Tovább romlottak a magyar gazdaság szereplőinek várakozásai novemberben. A GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint a vállalkozások és a lakosság körében egyaránt gyengült a bizalom. A gazdasági várakozásokat összegző konjunktúraindex mínusz 8 pontra csökkent, amivel hét hónapja nem látott mélypontra, a 2022 közepén jellemző szintre került. Különösen aggasztóak a foglalkoztatással kapcsolatos adatok: egyre több vállalkozás számol létszámcsökkentéssel a következő hónapokban.
Leépítésekre készülnek a magyar vállalkozások
A novemberi felmérés egyik legkedvezőtlenebb eredménye, hogy a vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága 16 havi mélypontra süllyedt.
A következő három hónapban a megkérdezett vállalkozások
- 16 százaléka létszámcsökkentésre készül,
- mindössze 7 százaléka tervez létszámbővítést.
Vagyis több mint kétszer annyi vállalkozás tervez leépítést, mint ahány új munkahelyek létrehozásában gondolkodik.
Ráadásul a kedvezőtlen tendencia nem csupán egyetlen ágazatot érint: mind a négy vizsgált szektorban nagyobb a létszámcsökkentést tervező cégek aránya. Különösen a kereskedelemben és az építőiparban romlottak a foglalkoztatási kilátások az előző hónaphoz képest.
A lakosság körében is fogy a tavaszi optimizmus
Úgy tűnik, egyre kevésbé tartós a tavasszal tapasztalt jelentős hangulatjavulás. A fogyasztói bizalmi index novemberben mínusz 6,5 pontra esett vissza, ami április óta a legalacsonyabb érték.
A júliusi csúcshoz képest már nyolc pontot veszített a mutató.
A magyarok kedvezőtlenebbül ítélik meg az ország következő egy évre vonatkozó gazdasági kilátásait, és az elmúlt egy évben tapasztalt saját pénzügyi helyzetükről is negatívabban vélekednek.
A lakosság hangulata ugyanakkor még mindig kedvezőbb az egy évvel ezelőttinél, és novemberben a bizalomvesztés üteme is lassult. A háztartások saját jövőbeli pénzügyi helyzetükkel kapcsolatos várakozásai enyhén javultak.
Egyre többen tartanak a drágulástól
A lakosság aggodalmait tovább erősítheti az infláció alakulása. A GKI felmérése szerint immár harmadik hónapja növekednek az inflációs várakozások, novemberben pedig ismét érdemben emelkedett azok aránya, akik további drágulásra számítanak.
A félelmeket árnyalja, hogy a vállalkozások körében is többségben vannak az áremelést tervezők az árcsökkentésre készülőkkel szemben: a cégek 19 százaléka emelné, míg mindössze 6 százaléka mérsékelné árait a következő három hónapban.
A beruházások terén sem látszik a fordulat
A vállalkozások egyre óvatosabbak a jövő évi fejlesztésekkel kapcsolatban is. Az ipari és az üzleti szolgáltató cégek mindössze 18 százaléka tervez az ideinél nagyobb beruházási kiadásokat 2027-ben, 23 százalékuk viszont kevesebbet költene fejlesztésekre.
Egy évvel ezelőtt még jóval kedvezőbb volt a helyzet: akkor 27 százalék tervezte beruházási kiadásainak növelését, és csak 18 százalék számolt azok csökkentésével.
A Központi Statisztikai Hivatal napokban közzétett adatai szerint
a nemzetgazdasági beruházások volumene 2026 harmadik negyedévében 11,4 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakában mérttől.
Bár az üzleti környezet kiszámíthatóságának megítélése valamelyest javult, a foglalkoztatási és beruházási tervek egyelőre nem jeleznek érdemi gazdasági fellendülést.