Visszahívtak egy 50 grammos kiszerelésű fenyőmagot Pinus armandii (kínai selyemfenyő) jelenléte miatt – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn az MTI-vel.

Nébih: visszahívtak egy 50 grammos kiszerelésű fenyőmagot

Fotó: Nébih

A Nébih adatbázisában szerepel a termékről, hogy

a „YUTTO fenyőmag 50 g” forgalomból való visszahívására a forgalmazó, a Kifli.hu Shop Kft. jelzése alapján kerül sor.

Hozzátették, hogy a Kifli.hu Shop Kft. e-mailben tájékoztatta vásárlóit a visszahívásról; a termékek vételárát visszatéríti.

A Pinus armandii fenyőfaj összefüggésbe hozható az akár „fenyőszáj szindrómával”, amely

egy késleltetve jelentkező, napokig vagy hetekig is fennálló keserű vagy fémes szájízt okoz

– közölték.