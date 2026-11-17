Egyre többen teszik fel a kérdést az év utolsó hónapjához közelítve: mikor érkezik a családi pótlék 2026 decemberében? Mutatjuk!

Vajon korábban érkezik a családi pótlék? Aki ezzel számol, annak sajnos van egy rossz hírünk

Fotó: Unsplash

Mikor érkezik a családi pótlék decemberben?

Noha jellemzően a hó 2-6. napja között folyósítják az előző havi családi pótlékot, ugyanakkor van, amikor a családok megsegítése végett az összeg korábban, még az előző hónap végén érkezik. Ilyen hónap szokott lenni az augusztus, melynek elején érkezik (menetrend szerint) a júliusi összeg, az augusztusit azonban nem szeptember elején, hanem még augusztus utolsó harmadában megkapják a családok – idén például augusztus 24. volt az időpont. Sokan emiatt azt hiszik, a december is hasonlókép működik, az ünnepekre való tekintettel, sajnos azonban nekik csalódniuk kell: a novemberi összeget ugyanis hiába várják korábban, még e hónap végén, az a megszokott időben, azaz december elején érkezik majd. A Pénzcentrum tájékoztatása szerint a novemberre járó pénzt 2026. december 2-án, szerdán kapják kézhez a jogosultak. Postai kifizetés esetén várhatóan 2-4 munkanappal később érkezik a pénz, mint utalással.

A január elején esedékes kifizetés azonban korábban érkezhet

Az alapszabály szerint a havi családi pótlékot mindig a következő hónap második munkanapján folyósítják. 2027. januárjában ez a nap 5. lenne, és a jelenlegi információk alapján ekkor is történik a kifizetés. Tavaly azonban a kormány az utolsó pillanatban úgy döntött, előbbre hozza az összeg folyósítását, így azt még december végén megkapták a családok. Elképzelhető, hogy ez idén is így lesz, azonban biztosat még nem lehet tudni, így azt javasoljuk a családoknak: inkább számoljanak az eredetileg bejelentett időponttal.