Kellemetlen meglepetést hoztak a friss adatok, gyorsul a drágulás Magyarországon

2026 októberében ismét gyorsult az infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, szeptemberhez képest pedig 0,4 százalékkal emelkedtek. Bár egyes termékek olcsóbbá váltak, számos élelmiszer, szolgáltatás és az üzemanyag is jelentősen drágult.

Az infláció alakulását az élelmiszerek és az üzemanyagok árának változása is befolyásolta

Fotó: Riccardo Milani / Hans Lucas/AFP

Az infláció gyorsulása több termék árán is meglátszik

A KSH adatai alapján az élelmiszerek ára összességében 1,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az átlag azonban jelentős különbségeket takar, több alapvető élelmiszer ugyanis számottevően drágult.

Az elmúlt egy évben a következő termékeknél volt különösen jelentős az áremelkedés:

Húskonzervek: 27,3 százalék

Vaj és vajkrémek: 14 százalék

Friss hazai és déligyümölcsök: 12,9 százalék

Sertéshús: 10,9 százalék

Sajt: 10,8 százalék

Tej: 8,9 százalék

Ezzel szemben a friss zöldségek ára 0,9 százalékkal mérséklődött.

Nemcsak az élelmiszerek, a szolgáltatások is drágultak A szolgáltatások ára átlagosan 5,2 százalékkal emelkedett egy év alatt. A legnagyobb drágulást a taxiszolgáltatásoknál mérték, amelyekért 11,6 százalékkal kellett többet fizetni. A postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 9, a színházi belépők pedig 8,3 százalékkal drágultak. A járműjavítás és -karbantartás költsége 7,7, az egészségügyi szolgáltatások ára 7,1 százalékkal nőtt. A szeszes italok és dohányáruk ára összességében 3,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohánytermékek 4,2 százalékkal kerültek többe.

A háztartási energia ára ugyanakkor 4,3 százalékkal csökkent. A vezetékes gáz 11,2 százalékkal lett olcsóbb, miközben a villamos energia ára 1,2 százalékkal emelkedett.

A tartós fogyasztási cikkek átlagosan 1,4 százalékkal drágultak. Az ékszerek ára 23,3 százalékkal nőtt, míg a televíziók 3,9, a hűtő- és fagyasztógépek 1,9 százalékkal olcsóbbá váltak.

Októberben az üzemanyag ára is jelentősen emelkedett

Az egyik legjelentősebb havi áremelkedést az üzemanyagoknál mérték: októberben 3 százalékkal kellett többet fizetni, mint szeptemberben. A ruházkodási cikkek ára szintén emelkedett, 2,1 százalékkal. A KSH adatai szerint a fogyasztói árak összességében 0,4 százalékkal nőttek egy hónap alatt.