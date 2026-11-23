Ha mostanában fenyőmagot vásárolt, érdemes ellenőriznie a csomagolást. Egy 50 grammos kiszerelést visszahívtak, mert Pinus armandii, vagyis kínai selyemfenyő jelenlétét mutatták ki.
Visszahívtak egy 50 grammos kiszerelésű fenyőmagot Pinus armandii (kínai selyemfenyő) jelenléte miatt – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn az MTI-vel.
A Nébih adatbázisában szerepel a termékről, hogy
a „YUTTO fenyőmag 50 g” forgalomból való visszahívására a forgalmazó, a Kifli.hu Shop Kft. jelzése alapján kerül sor.
Hozzátették, hogy a Kifli.hu Shop Kft. e-mailben tájékoztatta vásárlóit a visszahívásról; a termékek vételárát visszatéríti.
A Pinus armandii fenyőfaj összefüggésbe hozható az akár „fenyőszáj szindrómával”, amely
egy késleltetve jelentkező, napokig vagy hetekig is fennálló keserű vagy fémes szájízt okoz
– közölték.