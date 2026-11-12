Nagy változás jöhet a dohányosok életében, uniós tiltás készülhet – Magyarország is érintett

Egyre nagyobb támogatást kap Európában a cigarettafilter betiltására irányuló kezdeményezés. Brüsszeltől Dublinig több nagyváros, valamint magyar önkormányzatok is a szűrők forgalmazásának megszüntetését szorgalmazzák. A kezdeményezők szerint a cigarettacsikkek súlyos környezeti problémát jelentenek, eltakarításuk pedig jelentős költségeket ró a településekre – számolt be róla a Politico.
Miért akarják betiltani a cigarettafiltereket?
A kezdeményezést támogató városok szerint a jelenlegi uniós szabályozás nem elegendő a cigarettacsikkek okozta környezetszennyezés visszaszorítására.
Az Európai Unió már kötelezi a dohánygyártókat a termékeikből származó hulladék eltakarításával kapcsolatos költségek finanszírozására, a városvezetők szerint azonban ez nem oldotta meg a problémát.
Brüsszelben az utcai hulladék mintegy 30 százalékát cigarettacsikkek teszik ki
– közölte Anas Ben Abdelmoumen, a város köztisztaságért felelős tisztségviselője.
Hágában évente körülbelül kétmillió eurót fordítanak a cigarettacsikkek eltakarítására.
Két uniós jogszabály módosítása is lehetővé teheti a tiltást
Az Európai Bizottság két olyan uniós szabályozás felülvizsgálatára készül, amely lehetőséget teremthet a cigarettafilterek betiltására.
- A dohánytermékekről szóló irányelv módosításával valamennyi cigarettaszűrőt kivonhatnák a forgalomból.
- Az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv módosítása a műanyagot tartalmazó cigarettafilterek betiltását tehetné lehetővé.
Brüsszel és Hága a teljes tilalmat támogatja, mivel attól tartanak, hogy kizárólag a műanyagok betiltása esetén a dohánygyártók más, szintén környezetszennyező anyagokkal helyettesítenék a jelenlegi szűrőket. Egyelőre azonban nem született döntés a cigarettafilterek uniós betiltásáról.
Valóban csökkenti a dohányzás veszélyeit a cigarettafilter?
A cigarettafiltereket évtizedek óta azzal az indokkal alkalmazzák, hogy mérsékelhetik a dohányzás során belélegzett káros anyagok mennyiségét. Egészségügyi előnyeiket azonban egyre többen megkérdőjelezik.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a cigarettafilterek betiltását vagy fokozatos kivezetését támogatja, mivel álláspontja szerint azok nem biztosítanak igazolt egészségügyi előnyt.
Karl Beerenfenger, a betiltásért indított kampány vezetője a dohányipar egyik legnagyobb megtévesztésének nevezte a szűrőket. Véleménye szerint a cigarettafilterek azt a hamis benyomást kelthetik a fogyasztókban, hogy használatukkal biztonságosabbá válik a dohányzás.
A dohányzás ugyanakkor szűrővel és szűrő nélkül is súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
A dohányipar ellenzi a cigarettafilterek betiltását
A dohányipari vállalatok szerint a teljes tilalom nem jelentene megfelelő megoldást.
Nathan Jones, a British American Tobacco uniós szabályozási vezetője elismerte, hogy biztonságos cigaretta nem létezik, ugyanakkor úgy véli, hogy a szűrők bizonyos mérgező anyagoknak való kitettséget csökkenthetik. Hozzátette, hogy a cigarettafilterek a dohánytermékekre vonatkozó uniós kibocsátási előírások teljesítésében is szerepet játszanak.
A Tobacco Europe iparági szervezet a betiltás helyett más intézkedéseket szorgalmaz. Ezek között szerepel a szemetelés elleni szabályok szigorúbb betartatása, a lakosság tájékoztatása, valamint alternatív szűrőanyagok fejlesztése.
A kezdeményezés jövője az uniós jogszabályok felülvizsgálatától függ, így egyelőre nem tudni, hogy sor kerül-e a cigarettafilterek betiltására, és ha igen, mikor léphet életbe az új szabályozás.
A cigarettafilterek többsége cellulóz-acetátból, egy műanyagtípusból készül, amely rendkívül lassan bomlik le a környezetben.