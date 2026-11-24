Veszélybe kerülhet az utolsó magyar cukorgyár működése a cukorrépa-termés jelentős visszaesése miatt – mondta Dorogi Árpád, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének (CTOSZ) elnöke a Magyar Hangnak.

A kaposvári cukorgyár idén a termelési kapacitásának kevesebb mint felét használhatja ki

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A szakember szerint a termőterület csökkenése és a hektáronkénti mindössze 30–35 tonnás termésátlag miatt csaknem felére csökkent a feldolgozható nyersanyag mennyisége.

Az évek óta tartó csapadékhiány különösen az ország középső és keleti területein nehezíti a jövedelmező gazdálkodást. Az öntözött területeken kedvezőbb a helyzet, Magyarországon azonban az öntözött cukorrépa-termőterületek aránya a 10 százalékot sem éri el, míg Spanyolországban meghaladja a 30 százalékot.

Veszélybe kerülhet a kaposvári cukorgyár működése Dorogi Árpád közölte, hogy az idei termés mintegy 17 százalékos cukortartalma kedvezőnek számít, a terméskiesés azonban így is jelentős veszteséget okoz a gazdálkodóknak. Egy hektár cukorrépa termesztési költsége meghaladja az 1,1 millió forintot, a termelők pedig idén hektáronként mintegy 400–500 ezer forintos veszteséggel számolhatnak. A szövetség elnöke szerint emiatt sokan felhagyhatnak a termesztéssel, különösen azok, akiknek nincs lehetőségük öntözésre. A hazai cukoripar helyzetét az olcsó importcukor is nehezíti, amely lefelé nyomja az árakat.

A kapacitás felét sem használhatják ki

A kaposvári üzem 125 ezer tonna cukor előállítására képes, idén azonban várhatóan mindössze 50–60 ezer tonna készülhet a gyárban.

Dorogi Árpád szerint az üzem évek óta veszteséget halmoz fel. A szakember azt sem tartja kizártnak, hogy 2027-ben már nem indul el a feldolgozás, amennyiben a gazdálkodók nem tudnak elegendő cukorrépát termelni.