4700 munkavállalót foglalkoztat.

A hatvani üzem a vállalat gépjármű-elektronikai részlegének legnagyobb gyártóközpontja a világon. Egyebek mellett invertereket, konvertereket, töltőegységeket, vezérlőelektronikákat, szenzorokat, radarokat és kamerarendszereket gyártanak itt. 

Bár a mostani leépítések kizárólag a németországi telephelyet érintik, az európai autóipar nehézségei a magyarországi ágazat számára is kihívást jelentenek. A gyenge kereslet, a növekvő költségnyomás és a kínai gyártók erősödő versenye hosszabb távon az európai beszállítók működését is befolyásolhatja – írja az Economx.

 

 

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