Búcsút inthetünk a forintnak? Kiderült, mikor jöhet az euró Magyarországon

Újra napirendre került az euró magyarországi bevezetése. A 2027-es költségvetési törvényjavaslatban már kifejezett gazdaságpolitikai célként szerepel, hogy Magyarország 2030-ra megteremtse a közös európai fizetőeszköz bevezetésének feltételeit.
Ez azt jelenti, hogy kedvező esetben akár 2032-ben is sor kerülhet a pénznemváltásra. A kormány azonban egyelőre nem határozott meg hivatalos euróbevezetési dátumot.
A Világgazdaság elemzése szerint a legnagyobb kérdés az, hogy sikerül-e teljesíteni azokat a szigorú gazdasági követelményeket, amelyek nélkül Magyarország nem csatlakozhat az euróövezethez.
Euro bevezetése Magyarországon: már 2032-ben jöhet?
Kármán András pénzügyminiszter október 20-án a Reutersnek adott interjújában beszélt arról, hogy Magyarország akár 2032-ben bevezetheti az eurót. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy az államháztartási hiány 2030-ra a GDP 3 százaléka alá csökkenjen.
A 2027-es költségvetési törvényjavaslat már ennek megfelelő célokat tartalmaz, ám a megvalósítás jelentős gazdasági kiigazítást igényelhet. A kormány tervei szerint ugyanis a jelenleg magas költségvetési hiányt néhány év alatt kellene az euróbevezetéshez szükséges szintre mérsékelni.
Hatalmas változásra lenne szükség a magyar költségvetésben
A tervezetben szereplő számok jól mutatják, milyen jelentős feladat előtt áll a magyar gazdaság.
A 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt tehát 2027-re 4,9 százalékra, 2030-ra pedig 2,8 százalékra csökkentenék.
Ez négy év alatt 4,7 százalékpontos javulást jelentene.
A feladatot nehezíti, hogy a 2027-re tervezett hiánycsökkentés jelentős része egyszeri tényezőkből származna. A költségvetési indokolás szerint a 2,6 százalékpontos javulásból 1,4 százalékpontot átmeneti hatások, 1,2 százalékpontot pedig tartós intézkedések eredményeznének.
Az euró bevezetéséhez azonban nem elegendő egyetlen évben teljesíteni a hiánycélt: a költségvetési egyensúlynak hosszabb távon is fenntarthatónak kell lennie.
Megszorításokra is szükség lehet?
A Költségvetési Tanács több kockázatra is figyelmeztetett a 2027-es költségvetéssel kapcsolatban.
A tervezet egyes minisztériumi és intézményi működési kiadásoknál 10 százalékos, bizonyos beruházási jellegű kiadásoknál pedig 20 százalékos megtakarítással számol. Ezek megvalósítása azonban kérdéses lehet, különösen akkor, ha a kiadások visszafogása a közfeladatok ellátását is érinti.
A bevételi oldalon szintén vannak bizonytalanságok. A vagyonadóhoz és más adóintézkedésekhez kapcsolódó bevételek teljesülése nem garantált. Amennyiben a tervezett megtakarítások és bevételek elmaradnak, a következő években további költségvetési intézkedések válhatnak szükségessé.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az euró bevezetése miatt már eldöntött megszorítások következnének. A konkrét intézkedések a gazdaság teljesítményétől és a költségvetési folyamatoktól is függnek.
Az államadósság is komoly akadály lehet
Az euró bevezetésének másik fontos feltétele az államadósság megfelelő szintje és fenntartható alakulása. A költségvetési tervek szerint a GDP-arányos magyar államadósság 2026 végén 77,5 százalék lehet, amely 2027-re 77,2 százalékra, 2030-ra pedig 74,9 százalékra mérséklődhet.
A maastrichti követelmények 60 százalékos államadósság-referenciaértéket határoznak meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a magasabb adóssággal rendelkező országok automatikusan kizárnák magukat az euróövezetből.
