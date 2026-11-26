Felfüggesztette járatait csütörtökön a Norse Atlantic norvég fapados légitársaság, amely csődeljárást kezdeményezhet, amennyiben sürgősen nem sikerül rövid távú finanszírozást biztosítania. A vállalat pénzügyi helyzete az iráni háború következtében megemelkedett üzemanyagköltségek miatt romlott jelentősen.

A hosszú távú járatokat üzemeltető fapados légitársaság súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd (A kép illusztráció)

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A légitársaság szerdán kritikusnak nevezte pénzügyi helyzetét, a bejelentést követően részvényeinek árfolyama 85 százalékkal zuhant. A vállalat piaci értékének 99 százalékát veszítette el az idei évben.

Eivind Roald vezérigazgató közölte, hogy valamennyi repülőgépüket visszairányították norvégiai, svédországi és nagy-britanniai bázisaikra.

Befektetőkkel tárgyal a fapados légitársaság

A Norse Atlantic továbbra is vizsgálja a rövid távú finanszírozás lehetőségeit, és befektetőkkel tárgyal a vállalat esetleges felvásárlásáról. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs garancia a megfelelő megoldás megtalálására – írja a Reuters.

A légitársaság már júliusban hivatalos eljárást indított az esetleges értékesítés vagy más vállalattal való egyesülés érdekében.

Októberben megállapodást kötött a Pakistan International Airlines légitársasággal két repülőgép bérbeadásáról, a szerződés teljesítését azonban szerdán felfüggesztette. Emiatt a pakisztáni légitársaságnak két járatot kellett törölnie.

Emelkedő üzemanyagárak sújtják a légitársaságokat

Az európai repülőgép-üzemanyagárak márciusban több mint kétszeresükre emelkedtek az iráni háborúhoz kapcsolódó ellátási zavarok miatt, és az év folyamán is magas szinten maradtak.

A Norse Atlantic nem kötött az üzemanyagárak emelkedéséből eredő pénzügyi kockázatok mérséklésére szolgáló fedezeti ügyleteket, ezért különösen érzékenyen érintette a drágulás.

Az üzemanyag általában a légitársaságok működési költségeinek mintegy ötödét teszi ki.