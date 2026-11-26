Tovább romlottak a magyar gazdaság szereplőinek várakozásai novemberben. A GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint a vállalkozások és a lakosság körében egyaránt gyengült a bizalom. A gazdasági várakozásokat összegző konjunktúraindex mínusz 8 pontra csökkent, amivel hét hónapja nem látott mélypontra, a 2022 közepén jellemző szintre került. Különösen aggasztóak a foglalkoztatással kapcsolatos adatok: egyre több vállalkozás számol létszámcsökkentéssel a következő hónapokban.

GKI: leépítésre készülnek a magyar cégek, hét havi mélyponton a lakosság bizalma

Leépítésekre készülnek a magyar vállalkozások

A novemberi felmérés egyik legkedvezőtlenebb eredménye, hogy a vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága 16 havi mélypontra süllyedt.

A következő három hónapban a megkérdezett vállalkozások

16 százaléka létszámcsökkentésre készül,

mindössze 7 százaléka tervez létszámbővítést.

Vagyis több mint kétszer annyi vállalkozás tervez leépítést, mint ahány új munkahelyek létrehozásában gondolkodik.

Ráadásul a kedvezőtlen tendencia nem csupán egyetlen ágazatot érint: mind a négy vizsgált szektorban nagyobb a létszámcsökkentést tervező cégek aránya. Különösen a kereskedelemben és az építőiparban romlottak a foglalkoztatási kilátások az előző hónaphoz képest.

A lakosság körében is fogy a tavaszi optimizmus

Úgy tűnik, egyre kevésbé tartós a tavasszal tapasztalt jelentős hangulatjavulás. A fogyasztói bizalmi index novemberben mínusz 6,5 pontra esett vissza, ami április óta a legalacsonyabb érték.

A júliusi csúcshoz képest már nyolc pontot veszített a mutató.

A magyarok kedvezőtlenebbül ítélik meg az ország következő egy évre vonatkozó gazdasági kilátásait, és az elmúlt egy évben tapasztalt saját pénzügyi helyzetükről is negatívabban vélekednek.

A lakosság hangulata ugyanakkor még mindig kedvezőbb az egy évvel ezelőttinél, és novemberben a bizalomvesztés üteme is lassult. A háztartások saját jövőbeli pénzügyi helyzetükkel kapcsolatos várakozásai enyhén javultak.

Egyre többen tartanak a drágulástól

A lakosság aggodalmait tovább erősítheti az infláció alakulása. A GKI felmérése szerint immár harmadik hónapja növekednek az inflációs várakozások, novemberben pedig ismét érdemben emelkedett azok aránya, akik további drágulásra számítanak.