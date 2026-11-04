Dupla árat fizethet Magyarország az energiáért

Magyarország energiaellátásának átalakítása már megkezdődött: Orbán Anita külgazdasági és külügyminiszter elmondása szerint a Mol olyan kőolaj beszerzését is vizsgálja, amely nem Oroszországból érkezik, hanem a horvát JANAF vezetékrendszerén keresztül jutna el a magyar finomítókhoz. A váltás azonban nem egyszerű beszerzési kérdés – hívj fel a figyelmet a Világgazdaság. A lap által idézett Igor Juskov, az Oroszországi Föderáció kormánya mellett működő Pénzügyi Egyetem és a Nemzetbiztonsági Energetikai Alapítvány szakértője szerint Magyarország akkor is jelentős összegeket veszíthet, ha önként, az uniós határidők előtt mond le az orosz energiahordozókról.

Orbán Anita külügyminiszter szakítana az orosz energiával

Fotó: Hatlaczki Balazs / MW

A szakértő az elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy

az orosz vezetékes kőolaj behozatalát nem tiltják az érvényben lévő szankciók. A korlátozás a tengeri szállítással érkező orosz olajra vonatkozik, a vezetékes import továbbra is lehetséges. A földgáz esetében pedig az uniós tilalom csak 2027 őszén lép életbe, addig Magyarország a meglévő szerződései alapján vásárolhatna orosz gázt.

Nem lehet csak úgy kiszállni egy energiaüzletből

Juskov szerint az idő előtti leállás egyik legnagyobb kockázata a szerződéses kötbér. Ha a szállítást szankciók miatt kellene megszakítani, a magyar vállalatok vis maiorra hivatkozhatnának. Ha viszont saját döntésükből mondják fel a megállapodásokat, a Gazprom követelheti a szerződésben rögzített kártérítést.

Magyarországnak egyszerre kellene megfizetnie a drágább alternatív beszerzést és a szerződés felmondásának árát.

Brüsszel diktál a Tisza-kormánynak energiaügyekben is

Juskov szerint a magyar vezetés bejelentése túlmutat a gazdasági megfontolásokon. Magyarország és Szlovákia korábban az Európai Unió orosz földgázra vonatkozó tilalmát is megtámadta az Európai Unió Bíróságán. Budapest érvelése szerint a szankciókról egyhangú döntéssel kellene határozni, Brüsszel viszont a belső gázpiac működését érintő intézkedésként kezelte a tilalmat, amelyhez elegendő volt a minősített többség.

A keresetet egyelőre nem vonták vissza, Juskov azonban úgy látja, hogy

az új magyar vezetés közelebb áll Brüsszelhez, ezért a jogi eljárás lezárása is elképzelhető. Szerinte ez Szlovákiára is nyomást gyakorolhat, és Pozsony végül szintén feladhatja a jogi küzdelmet.

Technikalag megoldható a leválás, de annak árát minden magyar megérezné

Az orosz olaj kiváltása technikailag megoldható, de drágább beszerzést és szállítást igényelne. Magyarország más piacokról vásárolhatna kőolajat, különböző minőségeket keverhetne, majd a horvátországi vezetéken juttathatná el az alapanyagot a finomítókhoz. Juskov szerint