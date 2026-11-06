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oilprice

Kemény tél jöhet Európában: újabb energiaválságra figyelmeztetnek a szakértők

2026. november 06. 13:50
Olvasási idő: 9 perc
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Aggasztó légköri folyamatokat jeleznek az időjárási modellek, amelyek akár jelentős téli lehűléshez is vezethetnek Európa egyes részein. A sarkvidéki hideg esetleges betörése különösen érzékenyen érintheti a kontinenst, mivel a földgáztartalékok már most viszonylag alacsony szinten állnak.
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oilpricehidegpoláris örvényeurópa

Komoly kihívás elé állíthatja Európát a közelgő tél, miután az időjárási modellek a poláris örvény korai megzavarodásának lehetőségét jelezték. A jelenség következtében sarkvidéki eredetű hideg levegő áramolhat a kontinens északnyugati területeire, ami jelentősen növelheti a fűtési célú földgázfelhasználást – írja az Oilprice a ZeroHedge elemzésére hivatkozva.

hideg
Rendkívüli hideg érkezhet Európába.
Fotó: MW

A helyzetet különösen érzékennyé teszi, hogy Európa földgáztárolói a téli időszak kezdetén a 2022-es energiaválság óta nem látott alacsony szezonális töltöttségi szinten állnak.

Egyetlen hideg hét is komoly gondokat okozhat Európában

Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ modelljeiben olyan légköri változások jelei mutatkoznak, amelyek a sarkvidéki poláris örvény meggyengülésére utalhatnak.

Egy esetleges hirtelen sztratoszférikus felmelegedés akár a poláris örvény kettéválásához is vezethet, ami növelheti annak esélyét, hogy 

hideg sarkvidéki légtömegek érjék el Európa egyes részeit vagy az Egyesült Államok északi területeit.

A BloombergNEF elemzése szerint már egyetlen, az átlagosnál lényegesen hidegebb hét is jelentős terhet róhat az európai energiaellátásra.

A szakértők egy olyan forgatókönyvet vizsgáltak, amelyben december 2. és 8. között az átlaghőmérséklet 5 Celsius-fokkal marad el az elmúlt tíz év megszokott értékétől.

Ebben az esetben Északnyugat-Európában, Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában együttesen mintegy 1,1 milliárd köbméterrel növekedhetne a fűtési célú földgázigény.

Veszélyesen alacsony szintre csökkenhetnek a gáztartalékok

Az elemzés szerint, ha a megnövekedett fogyasztást teljes egészében a földgáztárolókból fedeznék, a március végi töltöttség az átlagos időjárás mellett becsült 17 százalék helyett mindössze 15,5 százalékra csökkenhetne. Ez már megközelítené azt a kritikus szintet, amely alatt a kontinensnek a szokásos kereskedelmi készletek helyett a stratégiai tartalékokra is szüksége lehetne.

Az októberi enyhe időjárás ugyan kedvezett a készletfeltöltésnek, és a tárolókba a 2021 és 2025 közötti októberi átlagnál mintegy egymilliárd köbméterrel több gáz került, a kontinens mégis viszonylag szűk tartalékkal várja a hideg hónapokat.

A beszámoló szerint az európai földgáztárolók töltöttsége jelenleg körülbelül 74 százalékos. Ennél valamivel jobban áll Magyarország, november 4-i adatok szerint a gáztározók töltöttsége itthon 76,93% volt.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szintén figyelmeztetett az ellátási kockázatokra. Egy kedvezőtlen forgatókönyv szerint a tárolók töltöttsége március végére akár 10 százalék alá is süllyedhet.

Az ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a tárolókból történő gázkitárolás üteme általában lassul, amikor a készletszint 30 százalék alá esik. 

Emiatt a kontinens különösen kiszolgáltatottá válhat az újabb hideghullámoknak, műszaki meghibásodásoknak vagy más ellátási zavaroknak.

A poláris örvény esetleges megzavarodása ugyanakkor egyelőre nem jelenti azt, hogy Európában biztosan rendkívüli hideg következik. A meteorológiai folyamatok alakulása és az esetleges lehűlés pontos földrajzi kiterjedése továbbra is bizonytalan.

 

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