Kemény tél jöhet Európában: újabb energiaválságra figyelmeztetnek a szakértők

Komoly kihívás elé állíthatja Európát a közelgő tél, miután az időjárási modellek a poláris örvény korai megzavarodásának lehetőségét jelezték. A jelenség következtében sarkvidéki eredetű hideg levegő áramolhat a kontinens északnyugati területeire, ami jelentősen növelheti a fűtési célú földgázfelhasználást – írja az Oilprice a ZeroHedge elemzésére hivatkozva.

Rendkívüli hideg érkezhet Európába.

Fotó: MW

A helyzetet különösen érzékennyé teszi, hogy Európa földgáztárolói a téli időszak kezdetén a 2022-es energiaválság óta nem látott alacsony szezonális töltöttségi szinten állnak.

We are officially in uncharted territory. The Polar Vortex is currently the weakest it’s ever been for the date and is headed for the crucial 0 line over the next day or so. If it gets to a value of 0 or lower, it will officially be the earliest Sudden Stratospheric Warming Event on record. Regardless of the technical details, the current forecasts show the Polar Vortex remaining record breakingly weak for an extended period of time… in fact, it is not exactly clear when or how much the Polar Vortex will recover… this is a critical detail when it comes to pinpointing the impacts from this. What I can say is that the longer this goes on and remains weak, the higher the odds for a snowy winter. Remember, this disruption is about to begin in the stratosphere but we won’t see the effects make it to our part of the world for 1-4 weeks. This means we will likely see a dramatic change in the weather pattern as we move from November into December. I’ll have more details on this and many other factors in my Winter Forecast that will be coming out soon! #winteriscoming — Mark Margavage (@MeteoMark) November 3, 2026

Egyetlen hideg hét is komoly gondokat okozhat Európában

Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ modelljeiben olyan légköri változások jelei mutatkoznak, amelyek a sarkvidéki poláris örvény meggyengülésére utalhatnak.

Egy esetleges hirtelen sztratoszférikus felmelegedés akár a poláris örvény kettéválásához is vezethet, ami növelheti annak esélyét, hogy

hideg sarkvidéki légtömegek érjék el Európa egyes részeit vagy az Egyesült Államok északi területeit.

Knockout blow. An absolutely textbook heat flux punch upwards from the troposphere into the stratosphere triggering a collapse of the stratospheric vortex and a reversal of westerlies to easterlies, a major and likely record early major sudden stratospheric warming 🤜🏻 https://t.co/Xtohsr6SmN — Met4Cast - UK Weather (@Met4CastUK) November 2, 2026

A BloombergNEF elemzése szerint már egyetlen, az átlagosnál lényegesen hidegebb hét is jelentős terhet róhat az európai energiaellátásra.

A szakértők egy olyan forgatókönyvet vizsgáltak, amelyben december 2. és 8. között az átlaghőmérséklet 5 Celsius-fokkal marad el az elmúlt tíz év megszokott értékétől.

Ebben az esetben Északnyugat-Európában, Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában együttesen mintegy 1,1 milliárd köbméterrel növekedhetne a fűtési célú földgázigény.

Veszélyesen alacsony szintre csökkenhetnek a gáztartalékok

Az elemzés szerint, ha a megnövekedett fogyasztást teljes egészében a földgáztárolókból fedeznék, a március végi töltöttség az átlagos időjárás mellett becsült 17 százalék helyett mindössze 15,5 százalékra csökkenhetne. Ez már megközelítené azt a kritikus szintet, amely alatt a kontinensnek a szokásos kereskedelmi készletek helyett a stratégiai tartalékokra is szüksége lehetne.

Az októberi enyhe időjárás ugyan kedvezett a készletfeltöltésnek, és a tárolókba a 2021 és 2025 közötti októberi átlagnál mintegy egymilliárd köbméterrel több gáz került, a kontinens mégis viszonylag szűk tartalékkal várja a hideg hónapokat.

A beszámoló szerint az európai földgáztárolók töltöttsége jelenleg körülbelül 74 százalékos. Ennél valamivel jobban áll Magyarország, november 4-i adatok szerint a gáztározók töltöttsége itthon 76,93% volt.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szintén figyelmeztetett az ellátási kockázatokra. Egy kedvezőtlen forgatókönyv szerint a tárolók töltöttsége március végére akár 10 százalék alá is süllyedhet.