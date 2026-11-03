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Termékvisszahívás: veszélyes lehet egy mindennap használt eszköz, ólmot tartalmazhat

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Súlyos környezetvédelmi kockázat miatt visszahívtak egy vezeték nélküli elektromos borotvát. Az NKFH arra figyelmeztet, hogy a Camry érintett készülékét ne használják, és semmiképpen ne dobják a háztartási hulladékba.
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magyarországborotvariasztás

Az uniós Safety Gate riasztási rendszerben megjelent tájékoztatás szerint Magyarország is érintett lehet a termékvisszahívásban, vagyis a kifogásolt elektromos borotva hazánkban is forgalomba kerülhetett.

elektromos borotva
Riasztás egy elektromos borotva miatt: semmiképpen ne dobja a háztartási szemétbe.

Elektromos borotva miatt adtak ki riasztást: mérgező nehézfémet találtak benne

A laboratóriumi vizsgálatok szerint a készülék belső áramköreinek forrasztásai a megengedettnél nagyobb mennyiségű ólmot tartalmaznak.

Az ólom mérgező, nehezen lebomló nehézfém. A leselejtezett elektromos eszközökből a talajba és a talajvízbe kerülhet, ahol hosszú távon károsíthatja a környezetet és az élővilágot.

Az érintett termék adatai:

- Termék: vezeték nélküli elektromos borotva;
- Márka: Camry;
- Modell: CR 2915;
- Vonalkód: 5908256834170;
- Származási ország: Kína;
- Gyártó: Adler Sp. z o. o., Lengyelország.

Az NKFH azt kéri, hogy aki ilyen borotvát vásárolt, ne használja, és ne dobja a normál háztartási szemétbe. A visszavételről és a vételár rendezéséről a forgalmazónál lehet érdeklődni.

 

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