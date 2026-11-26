Felfüggesztette járatait csütörtökön a Norse Atlantic norvég fapados légitársaság, amely csődeljárást kezdeményezhet, amennyiben sürgősen nem sikerül rövid távú finanszírozást biztosítania. A vállalat pénzügyi helyzete az iráni háború következtében megemelkedett üzemanyagköltségek miatt romlott jelentősen.
A légitársaság szerdán kritikusnak nevezte pénzügyi helyzetét, a bejelentést követően részvényeinek árfolyama 85 százalékkal zuhant. A vállalat piaci értékének 99 százalékát veszítette el az idei évben.
Eivind Roald vezérigazgató közölte, hogy valamennyi repülőgépüket visszairányították norvégiai, svédországi és nagy-britanniai bázisaikra.
Befektetőkkel tárgyal a fapados légitársaság
A Norse Atlantic továbbra is vizsgálja a rövid távú finanszírozás lehetőségeit, és befektetőkkel tárgyal a vállalat esetleges felvásárlásáról. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs garancia a megfelelő megoldás megtalálására – írja a Reuters.
A légitársaság már júliusban hivatalos eljárást indított az esetleges értékesítés vagy más vállalattal való egyesülés érdekében.
Októberben megállapodást kötött a Pakistan International Airlines légitársasággal két repülőgép bérbeadásáról, a szerződés teljesítését azonban szerdán felfüggesztette. Emiatt a pakisztáni légitársaságnak két járatot kellett törölnie.
Emelkedő üzemanyagárak sújtják a légitársaságokat
Az európai repülőgép-üzemanyagárak márciusban több mint kétszeresükre emelkedtek az iráni háborúhoz kapcsolódó ellátási zavarok miatt, és az év folyamán is magas szinten maradtak.
A Norse Atlantic nem kötött az üzemanyagárak emelkedéséből eredő pénzügyi kockázatok mérséklésére szolgáló fedezeti ügyleteket, ezért különösen érzékenyen érintette a drágulás.
Az üzemanyag általában a légitársaságok működési költségeinek mintegy ötödét teszi ki.
Öt éve alapították a norvég légitársaságot
A Norse Atlanticot 2021-ben alapította Bjørn Tore Larsen norvég vállalkozó. A társaság 12 Boeing 787 Dreamliner repülőgéppel igyekezett újjáéleszteni az alacsony költségű transzatlanti légi közlekedést. A vállalat később charterjáratok üzemeltetésével és repülőgépek bérbeadásával is bővítette tevékenységét, mivel a menetrend szerinti járatokból nehezen tudott nyereséget termelni. Iparági elemzők szerint a járatok felfüggesztése tovább csökkenti a működés újraindításának esélyét, és az utasok bizalmát is megingathatja.