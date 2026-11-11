Tűzijátékként robbannak a táskákban az illegális vape-ek – már hatmilliárd eurós üzlet az e-cigi feketepiac

Magyarországon is folyamatosan fellépnek a hatóságok az illegális vape-ek kereskedelme ellen. A NAV pénzügyőrei és adórevizorai legutóbb a kecskeméti piacon tartott ellenőrzés során három kereskedőtől összesen 106 darab, tiltott, ízesített elektromos cigarettát foglaltak le. A termékek értéke meghaladta az 1,2 millió forintot.

Az illegális vape kereskedelme Európa-szerte komoly problémát jelent

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Az egyik árus próbavásárlás során bukott le, amikor 11 készüléket adott el 50 ezer forintért az ellenőröknek. Az érintettekkel szemben jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás, az egyik kereskedő pedig az adószám nélküli értékesítés miatt több százezer forintos mulasztási bírságra is számíthat.

Az ellenőrzés során a hatóság további 600 doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát is talált, amelyek értéke meghaladta az 1,5 millió forintot.

Elektromos cigaretta miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani Az elektromos cigaretták akkumulátorainak meghibásodása súlyos balesetekhez vezethet. Október 27-én a TAP Air Portugal Lisszabonból Stockholmba tartó, TP780-as járata kényszerleszállást hajtott végre a franciaországi Nantes-ban, miután egy túlmelegedő elektromos cigaretta miatt füst keletkezett az utastérben. A repülőgépen 172 utas tartózkodott. A The Portugal News beszámolója szerint a személyzetnek sikerült kezelnie a helyzetet, senki sem sérült meg, a repülőgép pedig az átvizsgálást követően folytathatta útját.

Nagy-Britanniában egy nő táskájában robbantak fel az elektromos cigarettájához vásárolt, olcsó, márkajelzés nélküli tartalék akkumulátorok. A nő még időben eldobta a táskát, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket.

Férje a BBC-nek arról számolt be, hogy az akkumulátorok tűzijátékhoz hasonlóan robbantak fel.

A lítiumion-akkumulátorok meghibásodása több okból is bekövetkezhet. A legfontosabb kockázati tényezők:

Fizikai sérülés: az akkumulátor megsérülhet, ami belső rövidzárlatot okozhat.

Hibás töltés: a nem megfelelő töltő vagy a túltöltés túlmelegedéshez vezethet.

Hiányos biztonsági védelem: a nem megfelelően gyártott eszközökből hiányozhatnak a túlmelegedést és a rövidzárlatot megakadályozó védelmi funkciók.

Ezek a problémák úgynevezett termikus elszabadulást idézhetnek elő, amelynek során az akkumulátor gyorsan felmelegszik, kigyulladhat, vagy akár fel is robbanhat.