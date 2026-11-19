Az Emirates lett a világ legjobb légitársasága. A TIME és a Statista utaselégedettségi felmérések, valamint független működési adatok alapján állította össze a World’s Best Airlines 2027 rangsort. A kutatás során valamennyi kontinensen olyan utazókat kérdeztek meg, akik az előző három évben igénybe vették az értékelt légitársaságok szolgáltatásait.

Az Emirates lett a világ legjobb légitársasága a TIME és a Statista rangsorában.

Az Emirates lett a világ legjobb légitársasága

Az értékelésnél figyelembe vették egyebek mellett az utaskabinok kényelmét, a kiszolgálást, a fedélzeti szórakoztatást, az étel- és italkínálatot, az ár-érték arányt és a családbarát szolgáltatásokat.

Az Emirates az összesített első hely mellett két külön kategóriában is az élen végzett.

Sir Tim Clark, az Emirates Airline elnöke szerint az eredmény azt mutatja, hogy az utasok értékelik a magas színvonalú és megbízható szolgáltatásokat. Hozzátette: a vállalat 2027-ben és az azt követő években is folytatja fejlesztéseit.

Hétmilliárd dollárt fordítanak a kabinok megújítására

Az Emirates hétmilliárd dolláros kabinmodernizációs programot hajt végre, amelynek keretében eddig 108 repülőgép utasterét újították fel. A tervek szerint a Prémium Turistaosztály 2026 decemberére közel száz úti célon válik elérhetővé.

A légitársaság 74 repülőgépén már díjmentes Starlink Wi-Fi működik.

Az ice fedélzeti szórakoztatórendszer több mint 6500 csatornát kínál, a gasztronómiai választékban pedig naponta több mint 1570 különböző menü szerepel.

Az üzleti utasokat megújult Business Class kabinok, világszerte 42 prémium váróterem, egyes piacokon pedig díjmentes sofőrszolgáltatás várja.