A Mol horvát leányvállalata, az INA jelentősen növelte földgáztermelését az Adriai-tengeren. A társaság adriai kitermelése már napi 760 ezer köbméterre emelkedett, miután az elmúlt időszak beruházásai a vártnál is jobb eredményeket hoztak - írja a Világgazdaság.

INA: megduplázta földgázkitermelését a Mol horvát leányvállalata Fotó: Kallus György

A fejlesztések egyik legújabb eredménye az Ida C-4 DIR jelű gázkút, amely jelenleg naponta mintegy 165 ezer köbméter földgázt termel. A kutat a fúrás befejezése után mindössze 18 nappal bekapcsolták a termelési rendszerbe, jelenleg pedig hosszabb távú tesztüzem zajlik.

A tervezettnél is több gázt termelnek az új kutak

Az új létesítmény a Mol horvát leányvállalatának 65 millió eurós, mintegy 24,3 milliárd forintos észak-adriai fejlesztési programjának harmadik eleme. A korábban üzembe helyezett Ana-4 DIR és IKA JZ-6 DIR kutakkal együtt már napi 340 ezer köbméter földgázt termelnek, ami 21 százalékkal haladja meg az eredeti terveket.

Az INA adriai kitermelése egy év alatt megduplázódott. Ebben a 2025-ben és 2026-ban végrehajtott beruházások, köztük az IKA A kutak fejlesztése is szerepet játszottak.

A vállalat azonban nem áll meg az eddigi eredményeknél: az Energean vállalattal közösen már befejezte az Irena-3 nevű tengeri termelőplatform telepítését. A helyszínen a Crosco Labin fúróberendezés megkezdte a munkát, az új platformot pedig egy nyolc kilométer hosszú gázvezetékkel kapcsolják össze a meglévő Izabela Észak platformmal.

Az Irena-3 létesítményen várhatóan 2027 első negyedévében indulhat meg a földgáztermelés.

Josip Bubnic, az INA kutatásért és termelésért felelős operatív igazgatója szerint az új kutak a várakozásokat is felülmúlták. Hangsúlyozta, hogy a beruházásokkal a horvát energiaellátás biztonságát is erősíteni kívánják.

A szárazföldön is új gázlelőhelyeket keresnek

Az INA nemcsak a tengeren, hanem Horvátország szárazföldi területein is bővíti kutatási tevékenységét. A társaság az idén 40-ről 100 százalékra növelte részesedését a Sava-07 kutatási területen, miután megvásárolta a Vermilion fennmaradó tulajdonrészét.

Emellett két új kutatási engedélyt szerzett a Száva és a Dráva térségében. A Dráva menti területen október végén már megkezdődtek a szeizmikus vizsgálatok, amelyek célja a lehetséges földgázlelőhelyek feltérképezése.

Az INA meghatározó tulajdonosa a magyar Mol, amely 49,08 százalékos részesedéssel rendelkezik a horvát vállalatban, és annak irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84 százalékos tulajdonrésszel bír.