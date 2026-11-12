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Nagy változás jöhet a dohányosok életében, uniós tiltás készülhet – Magyarország is érintett

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Egyre több európai nagyváros sürgeti a dohánytermékekre vonatkozó uniós szabályok szigorítását a környezetszennyezés visszaszorítása érdekében. A cigarettafilter betiltása azért került ismét előtérbe, mert a szűrők jelentős mennyiségű hulladékot termelnek, miközben egészségügyi előnyeiket is megkérdőjelezik. A kezdeményezéshez magyar önkormányzatok is csatlakoztak.
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filterWHOcigaretta

Egyre nagyobb támogatást kap Európában a cigarettafilter betiltására irányuló kezdeményezés. Brüsszeltől Dublinig több nagyváros, valamint magyar önkormányzatok is a szűrők forgalmazásának megszüntetését szorgalmazzák. A kezdeményezők szerint a cigarettacsikkek súlyos környezeti problémát jelentenek, eltakarításuk pedig jelentős költségeket ró a településekre – számolt be róla a Politico.

A cigarettafilter betiltásáról az uniós szabályozás felülvizsgálata során dönthetnek.
A cigarettafilter betiltásáról az uniós szabályozás felülvizsgálata során dönthetnek
Fotó: Unsplash

Miért akarják betiltani a cigarettafiltereket?

A kezdeményezést támogató városok szerint a jelenlegi uniós szabályozás nem elegendő a cigarettacsikkek okozta környezetszennyezés visszaszorítására.

Az Európai Unió már kötelezi a dohánygyártókat a termékeikből származó hulladék eltakarításával kapcsolatos költségek finanszírozására, a városvezetők szerint azonban ez nem oldotta meg a problémát.

Brüsszelben az utcai hulladék mintegy 30 százalékát cigarettacsikkek teszik ki

 – közölte Anas Ben Abdelmoumen, a város köztisztaságért felelős tisztségviselője.

Hágában évente körülbelül kétmillió eurót fordítanak a cigarettacsikkek eltakarítására.

A cigarettafilterek többsége cellulóz-acetátból, egy műanyagtípusból készül, amely rendkívül lassan bomlik le a környezetben.

Két uniós jogszabály módosítása is lehetővé teheti a tiltást

Az Európai Bizottság két olyan uniós szabályozás felülvizsgálatára készül, amely lehetőséget teremthet a cigarettafilterek betiltására.

  1. A dohánytermékekről szóló irányelv módosításával valamennyi cigarettaszűrőt kivonhatnák a forgalomból.
  2. Az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv módosítása a műanyagot tartalmazó cigarettafilterek betiltását tehetné lehetővé.

Brüsszel és Hága a teljes tilalmat támogatja, mivel attól tartanak, hogy kizárólag a műanyagok betiltása esetén a dohánygyártók más, szintén környezetszennyező anyagokkal helyettesítenék a jelenlegi szűrőket. Egyelőre azonban nem született döntés a cigarettafilterek uniós betiltásáról.

Valóban csökkenti a dohányzás veszélyeit a cigarettafilter?

A cigarettafiltereket évtizedek óta azzal az indokkal alkalmazzák, hogy mérsékelhetik a dohányzás során belélegzett káros anyagok mennyiségét. Egészségügyi előnyeiket azonban egyre többen megkérdőjelezik.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a cigarettafilterek betiltását vagy fokozatos kivezetését támogatja, mivel álláspontja szerint azok nem biztosítanak igazolt egészségügyi előnyt.

Karl Beerenfenger, a betiltásért indított kampány vezetője a dohányipar egyik legnagyobb megtévesztésének nevezte a szűrőket. Véleménye szerint a cigarettafilterek azt a hamis benyomást kelthetik a fogyasztókban, hogy használatukkal biztonságosabbá válik a dohányzás.

A dohányzás ugyanakkor szűrővel és szűrő nélkül is súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.

A dohányipar ellenzi a cigarettafilterek betiltását

A dohányipari vállalatok szerint a teljes tilalom nem jelentene megfelelő megoldást.

Nathan Jones, a British American Tobacco uniós szabályozási vezetője elismerte, hogy biztonságos cigaretta nem létezik, ugyanakkor úgy véli, hogy a szűrők bizonyos mérgező anyagoknak való kitettséget csökkenthetik. Hozzátette, hogy a cigarettafilterek a dohánytermékekre vonatkozó uniós kibocsátási előírások teljesítésében is szerepet játszanak.

A Tobacco Europe iparági szervezet a betiltás helyett más intézkedéseket szorgalmaz. Ezek között szerepel a szemetelés elleni szabályok szigorúbb betartatása, a lakosság tájékoztatása, valamint alternatív szűrőanyagok fejlesztése.

A kezdeményezés jövője az uniós jogszabályok felülvizsgálatától függ, így egyelőre nem tudni, hogy sor kerül-e a cigarettafilterek betiltására, és ha igen, mikor léphet életbe az új szabályozás.

 

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