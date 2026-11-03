Búcsút inthetünk a forintnak? Kiderült, mikor jöhet az euró Magyarországon

Újra napirendre került az euró magyarországi bevezetése. A 2027-es költségvetési törvényjavaslatban már kifejezett gazdaságpolitikai célként szerepel, hogy Magyarország 2030-ra megteremtse a közös európai fizetőeszköz bevezetésének feltételeit.

Euro bevezetése Magyarországon: ekkor inthetünk búcsút a forintnak - Fotó: IBRAHIM BORAN / Pexels

Ez azt jelenti, hogy kedvező esetben akár 2032-ben is sor kerülhet a pénznemváltásra. A kormány azonban egyelőre nem határozott meg hivatalos euróbevezetési dátumot.

A Világgazdaság elemzése szerint a legnagyobb kérdés az, hogy sikerül-e teljesíteni azokat a szigorú gazdasági követelményeket, amelyek nélkül Magyarország nem csatlakozhat az euróövezethez.

Euro bevezetése Magyarországon: már 2032-ben jöhet?

Kármán András pénzügyminiszter október 20-án a Reutersnek adott interjújában beszélt arról, hogy Magyarország akár 2032-ben bevezetheti az eurót. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy az államháztartási hiány 2030-ra a GDP 3 százaléka alá csökkenjen.

A 2027-es költségvetési törvényjavaslat már ennek megfelelő célokat tartalmaz, ám a megvalósítás jelentős gazdasági kiigazítást igényelhet. A kormány tervei szerint ugyanis a jelenleg magas költségvetési hiányt néhány év alatt kellene az euróbevezetéshez szükséges szintre mérsékelni.

Hatalmas változásra lenne szükség a magyar költségvetésben

A tervezetben szereplő számok jól mutatják, milyen jelentős feladat előtt áll a magyar gazdaság.

A 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt tehát 2027-re 4,9 százalékra, 2030-ra pedig 2,8 százalékra csökkentenék.

Ez négy év alatt 4,7 százalékpontos javulást jelentene.

A feladatot nehezíti, hogy a 2027-re tervezett hiánycsökkentés jelentős része egyszeri tényezőkből származna. A költségvetési indokolás szerint a 2,6 százalékpontos javulásból 1,4 százalékpontot átmeneti hatások, 1,2 százalékpontot pedig tartós intézkedések eredményeznének.

Az euró bevezetéséhez azonban nem elegendő egyetlen évben teljesíteni a hiánycélt: a költségvetési egyensúlynak hosszabb távon is fenntarthatónak kell lennie.

Megszorításokra is szükség lehet?

A Költségvetési Tanács több kockázatra is figyelmeztetett a 2027-es költségvetéssel kapcsolatban.