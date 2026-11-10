Négy éve nem történt ilyen az európai gázpiacon, a lakosság is megérezheti a hatását

Október végén négy év után először emelkedett megawattóránként 100 euró fölé az európai földgáz tőzsdei referenciaára. A holland TTF-jegyzés október 30-án a napközbeni kereskedésben elérte a 104 eurót, majd november elején ismét 100 euró alá csökkent. A magas földgázár ugyanakkor továbbra is komoly kockázatot jelent az európai gazdaság számára – írja a Világgazdaság.
A lap elemzése szerint a dráguláshoz több tényező együttesen járult hozzá:
- az orosz földgázimport visszaszorulása;
- a közel-keleti konfliktus;
- az energetikai infrastruktúrát ért támadások;
- a Hormuzi-szoros körüli szállítási nehézségek.
Ezek a tényezők együttesen fokozzák a bizonytalanságot a nemzetközi energiapiacon.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Katar a konfliktus következtében leállította cseppfolyósítottföldgáz-exportját (LNG), miközben az európai gáztárolók töltöttsége is alacsony. A kínálat szűkülése miatt az árak további emelkedése sem zárható ki.
Az európai ipar már korábban is megszenvedte a magas energiaárakat
Az európai ipar földgázfelhasználása 2019 óta mintegy 15 százalékkal csökkent. A Világgazdaság elemzése szerint 2022 óta számos energiaigényes ipari tevékenység szűnt meg vagy szorult vissza, mivel az európai vállalatok nehezen tudnak versenyezni az olcsóbb energiához jutó amerikai és kínai versenytársaikkal.
A korábbi fogyasztáscsökkentések következtében egyre kevesebb lehetőség maradt arra, hogy az ipari szereplők további jelentős mennyiségű földgáz felhasználásáról mondjanak le.
Az áramárakra is hatással lehet a földgáz drágulása
A földgáz árának emelkedése a villamosenergia-termelés költségeit is növelheti. Az európai árampiacokon ugyanis gyakran a legdrágábban termelő, még szükséges erőmű határozza meg a nagykereskedelmi árat, ez pedig sok esetben gáztüzelésű létesítmény.
A magas földgázárak mellett a szén- és lignittüzelésű erőművek gazdaságosabbá válhatnak, még az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátási költségeinek figyelembevételével is.
A gazdasági növekedést és az inflációt is befolyásolhatja a magas gázár
Az elemzés arra is kitér, hogy a tartósan magas energiaköltségek kedvezőtlenül hathatnak az európai gazdaság teljesítményére.
Az Európai Központi Bank szeptemberi előrejelzése 2027-re 1,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolt. A Világgazdaságban ismertetett forgatókönyv szerint azonban tartósan magas földgázárak esetén a növekedés akár 0,5 százalékra is lassulhat.
Ugyanezen becslés alapján a harmonizált fogyasztóiár-infláció 2,5 százalékról 5,4 százalékra emelkedhet. Az ipari termelés 3 százalékkal, ezen belül a vegyipari termelés 8 százalékkal, a mezőgazdasági kibocsátás pedig 5 százalékkal csökkenhet.
Ezek nem hivatalos előrejelzések, hanem egy feltételezett, tartósan magas gázárakkal számoló forgatókönyv eredményei.
A téli időjárás döntő szerepet játszhat
A következő hónapokban az időjárás jelentősen befolyásolhatja az európai földgázkeresletet. Az enyhe tél mérsékelheti a fűtési igényt, míg a szeles és napos időjárás növelheti a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelést.
A csapadékos időszakok a vízerőművek működésének is kedvezhetnek, csökkentve a földgáztüzelésű erőművek iránti igényt. Ezzel szemben egy elhúzódó hideg időszak gyorsíthatja a gáztárolók kiürülését, ami további áremelkedést idézhet elő.