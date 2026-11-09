Rossz hírek érkeztek a magyar vásárlóknak – újabb drágulásra figyelmeztetnek a szakértők

- Mekkora az infláció Magyarországon 2026-ban?
- Miért drágulhatnak újra az élelmiszerek?
- Mely termékek ára emelkedhet a következő hónapokban?
- Hogyan befolyásolja a forint árfolyama a drágulást?
Újabb drágulás jöhet Magyarországon, miután az elmúlt hónapok kedvező inflációs folyamata lassan véget érhet. A szakértők szerint az élelmiszerek, az üzemanyagok és több fogyasztási cikk ára is emelkedhet a következő időszakban. Az infláció gyorsulását ráadásul a forint korábbi erősödése sem feltétlenül tudja ellensúlyozni.
Miért gyorsulhat újra az infláció Magyarországon?
A Központi Statisztikai Hivatal november 10-én, kedden teszi közzé az októberi inflációs adatokat. A Világgazdaság által megkérdezett elemzők várakozásai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése a szeptemberi 1,6 százalék után októberben 1,9 százalékra gyorsulhatott. Ez már a harmadik egymást követő hónap lehet, amikor emelkedik az infláció a júliusi, 1,2 százalékos mélypont után.
A drágulás hátterében több tényező is állhat. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint októberben elsősorban az üzemanyagok és a ruházati cikkek áremelkedése hajthatta felfelé az inflációt.
Az üzemanyagok ára egyetlen hónap alatt több mint 3 százalékkal emelkedhetett, míg a ruházati termékeknél mintegy 2,5 százalékos szezonális drágulásra számít a szakértő.
Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője szintén az áremelkedés gyorsulását várja. Szerinte a korábbi hónapokban tapasztalt kedvező folyamat kifulladóban van, miközben az év végéhez közeledve újabb tényezők növelhetik az árnyomást.
Újabb drágulás jöhet az élelmiszereknél és más termékeknél
A magyar vásárlók számára különösen fontos kérdés, hogyan alakulnak az élelmiszerárak. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint az idei kedvezőtlen termés idővel az üzletek áraiban is megjelenhet. A drágulás mértéke egyelőre bizonytalan, hiszen az élelmiszerek árát a hazai termés mellett a világpiaci folyamatok is befolyásolják.
Novemberben a dohánytermékek jövedéki adójának emelése is növelheti az inflációt. Emellett az októberben kezdődött új gázév miatt a vállalkozások energiaköltségei is emelkedhetnek, ami további áremelésekhez vezethet.
Az elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy az árrésstopok esetleges kivezetése újabb drágulást okozhat, bár ennek pontos mértékét egyelőre nehéz megjósolni.
Már az erős forint sem biztos, hogy megfékezi a drágulást
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője szerint a forint korábbi erősödésének inflációcsökkentő hatása fokozatosan kifuthat. Ez azért fontos, mert az erősebb magyar fizetőeszköz korábban hozzájárult az áremelkedés mérséklődéséhez.
A szakértő úgy véli, hogy a következő hónapokban fokozatosan gyorsulhat az infláció, és ez a folyamat akár 2027 nyaráig is eltarthat. Az MBH Bank jövőre átlagosan 3,5 százalékos inflációval számol, szemben a kormány 3 százalékos várakozásával.
A romló inflációs kilátások a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét is szűkíthetik. Ha a fogyasztói árak tartósan gyorsabban emelkednek, a jegybanknak hosszabb ideig kellhet kivárnia az újabb kamatcsökkentéssel.
További információk a Világgazdaság cikkében olvashatók.
Az euró stabilitást hozhatna, de nyugati béreket nem
A magyarok közel 80 százaléka támogatja a közös valuta bevezetését, sokan alacsonyabb inflációt, értékállóbb fizetést és nagyobb pénzügyi biztonságot remélnek tőle. Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója lapunknak elmondta: az euró mérsékelné az árfolyamkockázatot, önmagában azonban sem magasabb béreket, sem nagyobb vásárlóerőt nem teremtene. Egy túl korai vagy kedvezőtlen árfolyamon végrehajtott csatlakozás ráadásul komoly gazdasági alkalmazkodást követelhetne Magyarországtól.