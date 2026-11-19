A nemzetközi devizapiacokon ismét a dollár került előnybe, ami a forint árfolyamára is hatással van. Az amerikai fizetőeszköz 19 havi csúcsra erősödött, miközben az euró árfolyama 1,10 dollár alá süllyedt. A befektetők az amerikai jegybank, a Federal Reserve decemberi kamatemelésére számítanak. Christopher Waller, a Fed kormányzója szerint akár fél százalékpontos szigorítás is indokolt lehet – írta a Portfolio.

Forint gyengülése: szeptember óta nem volt ilyen drága az euró Fotó: Pixabay

A dollár erősödése mellett a magyar jegybank politikája is nyomást gyakorol a hazai fizetőeszközre. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ugyanakkor a legutóbbi kamatdöntés után a későbbi kamatcsökkentés lehetőségére is utalt. A Monetáris Tanács egyes tagjai már most enyhítettek volna a monetáris szigoron.

A kamatvárakozások is gyengítik a forintot

A befektetők számára fontos szempont, hogy mekkora kamatelőnyt kínál egy adott deviza. Ha a magyar kamatszint csökken, mérséklődhet a forint dollárral szembeni kamatelőnye, így a magyar fizetőeszköz kevésbé lehet vonzó a nemzetközi befektetők számára. Ez tovább növelheti az árfolyamra nehezedő nyomást.

A forint helyzetét a tartósan magas energiaárak miatt erősödő inflációs kockázatok is nehezítik. Az energia drágulása növelheti az inflációt, ami bizonytalanságot okozhat a gazdasági kilátásokkal és a jegybanki döntésekkel kapcsolatban.

A gyors árfolyamromlás után rövid távon elképzelhető némi korrekció, vagyis átmeneti forinterősödés. Ez azonban önmagában nem változtatna a hosszabb távú kilátásokon: a dollár ereje, a nemzetközi kamatemelési várakozások és az MNB kamatcsökkentésre utaló jelzései egyaránt nehezítik a magyar deviza helyzetét.