A csatlakozás akkor is lehetséges, ha az adósság megfelelő ütemben és fenntartható módon csökken.
A magyar államadósság esetében ugyanakkor további kockázatot jelent az árfolyamváltozás.
A Költségvetési Tanács számításai szerint az euró árfolyamának mindössze 10 forintos változása körülbelül 0,7 százalékponttal módosíthatja a GDP-arányos államadósságot.
Az inflációra is figyelni kell
A kormány 2027-re 3 százalékos inflációval számol, ám ez önmagában még nem garantálja az euróbevezetés feltételeinek teljesítését. Az uniós szabályok szerint az adott ország inflációja legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg az árstabilitás szempontjából legjobban teljesítő, legfeljebb három uniós tagállam referenciaértékét.
Vagyis nem elegendő egy előre meghatározott inflációs szintet elérni: a magyar adatokat a többi uniós ország teljesítményével is össze kell vetni.
Az euró bevezetéséhez emellett Magyarországnak legalább két évet kellene eltöltenie az ERM II árfolyam-mechanizmusban, jelentős árfolyam-ingadozások nélkül.
Ha Magyarország 2032. január 1-jén szeretné bevezetni az eurót, a Világgazdaság elemzése szerint célszerű lenne már 2029 első felében belépnie ebbe a rendszerbe.
Több ezer milliárd forintot is megtakaríthatna Magyarország?
A közös európai fizetőeszköz bevezetésének egyik legnagyobb előnye az alacsonyabb finanszírozási költség lehet.
A költségvetési törvényjavaslat indokolása szerint, ha Magyarország 2020 és 2025 között a kelet-közép-európai euróövezeti országokéhoz hasonló kamatszinten tudta volna finanszírozni államadósságát, akkor mintegy 9200 milliárd forinttal kevesebbet kellett volna kamatokra fordítania.
Ez azonban egy múltbeli adatokon alapuló becslés, nem pedig az euró jövőbeli bevezetéséből biztosan következő megtakarítás.
A közös valuta ugyanakkor megszüntetné a forint és az euró közötti árfolyamkockázatot, ami különösen a nemzetközi kereskedelemben részt vevő magyar vállalkozásoknak jelenthetne előnyt.
Mit jelentene az euró bevezetése a magyaroknak?
Az euró bevezetése a mindennapi életben is jelentős változásokat hozna.
A fizetéseket, nyugdíjakat, megtakarításokat és a bolti árakat a hivatalosan rögzített átváltási árfolyamon számítanák át euróra.
Az átállás önmagában nem jelentené a pénz értékének megváltozását, ugyanakkor az árak átszámítása és kerekítése miatt különösen fontos lenne a fogyasztóvédelmi ellenőrzés.
Az euróövezethez való csatlakozás az utazóknak is kedvezhetne, hiszen megszűnnének a forint és az euró közötti pénzváltással kapcsolatos költségek és árfolyamkockázatok.
Ugyanakkor Magyarország elveszítené önálló monetáris politikáját: a kamatpolitikát az Európai Központi Bank határozná meg, az euróövezet egészének gazdasági helyzetét figyelembe véve.
Mikor búcsúzhatunk el végleg a forinttól?
A jelenlegi tervek alapján 2032 lehet az egyik lehetséges időpont az euró magyarországi bevezetésére, ám ehhez számos feltételnek kell teljesülnie.
A következő években a költségvetési hiány csökkentése, az államadósság mérséklése, az infláció alakulása és az árfolyam stabilitása egyaránt meghatározó lesz.
A gazdasági növekedés és az uniós források rendelkezésre állása szintén befolyásolhatja a folyamatot.
A legfontosabb tehát, hogy bár a 2032-es euróbevezetés lehetősége már megjelent a kormányzati tervekben, Magyarország egyelőre nem rendelkezik hivatalosan elfogadott csatlakozási menetrenddel. A forint leváltásának időpontja így továbbra is nyitott kérdés.