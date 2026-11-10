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Kellemetlen meglepetést hoztak a friss adatok, gyorsul a drágulás Magyarországon

gázár

Négy éve nem történt ilyen az európai gázpiacon, a lakosság is megérezheti a hatását

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Négy év után ismét átlépte a megawattóránkénti 100 eurós szintet az európai földgáz tőzsdei referenciaára. A földgázár emelkedéséhez az energiapiaci kínálat szűkülése, a közel-keleti konfliktus és az európai gáztárolók alacsony töltöttsége is hozzájárult. A drágulás nemcsak az ipari termelést, hanem az áramárakat és a háztartások kiadásait is befolyásolhatja.
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gázárdrágulásEurópa

Október végén négy év után először emelkedett megawattóránként 100 euró fölé az európai földgáz tőzsdei referenciaára. A holland TTF-jegyzés október 30-án a napközbeni kereskedésben elérte a 104 eurót, majd november elején ismét 100 euró alá csökkent. A magas földgázár ugyanakkor továbbra is komoly kockázatot jelent az európai gazdaság számára – írja a Világgazdaság

A magas földgázár a villamosenergia-termelés költségeit is növelheti.
A magas földgázár a villamosenergia-termelés költségeit is növelheti
Fotó:  Pixabay / Illusztráció

A lap elemzése szerint a dráguláshoz több tényező együttesen járult hozzá:

  • az orosz földgázimport visszaszorulása;
  • a közel-keleti konfliktus;
  • az energetikai infrastruktúrát ért támadások;
  • a Hormuzi-szoros körüli szállítási nehézségek.

Ezek a tényezők együttesen fokozzák a bizonytalanságot a nemzetközi energiapiacon.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Katar a konfliktus következtében leállította cseppfolyósítottföldgáz-exportját (LNG), miközben az európai gáztárolók töltöttsége is alacsony. A kínálat szűkülése miatt az árak további emelkedése sem zárható ki.

Az európai ipar már korábban is megszenvedte a magas energiaárakat

Az európai ipar földgázfelhasználása 2019 óta mintegy 15 százalékkal csökkent. A Világgazdaság elemzése szerint 2022 óta számos energiaigényes ipari tevékenység szűnt meg vagy szorult vissza, mivel az európai vállalatok nehezen tudnak versenyezni az olcsóbb energiához jutó amerikai és kínai versenytársaikkal. 

A korábbi fogyasztáscsökkentések következtében egyre kevesebb lehetőség maradt arra, hogy az ipari szereplők további jelentős mennyiségű földgáz felhasználásáról mondjanak le.

Az áramárakra is hatással lehet a földgáz drágulása

A földgáz árának emelkedése a villamosenergia-termelés költségeit is növelheti. Az európai árampiacokon ugyanis gyakran a legdrágábban termelő, még szükséges erőmű határozza meg a nagykereskedelmi árat, ez pedig sok esetben gáztüzelésű létesítmény.

A magas földgázárak mellett a szén- és lignittüzelésű erőművek gazdaságosabbá válhatnak, még az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátási költségeinek figyelembevételével is.

A gazdasági növekedést és az inflációt is befolyásolhatja a magas gázár

Az elemzés arra is kitér, hogy a tartósan magas energiaköltségek kedvezőtlenül hathatnak az európai gazdaság teljesítményére.

Az Európai Központi Bank szeptemberi előrejelzése 2027-re 1,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolt. A Világgazdaságban ismertetett forgatókönyv szerint azonban tartósan magas földgázárak esetén a növekedés akár 0,5 százalékra is lassulhat.

Ugyanezen becslés alapján a harmonizált fogyasztóiár-infláció 2,5 százalékról 5,4 százalékra emelkedhet. Az ipari termelés 3 százalékkal, ezen belül a vegyipari termelés 8 százalékkal, a mezőgazdasági kibocsátás pedig 5 százalékkal csökkenhet.

Ezek nem hivatalos előrejelzések, hanem egy feltételezett, tartósan magas gázárakkal számoló forgatókönyv eredményei.  

A téli időjárás döntő szerepet játszhat

A következő hónapokban az időjárás jelentősen befolyásolhatja az európai földgázkeresletet. Az enyhe tél mérsékelheti a fűtési igényt, míg a szeles és napos időjárás növelheti a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelést.

A csapadékos időszakok a vízerőművek működésének is kedvezhetnek, csökkentve a földgáztüzelésű erőművek iránti igényt. Ezzel szemben egy elhúzódó hideg időszak gyorsíthatja a gáztárolók kiürülését, ami további áremelkedést idézhet elő.

 

 

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