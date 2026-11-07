A Volkswagen után újabb autóipari óriás jelentett be leépítéseket – több száz munkahely szűnik meg

A Bosch további 750 munkahely megszüntetését tervezi a németországi Abstattban működő telephelyén, a leépítéseket 2029 végéig hajtanák végre. A vállalat a nehéz gazdasági környezettel, az európai autóipari kereslet csökkenésével és az ázsiai gyártók erősödő versenyével indokolta a döntést – számolt be róla a Tagesschau.
A mintegy 5300 munkavállalót foglalkoztató telephelyen a Vehicle Motion üzletágat érinti a létszámcsökkentés. Ez a részleg többek között fékrendszerek, járműmozgást szabályozó szoftverek, utasvédelmi rendszerek és járműszenzorok fejlesztésével foglalkozik.
Miért szüntet meg újabb munkahelyeket a Bosch?
A vállalat szerint a világ járműgyártása stagnál, Európában pedig visszaesett a kereslet. Eközben az ázsiai, különösen a kínai autógyártók egyre erősebb versenyt támasztanak az európai vállalatokkal szemben.
A Der Standard beszámolója szerint a Bosch a leépítéseket az autóipar szerkezeti átalakulásával is indokolta. A kínai gyártók nemcsak az árak terén jelentenek kihívást, hanem a fejlesztésekben és a gyártási folyamatokban is egyre nagyobb szerepet töltenek be.
A vállalat közlése szerint például az elektronikus fékrendszerek, köztük a Brake-by-Wire technológiák fejlesztése és bevezetése egyre gyakrabban kínai ügyfelekkel együttműködésben történik. Emiatt a németországi Abstattban bizonyos feladatok ellátásához kevesebb munkavállalóra van szükség.
Több tízezer munkahelyet érintenek a Bosch leépítései
A most bejelentett létszámcsökkentés egy nagyobb átalakítási folyamat része. A Bosch mobilitási üzletágában a korábban bejelentett intézkedésekkel együtt több mint 23 ezer munkahely megszüntetését tervezik különböző időszakokban.
A Bosch pénzügyi eredményei ugyanakkor vegyes képet mutatnak. A vállalat árbevétele 2026 első felében 3,6 százalékkal, 46,4 milliárd euróra emelkedett, miközben korrigált működési eredménye 2,3 milliárd euróról 2,2 milliárd euróra csökkent.
Érinti a magyarországi dolgozókat a Bosch leépítése?
A mostani bejelentés közvetlenül nem érinti a Bosch magyarországi munkavállalóit. A vállalat Magyarországon tíz önálló társasággal van jelen, és a 2025. december 31-i adatok szerint mintegy 16 800 embert foglalkoztat.
A Bosch egyik legjelentősebb hazai autóipari központja Hatvanban működik, ahol a Robert Bosch Elektronika Kft. több mint 4700 munkavállalót foglalkoztat.
A hatvani üzem a vállalat gépjármű-elektronikai részlegének legnagyobb gyártóközpontja a világon. Egyebek mellett invertereket, konvertereket, töltőegységeket, vezérlőelektronikákat, szenzorokat, radarokat és kamerarendszereket gyártanak itt.
Bár a mostani leépítések kizárólag a németországi telephelyet érintik, az európai autóipar nehézségei a magyarországi ágazat számára is kihívást jelentenek. A gyenge kereslet, a növekvő költségnyomás és a kínai gyártók erősödő versenye hosszabb távon az európai beszállítók működését is befolyásolhatja – írja az Economx.
A vállalat szeptemberben a nürnbergi telephelyén is 900 munkahely megszüntetését jelentette be.