Nagy változás jöhet a dohányosok életében, uniós tiltás készülhet – Magyarország is érintett

Egyre nagyobb támogatást kap Európában a cigarettafilter betiltására irányuló kezdeményezés. Brüsszeltől Dublinig több nagyváros, valamint magyar önkormányzatok is a szűrők forgalmazásának megszüntetését szorgalmazzák. A kezdeményezők szerint a cigarettacsikkek súlyos környezeti problémát jelentenek, eltakarításuk pedig jelentős költségeket ró a településekre – számolt be róla a Politico.

A cigarettafilter betiltásáról az uniós szabályozás felülvizsgálata során dönthetnek

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Miért akarják betiltani a cigarettafiltereket?

A kezdeményezést támogató városok szerint a jelenlegi uniós szabályozás nem elegendő a cigarettacsikkek okozta környezetszennyezés visszaszorítására.

Az Európai Unió már kötelezi a dohánygyártókat a termékeikből származó hulladék eltakarításával kapcsolatos költségek finanszírozására, a városvezetők szerint azonban ez nem oldotta meg a problémát.

Brüsszelben az utcai hulladék mintegy 30 százalékát cigarettacsikkek teszik ki

– közölte Anas Ben Abdelmoumen, a város köztisztaságért felelős tisztségviselője.

Hágában évente körülbelül kétmillió eurót fordítanak a cigarettacsikkek eltakarítására.

Két uniós jogszabály módosítása is lehetővé teheti a tiltást

Az Európai Bizottság két olyan uniós szabályozás felülvizsgálatára készül, amely lehetőséget teremthet a cigarettafilterek betiltására.

A dohánytermékekről szóló irányelv módosításával valamennyi cigarettaszűrőt kivonhatnák a forgalomból. Az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv módosítása a műanyagot tartalmazó cigarettafilterek betiltását tehetné lehetővé.

Brüsszel és Hága a teljes tilalmat támogatja, mivel attól tartanak, hogy kizárólag a műanyagok betiltása esetén a dohánygyártók más, szintén környezetszennyező anyagokkal helyettesítenék a jelenlegi szűrőket. Egyelőre azonban nem született döntés a cigarettafilterek uniós betiltásáról.

Valóban csökkenti a dohányzás veszélyeit a cigarettafilter?

A cigarettafiltereket évtizedek óta azzal az indokkal alkalmazzák, hogy mérsékelhetik a dohányzás során belélegzett káros anyagok mennyiségét. Egészségügyi előnyeiket azonban egyre többen megkérdőjelezik.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a cigarettafilterek betiltását vagy fokozatos kivezetését támogatja, mivel álláspontja szerint azok nem biztosítanak igazolt egészségügyi előnyt.

Karl Beerenfenger, a betiltásért indított kampány vezetője a dohányipar egyik legnagyobb megtévesztésének nevezte a szűrőket. Véleménye szerint a cigarettafilterek azt a hamis benyomást kelthetik a fogyasztókban, hogy használatukkal biztonságosabbá válik a dohányzás.