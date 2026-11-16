Kiderült, mikor érkezik a decemberi nyugdíj 2026-ban – itt a hivatalos dátum

A decemberi nyugdíjat idén a megszokottnál tíz nappal korábban utalják. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat általában minden hónap 12. napján írják jóvá a bankszámlákon. Decemberben azonban a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is eltérnek a megszokott időponttól.
Mikor érkezik a decemberi nyugdíj 2026-ban?
A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási naptára szerint 2026. december 2-án, szerdán érkezik a decemberi nyugdíj a bankszámlákra.
Az előrehozott kifizetés nem jelent rendkívüli juttatást, csupán a decemberre járó ellátást folyósítják korábban. A Magyar Államkincstár ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a közzétett időpontok tájékoztató jellegűek.
A korábbi utalás miatt a nyugdíjasoknak érdemes előre megtervezniük az ünnepi kiadásaikat, hiszen a következő havi ellátásig a megszokottnál hosszabb idő telhet el.
Mikor utalták a nyugdíjakat 2026-ban?
A nyugdíjak folyósítása 2026-ban a legtöbb hónapban a megszokott rend szerint történt. Négy alkalommal azonban korábban érkezett, illetve érkezik az ellátás.
A hivatalos banki jóváírási időpontok a következők:
- Január: január 12. (hétfő)
- Február: február 12. (csütörtök)
- Március: március 12. (csütörtök)
- Április: április 10. (péntek)
- Május: május 12. (kedd)
- Június: június 12. (péntek)
- Július: július 10. (péntek)
- Augusztus: augusztus 12. (szerda)
- Szeptember: szeptember 11. (péntek)
- Október: október 12. (hétfő)
- November: november 12. (csütörtök)
- December: december 2. (szerda)
A februári rendes havi ellátás mellett február 13-án külön kifizetésként érkezett a 13. havi nyugdíj és a 14. havi ellátás negyedrésze is.
Mikor hozza a postás a decemberi nyugdíjat?
A december 2-i dátum kizárólag a bankszámlára érkező ellátásokra vonatkozik. Akik postai úton kapják a nyugdíjukat, azoknak más időponttal kell számolniuk.
A Magyar Posta a nyugdíjakat előre meghatározott ütemezés szerint kézbesíti. A pontos dátumot a nyugdíjasoknak korábban megküldött nyugdíjkifizetési naptár tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a postai kézbesítés nem minden jogosultnál ugyanazon a napon történik.
Hogyan kérhető bankszámlára a nyugdíj?
Akik jelenleg postai úton kapják az ellátásukat, kérhetik annak bankszámlára utalását. Ehhez írásban kell bejelenteniük az igényüket a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának.
A kérelmet többféleképpen is be lehet nyújtani:
- Elektronikusan: a magyarorszag.hu oldalon, azonosítást követően.
- Postai úton: a kitöltött nyomtatványt az 1820 Budapest postacímre kell elküldeni.
- Személyesen: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Budapest XIII. kerület, Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán.
Fontos, hogy a nyugdíjat csak olyan bankszámlára lehet kérni, amelynek a jogosult tulajdonosa vagy társtulajdonosa, illetve amely felett rendelkezési joga van.
A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a változtatás általában nem a következő havi kifizetésnél lép életbe, hanem csak az azt követő hónaptól. Ezért aki módosítani szeretné a folyósítás módját, annak érdemes időben benyújtania a kérelmét.