Négy éve nem történt ilyen az európai gázpiacon, a lakosság is megérezheti a hatását

Október végén négy év után először emelkedett megawattóránként 100 euró fölé az európai földgáz tőzsdei referenciaára. A holland TTF-jegyzés október 30-án a napközbeni kereskedésben elérte a 104 eurót, majd november elején ismét 100 euró alá csökkent. A magas földgázár ugyanakkor továbbra is komoly kockázatot jelent az európai gazdaság számára – írja a Világgazdaság.

A magas földgázár a villamosenergia-termelés költségeit is növelheti

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A lap elemzése szerint a dráguláshoz több tényező együttesen járult hozzá:

az orosz földgázimport visszaszorulása;

a közel-keleti konfliktus;

az energetikai infrastruktúrát ért támadások;

a Hormuzi-szoros körüli szállítási nehézségek.

Ezek a tényezők együttesen fokozzák a bizonytalanságot a nemzetközi energiapiacon.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Katar a konfliktus következtében leállította cseppfolyósítottföldgáz-exportját (LNG), miközben az európai gáztárolók töltöttsége is alacsony. A kínálat szűkülése miatt az árak további emelkedése sem zárható ki.

Az európai ipar már korábban is megszenvedte a magas energiaárakat

Az európai ipar földgázfelhasználása 2019 óta mintegy 15 százalékkal csökkent. A Világgazdaság elemzése szerint 2022 óta számos energiaigényes ipari tevékenység szűnt meg vagy szorult vissza, mivel az európai vállalatok nehezen tudnak versenyezni az olcsóbb energiához jutó amerikai és kínai versenytársaikkal.

A korábbi fogyasztáscsökkentések következtében egyre kevesebb lehetőség maradt arra, hogy az ipari szereplők további jelentős mennyiségű földgáz felhasználásáról mondjanak le.

Az áramárakra is hatással lehet a földgáz drágulása A földgáz árának emelkedése a villamosenergia-termelés költségeit is növelheti. Az európai árampiacokon ugyanis gyakran a legdrágábban termelő, még szükséges erőmű határozza meg a nagykereskedelmi árat, ez pedig sok esetben gáztüzelésű létesítmény. A magas földgázárak mellett a szén- és lignittüzelésű erőművek gazdaságosabbá válhatnak, még az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátási költségeinek figyelembevételével is.

A gazdasági növekedést és az inflációt is befolyásolhatja a magas gázár

Az elemzés arra is kitér, hogy a tartósan magas energiaköltségek kedvezőtlenül hathatnak az európai gazdaság teljesítményére.