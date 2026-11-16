Kiderült, mikor érkezik a decemberi nyugdíj 2026-ban – itt a hivatalos dátum

A decemberi nyugdíjat idén a megszokottnál tíz nappal korábban utalják. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat általában minden hónap 12. napján írják jóvá a bankszámlákon. Decemberben azonban a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is eltérnek a megszokott időponttól.

A decemberi nyugdíj utalásának időpontját a Magyar Államkincstár hivatalos naptára tartalmazza

Fotó: Hegedus Marta

Mikor érkezik a decemberi nyugdíj 2026-ban? A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási naptára szerint 2026. december 2-án, szerdán érkezik a decemberi nyugdíj a bankszámlákra. Az előrehozott kifizetés nem jelent rendkívüli juttatást, csupán a decemberre járó ellátást folyósítják korábban. A Magyar Államkincstár ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a közzétett időpontok tájékoztató jellegűek. A korábbi utalás miatt a nyugdíjasoknak érdemes előre megtervezniük az ünnepi kiadásaikat, hiszen a következő havi ellátásig a megszokottnál hosszabb idő telhet el.

Mikor utalták a nyugdíjakat 2026-ban?

A nyugdíjak folyósítása 2026-ban a legtöbb hónapban a megszokott rend szerint történt. Négy alkalommal azonban korábban érkezett, illetve érkezik az ellátás.

A hivatalos banki jóváírási időpontok a következők:

Január: január 12. (hétfő)

január 12. (hétfő) Február: február 12. (csütörtök)

február 12. (csütörtök) Március: március 12. (csütörtök)

március 12. (csütörtök) Április: április 10. (péntek)

április 10. (péntek) Május: május 12. (kedd)

május 12. (kedd) Június: június 12. (péntek)

június 12. (péntek) Július: július 10. (péntek)

július 10. (péntek) Augusztus: augusztus 12. (szerda)

augusztus 12. (szerda) Szeptember: szeptember 11. (péntek)

szeptember 11. (péntek) Október: október 12. (hétfő)

október 12. (hétfő) November: november 12. (csütörtök)

november 12. (csütörtök) December: december 2. (szerda)

A februári rendes havi ellátás mellett február 13-án külön kifizetésként érkezett a 13. havi nyugdíj és a 14. havi ellátás negyedrésze is.

Mikor hozza a postás a decemberi nyugdíjat?

A december 2-i dátum kizárólag a bankszámlára érkező ellátásokra vonatkozik. Akik postai úton kapják a nyugdíjukat, azoknak más időponttal kell számolniuk.

A Magyar Posta a nyugdíjakat előre meghatározott ütemezés szerint kézbesíti. A pontos dátumot a nyugdíjasoknak korábban megküldött nyugdíjkifizetési naptár tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a postai kézbesítés nem minden jogosultnál ugyanazon a napon történik.