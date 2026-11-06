Kemény tél jöhet Európában: újabb energiaválságra figyelmeztetnek a szakértők

Komoly kihívás elé állíthatja Európát a közelgő tél, miután az időjárási modellek a poláris örvény korai megzavarodásának lehetőségét jelezték. A jelenség következtében sarkvidéki eredetű hideg levegő áramolhat a kontinens északnyugati területeire, ami jelentősen növelheti a fűtési célú földgázfelhasználást – írja az Oilprice a ZeroHedge elemzésére hivatkozva.
A helyzetet különösen érzékennyé teszi, hogy Európa földgáztárolói a téli időszak kezdetén a 2022-es energiaválság óta nem látott alacsony szezonális töltöttségi szinten állnak.
Egyetlen hideg hét is komoly gondokat okozhat Európában
Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ modelljeiben olyan légköri változások jelei mutatkoznak, amelyek a sarkvidéki poláris örvény meggyengülésére utalhatnak.
Egy esetleges hirtelen sztratoszférikus felmelegedés akár a poláris örvény kettéválásához is vezethet, ami növelheti annak esélyét, hogy
hideg sarkvidéki légtömegek érjék el Európa egyes részeit vagy az Egyesült Államok északi területeit.
A BloombergNEF elemzése szerint már egyetlen, az átlagosnál lényegesen hidegebb hét is jelentős terhet róhat az európai energiaellátásra.
A szakértők egy olyan forgatókönyvet vizsgáltak, amelyben december 2. és 8. között az átlaghőmérséklet 5 Celsius-fokkal marad el az elmúlt tíz év megszokott értékétől.
Ebben az esetben Északnyugat-Európában, Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában együttesen mintegy 1,1 milliárd köbméterrel növekedhetne a fűtési célú földgázigény.
Veszélyesen alacsony szintre csökkenhetnek a gáztartalékok
Az elemzés szerint, ha a megnövekedett fogyasztást teljes egészében a földgáztárolókból fedeznék, a március végi töltöttség az átlagos időjárás mellett becsült 17 százalék helyett mindössze 15,5 százalékra csökkenhetne. Ez már megközelítené azt a kritikus szintet, amely alatt a kontinensnek a szokásos kereskedelmi készletek helyett a stratégiai tartalékokra is szüksége lehetne.
Az októberi enyhe időjárás ugyan kedvezett a készletfeltöltésnek, és a tárolókba a 2021 és 2025 közötti októberi átlagnál mintegy egymilliárd köbméterrel több gáz került, a kontinens mégis viszonylag szűk tartalékkal várja a hideg hónapokat.
A beszámoló szerint az európai földgáztárolók töltöttsége jelenleg körülbelül 74 százalékos. Ennél valamivel jobban áll Magyarország, november 4-i adatok szerint a gáztározók töltöttsége itthon 76,93% volt.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szintén figyelmeztetett az ellátási kockázatokra. Egy kedvezőtlen forgatókönyv szerint a tárolók töltöttsége március végére akár 10 százalék alá is süllyedhet.
Az ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a tárolókból történő gázkitárolás üteme általában lassul, amikor a készletszint 30 százalék alá esik.
Emiatt a kontinens különösen kiszolgáltatottá válhat az újabb hideghullámoknak, műszaki meghibásodásoknak vagy más ellátási zavaroknak.
A poláris örvény esetleges megzavarodása ugyanakkor egyelőre nem jelenti azt, hogy Európában biztosan rendkívüli hideg következik. A meteorológiai folyamatok alakulása és az esetleges lehűlés pontos földrajzi kiterjedése továbbra is bizonytalan.