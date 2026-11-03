Termékvisszahívás: veszélyes lehet egy mindennap használt eszköz, ólmot tartalmazhat

Az uniós Safety Gate riasztási rendszerben megjelent tájékoztatás szerint Magyarország is érintett lehet a termékvisszahívásban, vagyis a kifogásolt elektromos borotva hazánkban is forgalomba kerülhetett.

Riasztás egy elektromos borotva miatt: semmiképpen ne dobja a háztartási szemétbe.

Elektromos borotva miatt adtak ki riasztást: mérgező nehézfémet találtak benne

A laboratóriumi vizsgálatok szerint a készülék belső áramköreinek forrasztásai a megengedettnél nagyobb mennyiségű ólmot tartalmaznak.

Az ólom mérgező, nehezen lebomló nehézfém. A leselejtezett elektromos eszközökből a talajba és a talajvízbe kerülhet, ahol hosszú távon károsíthatja a környezetet és az élővilágot.

Az érintett termék adatai:

- Termék: vezeték nélküli elektromos borotva;

- Márka: Camry;

- Modell: CR 2915;

- Vonalkód: 5908256834170;

- Származási ország: Kína;

- Gyártó: Adler Sp. z o. o., Lengyelország.

Az NKFH azt kéri, hogy aki ilyen borotvát vásárolt, ne használja, és ne dobja a normál háztartási szemétbe. A visszavételről és a vételár rendezéséről a forgalmazónál lehet érdeklődni.