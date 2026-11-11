Tűzijátékként robbannak a táskákban az illegális vape-ek – már hatmilliárd eurós üzlet az e-cigi feketepiac

Magyarországon is folyamatosan fellépnek a hatóságok az illegális vape-ek kereskedelme ellen. A NAV pénzügyőrei és adórevizorai legutóbb a kecskeméti piacon tartott ellenőrzés során három kereskedőtől összesen 106 darab, tiltott, ízesített elektromos cigarettát foglaltak le. A termékek értéke meghaladta az 1,2 millió forintot.
Az egyik árus próbavásárlás során bukott le, amikor 11 készüléket adott el 50 ezer forintért az ellenőröknek. Az érintettekkel szemben jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás, az egyik kereskedő pedig az adószám nélküli értékesítés miatt több százezer forintos mulasztási bírságra is számíthat.
Az ellenőrzés során a hatóság további 600 doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát is talált, amelyek értéke meghaladta az 1,5 millió forintot.
Elektromos cigaretta miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani
Az elektromos cigaretták akkumulátorainak meghibásodása súlyos balesetekhez vezethet. Október 27-én a TAP Air Portugal Lisszabonból Stockholmba tartó, TP780-as járata kényszerleszállást hajtott végre a franciaországi Nantes-ban, miután egy túlmelegedő elektromos cigaretta miatt füst keletkezett az utastérben.
A repülőgépen 172 utas tartózkodott. A The Portugal News beszámolója szerint a személyzetnek sikerült kezelnie a helyzetet, senki sem sérült meg, a repülőgép pedig az átvizsgálást követően folytathatta útját.
Nagy-Britanniában egy nő táskájában robbantak fel az elektromos cigarettájához vásárolt, olcsó, márkajelzés nélküli tartalék akkumulátorok. A nő még időben eldobta a táskát, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket.
Férje a BBC-nek arról számolt be, hogy az akkumulátorok tűzijátékhoz hasonlóan robbantak fel.
A lítiumion-akkumulátorok meghibásodása több okból is bekövetkezhet. A legfontosabb kockázati tényezők:
- Fizikai sérülés: az akkumulátor megsérülhet, ami belső rövidzárlatot okozhat.
- Hibás töltés: a nem megfelelő töltő vagy a túltöltés túlmelegedéshez vezethet.
- Hiányos biztonsági védelem: a nem megfelelően gyártott eszközökből hiányozhatnak a túlmelegedést és a rövidzárlatot megakadályozó védelmi funkciók.
Ezek a problémák úgynevezett termikus elszabadulást idézhetnek elő, amelynek során az akkumulátor gyorsan felmelegszik, kigyulladhat, vagy akár fel is robbanhat.
A brit polgári légiközlekedési hatóság (CAA) júniusi jelentése szerint 2024 és 2025 között csaknem megduplázódott az utasok elektronikai eszközeinek meghibásodásával összefüggő incidensek száma.
Glasgow-ban egy illegális vape-üzletben keletkezett tűz egy 175 éves műemlék épületet és a szomszédos ingatlanokat is súlyosan megrongálta.
Milliárdos üzletté vált az illegális vape-ek kereskedelme Európában
A német Fraunhofer Intézet kutatása szerint az európai vape-piac 48 százaléka szabályozatlan értékesítési csatornákon keresztül működik. Az illegális kereskedelem éves forgalmát 6,6 milliárd euróra becsülik.
A kutatás alapján szigorúbb intézkedések hiányában ez az összeg 2030-ra akár 10,8 milliárd euróra is emelkedhet.
Az Egyesült Királyságban az elmúlt években több mint 1,2 millió illegális elektromos cigarettát vontak ki a forgalomból, miközben a helyi feketepiac értékét egymilliárd font fölé becsülik.
Az ellenőrzést az is nehezíti, hogy az Európai Unióba érkező elektromos cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából, elsősorban Sencsenből származik.
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ezért 25 uniós tagállammal és több EU-n kívüli országgal közösen indított vámügyi műveletet JCO VAPE néven.
Az ellenőrzések során olyan szállítmányokat is azonosítottak, amelyekben ruházati terméknek, bútoralkatrésznek vagy papírpohárnak álcázták a szabályozásnak nem megfelelő elektromos cigarettákat. Egyes készülékek nikotintartalma meghaladta az uniós szabályozásban meghatározott 20 milligramm/milliliteres határértéket, mások pedig az előírt folyadéktartalomra vonatkozó követelményeknek nem feleltek meg.
Az illegális elektromos cigaretták a fiatalokat is veszélyeztetik
Az ismeretlen összetételű folyadékok és a nem megfelelően ellenőrzött készülékek egészségügyi kockázatot jelenthetnek, különösen a fiatalok számára.
A tiltott termékekhez az interneten és a közösségi médián keresztül is hozzá lehet jutni. Terjedésüket az alacsony árak és a különböző ízesítések is elősegíthetik.
A Denuo és a BDE hulladékgazdálkodási szervezetek ezért európai szintű betétdíjas visszagyűjtési rendszer bevezetését és a gyártói felelősség szigorítását sürgetik.
Az illegális kereskedelem a legálisan működő vállalkozások számára is hátrányos, mivel az adózási és engedélyezési szabályokat megkerülő árusok tisztességtelen versenyelőnyhöz jutnak. A feketepiac emellett jelentős adóbevétel-kiesést okoz az érintett országoknak. A szakértők szerint a visszaélések visszaszorításához összehangolt európai szabályozásra, szigorúbb importellenőrzésre és a fogyasztók megfelelő tájékoztatására van szükség.
Az eldobható elektromos cigaretták emellett környezetvédelmi problémát is jelentenek. A kommunális hulladékba kerülő készülékek akkumulátorai összenyomódva kigyulladhatnak, és tüzet okozhatnak a hulladékszállító járművekben vagy a válogatóüzemekben.