ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rétvári Bence keményen nekiment Magyar Péternek, hatalmas hangzavar tört ki a Parlamentben – élőben az Origón!

Rendkívüli

Jóval korábban érkezik a decemberi nyugdíj: mutatjuk a dátumot!

decemberi nyugdíj

Kiderült, mikor érkezik a decemberi nyugdíj 2026-ban – itt a hivatalos dátum

8 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az év utolsó hónapjában ismét változik a nyugdíjak folyósításának megszokott rendje. A decemberi nyugdíj 2026-ban is jóval korábban érkezik a bankszámlákra, mint az év többi hónapjában.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
decemberi nyugdíjkifizetésekMagyar Államkincsár

A decemberi nyugdíjat idén a megszokottnál tíz nappal korábban utalják. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat általában minden hónap 12. napján írják jóvá a bankszámlákon. Decemberben azonban a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is eltérnek a megszokott időponttól.

A decemberi nyugdíj utalásának időpontját a Magyar Államkincstár hivatalos naptára tartalmazza.
A decemberi nyugdíj utalásának időpontját a Magyar Államkincstár hivatalos naptára tartalmazza
Fotó: Hegedus Marta

Mikor érkezik a decemberi nyugdíj 2026-ban?

A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási naptára szerint 2026. december 2-án, szerdán érkezik a decemberi nyugdíj a bankszámlákra.

Az előrehozott kifizetés nem jelent rendkívüli juttatást, csupán a decemberre járó ellátást folyósítják korábban. A Magyar Államkincstár ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a közzétett időpontok tájékoztató jellegűek.

A korábbi utalás miatt a nyugdíjasoknak érdemes előre megtervezniük az ünnepi kiadásaikat, hiszen a következő havi ellátásig a megszokottnál hosszabb idő telhet el.

Mikor utalták a nyugdíjakat 2026-ban?

A nyugdíjak folyósítása 2026-ban a legtöbb hónapban a megszokott rend szerint történt. Négy alkalommal azonban korábban érkezett, illetve érkezik az ellátás.

A hivatalos banki jóváírási időpontok a következők:

  • Január: január 12. (hétfő)
  • Február: február 12. (csütörtök)
  • Március: március 12. (csütörtök)
  • Április: április 10. (péntek)
  • Május: május 12. (kedd)
  • Június: június 12. (péntek)
  • Július: július 10. (péntek)
  • Augusztus: augusztus 12. (szerda)
  • Szeptember: szeptember 11. (péntek)
  • Október: október 12. (hétfő)
  • November: november 12. (csütörtök)
  • December: december 2. (szerda)

A februári rendes havi ellátás mellett február 13-án külön kifizetésként érkezett a 13. havi nyugdíj és a 14. havi ellátás negyedrésze is.

Mikor hozza a postás a decemberi nyugdíjat?

A december 2-i dátum kizárólag a bankszámlára érkező ellátásokra vonatkozik. Akik postai úton kapják a nyugdíjukat, azoknak más időponttal kell számolniuk.

A Magyar Posta a nyugdíjakat előre meghatározott ütemezés szerint kézbesíti. A pontos dátumot a nyugdíjasoknak korábban megküldött nyugdíjkifizetési naptár tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a postai kézbesítés nem minden jogosultnál ugyanazon a napon történik.

Hogyan kérhető bankszámlára a nyugdíj?

Akik jelenleg postai úton kapják az ellátásukat, kérhetik annak bankszámlára utalását. Ehhez írásban kell bejelenteniük az igényüket a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának.

A kérelmet többféleképpen is be lehet nyújtani:

  • Elektronikusan: a magyarorszag.hu oldalon, azonosítást követően.
  • Postai úton: a kitöltött nyomtatványt az 1820 Budapest postacímre kell elküldeni.
  • Személyesen: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Budapest XIII. kerület, Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán.

Fontos, hogy a nyugdíjat csak olyan bankszámlára lehet kérni, amelynek a jogosult tulajdonosa vagy társtulajdonosa, illetve amely felett rendelkezési joga van.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a változtatás általában nem a következő havi kifizetésnél lép életbe, hanem csak az azt követő hónaptól. Ezért aki módosítani szeretné a folyósítás módját, annak érdemes időben benyújtania a kérelmét.

 

Szóljon hozzá!