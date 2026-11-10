Durva árak a használtautó-piacon: ennyit kell fizetni a magyarok kedvenc autóiért

A Vaol a KSH és a Használtautó.hu szeptemberi adatai alapján azt írta: a használt autók rangsorának élére a Skoda Octavia került, megelőzve a tavaly még első Ford Focust. A leggyakrabban meghirdetett autómodellek között az Audi A4 maradt a harmadik, mögötte a Kia Ceed és az Audi A6 következett.

Használt autók: meglepő trónfosztás történt, már nem a Ford Focus vezeti a rangsort.

Fotó: Das Weltauto

A használt autók között a Suzuki Swift drágult a legjobban

A tízes lista legidősebb típusa a Suzuki Swift, a kínált példányok átlagéletkora csaknem 16,5 év. Ennek ellenére a Suzuki Swift átlagos kínálati ára 25,8 százalékkal nőtt egy év alatt, ami a vizsgált modellek között a legnagyobb emelkedés. A legfiatalabb a Toyota Corolla volt 8,8 éves átlagéletkorral.

A legdrágább gyakran hirdetett modell az átlagosan 6,48 millió forintért kínált Audi A6, míg a Ford Fiesta 1,91 millió forintos átlagárral a lista másik végén állt.

A Skoda Octavia átlagára 4,5 millió, a Ford Focusé 2,6 millió, a Kia Ceedé 3,9 millió forint volt.

A Toyota Corolla átlagára meghaladta az 5,5 millió forintot.

A használt személyautók átlagos kínálati ára szeptemberben 5,46 millió forint volt, egy évvel korábban még 5,56 millió. Ezzel párhuzamosan szűkült a 2,5 millió forint alatti autók választéka: arányuk 3,4 százalékponttal, 34,6 százalékra csökkent.

A jármű állapota jelentősen módosíthatja az árat. A normál állapotú autókhoz képest a megkímélteket átlagosan 10,9, a sérülésmenteseket 16,7 százalékkal drágábban, a hibásakat viszont 62,5 százalékkal olcsóbban hirdették.