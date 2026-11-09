Rossz hírek érkeztek a magyar vásárlóknak – újabb drágulásra figyelmeztetnek a szakértők

Mekkora az infláció Magyarországon 2026-ban?

Miért drágulhatnak újra az élelmiszerek?

Mely termékek ára emelkedhet a következő hónapokban?

Hogyan befolyásolja a forint árfolyama a drágulást?

Újabb drágulás jöhet Magyarországon, miután az elmúlt hónapok kedvező inflációs folyamata lassan véget érhet. A szakértők szerint az élelmiszerek, az üzemanyagok és több fogyasztási cikk ára is emelkedhet a következő időszakban. Az infláció gyorsulását ráadásul a forint korábbi erősödése sem feltétlenül tudja ellensúlyozni.

A Központi Statisztikai Hivatal november 10-én, kedden teszi közzé az októberi inflációs adatokat (illusztráció) Fotó: chayanuphol / Shutterstock

Miért gyorsulhat újra az infláció Magyarországon?

A Központi Statisztikai Hivatal november 10-én, kedden teszi közzé az októberi inflációs adatokat. A Világgazdaság által megkérdezett elemzők várakozásai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése a szeptemberi 1,6 százalék után októberben 1,9 százalékra gyorsulhatott. Ez már a harmadik egymást követő hónap lehet, amikor emelkedik az infláció a júliusi, 1,2 százalékos mélypont után.

A drágulás hátterében több tényező is állhat. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint októberben elsősorban az üzemanyagok és a ruházati cikkek áremelkedése hajthatta felfelé az inflációt.