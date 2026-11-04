ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szoboszlaiék súlyos pofont kaptak, Varga Barnabásék ráijesztettek a Real Madridra

magyarország

Dupla árat fizethet Magyarország az energiáért

58 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyarország az uniós határidőknél korábban is leállíthatja az orosz olaj és földgáz vásárlását, a döntés azonban komoly többletköltségekkel járhat a Világgazdaság cikke szerint. A lap egy orosz energetikai szakértőt idéz, aki szerint a beszerzési árak emelkedése mellett a hosszú távú szerződések felmondása is pénzbe kerülhet.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyarországbrüsszelföldgázoroszországmol

Magyarország energiaellátásának átalakítása már megkezdődött: Orbán Anita külgazdasági és külügyminiszter elmondása szerint a Mol olyan kőolaj beszerzését is vizsgálja, amely nem Oroszországból érkezik, hanem a horvát JANAF vezetékrendszerén keresztül jutna el a magyar finomítókhoz. A váltás azonban nem egyszerű beszerzési kérdés – hívj fel a figyelmet a Világgazdaság. A lap által idézett Igor Juskov, az Oroszországi Föderáció kormánya mellett működő Pénzügyi Egyetem és a Nemzetbiztonsági Energetikai Alapítvány szakértője szerint Magyarország akkor is jelentős összegeket veszíthet, ha önként, az uniós határidők előtt mond le az orosz energiahordozókról.

Orbán Anita
Orbán Anita külügyminiszter szakítana az orosz energiával
Fotó: Hatlaczki Balazs / MW

A szakértő az elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy

 az orosz vezetékes kőolaj behozatalát nem tiltják az érvényben lévő szankciók. A korlátozás a tengeri szállítással érkező orosz olajra vonatkozik, a vezetékes import továbbra is lehetséges. A földgáz esetében pedig az uniós tilalom csak 2027 őszén lép életbe, addig Magyarország a meglévő szerződései alapján vásárolhatna orosz gázt.

Nem lehet csak úgy kiszállni egy energiaüzletből

Juskov szerint az idő előtti leállás egyik legnagyobb kockázata a szerződéses kötbér. Ha a szállítást szankciók miatt kellene megszakítani, a magyar vállalatok vis maiorra hivatkozhatnának. Ha viszont saját döntésükből mondják fel a megállapodásokat, a Gazprom követelheti a szerződésben rögzített kártérítést. 

Magyarországnak egyszerre kellene megfizetnie a drágább alternatív beszerzést és a szerződés felmondásának árát.

Brüsszel diktál a Tisza-kormánynak energiaügyekben is

Juskov szerint a magyar vezetés bejelentése túlmutat a gazdasági megfontolásokon. Magyarország és Szlovákia korábban az Európai Unió orosz földgázra vonatkozó tilalmát is megtámadta az Európai Unió Bíróságán. Budapest érvelése szerint a szankciókról egyhangú döntéssel kellene határozni, Brüsszel viszont a belső gázpiac működését érintő intézkedésként kezelte a tilalmat, amelyhez elegendő volt a minősített többség.

A keresetet egyelőre nem vonták vissza, Juskov azonban úgy látja, hogy 

az új magyar vezetés közelebb áll Brüsszelhez, ezért a jogi eljárás lezárása is elképzelhető. Szerinte ez Szlovákiára is nyomást gyakorolhat, és Pozsony végül szintén feladhatja a jogi küzdelmet.

Technikalag megoldható a leválás, de annak árát minden magyar megérezné

Az orosz olaj kiváltása technikailag megoldható, de drágább beszerzést és szállítást igényelne. Magyarország más piacokról vásárolhatna kőolajat, különböző minőségeket keverhetne, majd a horvátországi vezetéken juttathatná el az alapanyagot a finomítókhoz. Juskov szerint 

a többletköltség az üzemanyagárakban is megjelenne. A földgáz drágulása pedig a villamos energia, a fűtés és a meleg víz árát is feljebb hajthatná.

 

Szóljon hozzá!