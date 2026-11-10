Kellemetlen meglepetést hoztak a friss adatok, gyorsul a drágulás Magyarországon

2026 októberében ismét gyorsult az infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, szeptemberhez képest pedig 0,4 százalékkal emelkedtek. Bár egyes termékek olcsóbbá váltak, számos élelmiszer, szolgáltatás és az üzemanyag is jelentősen drágult.
Az infláció gyorsulása több termék árán is meglátszik
A KSH adatai alapján az élelmiszerek ára összességében 1,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az átlag azonban jelentős különbségeket takar, több alapvető élelmiszer ugyanis számottevően drágult.
Az elmúlt egy évben a következő termékeknél volt különösen jelentős az áremelkedés:
- Húskonzervek: 27,3 százalék
- Vaj és vajkrémek: 14 százalék
- Friss hazai és déligyümölcsök: 12,9 százalék
- Sertéshús: 10,9 százalék
- Sajt: 10,8 százalék
- Tej: 8,9 százalék
Ezzel szemben a friss zöldségek ára 0,9 százalékkal mérséklődött.
Nemcsak az élelmiszerek, a szolgáltatások is drágultak
A szolgáltatások ára átlagosan 5,2 százalékkal emelkedett egy év alatt. A legnagyobb drágulást a taxiszolgáltatásoknál mérték, amelyekért 11,6 százalékkal kellett többet fizetni.
A postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 9, a színházi belépők pedig 8,3 százalékkal drágultak. A járműjavítás és -karbantartás költsége 7,7, az egészségügyi szolgáltatások ára 7,1 százalékkal nőtt.
A szeszes italok és dohányáruk ára összességében 3,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohánytermékek 4,2 százalékkal kerültek többe.
A háztartási energia ára ugyanakkor 4,3 százalékkal csökkent. A vezetékes gáz 11,2 százalékkal lett olcsóbb, miközben a villamos energia ára 1,2 százalékkal emelkedett.
A tartós fogyasztási cikkek átlagosan 1,4 százalékkal drágultak. Az ékszerek ára 23,3 százalékkal nőtt, míg a televíziók 3,9, a hűtő- és fagyasztógépek 1,9 százalékkal olcsóbbá váltak.
Októberben az üzemanyag ára is jelentősen emelkedett
Az egyik legjelentősebb havi áremelkedést az üzemanyagoknál mérték: októberben 3 százalékkal kellett többet fizetni, mint szeptemberben. A ruházkodási cikkek ára szintén emelkedett, 2,1 százalékkal. A KSH adatai szerint a fogyasztói árak összességében 0,4 százalékkal nőttek egy hónap alatt.
Az élelmiszerek havi szinten 0,2 százalékkal drágultak. A burgonya és egyes sütőipari termékek ára 1,9, a jégkrémé 1,7, a tojásé pedig 1,6 százalékkal emelkedett.
Ugyanakkor több termék ára csökkent. A száraz hüvelyesek 2,1 százalékkal, a szalonna és a sertéshús egyaránt 1 százalékkal lett olcsóbb.
A szolgáltatások ára egy hónap alatt 0,2 százalékkal nőtt. A színházi szolgáltatások 8,1 százalékkal drágultak, miközben a belföldi üdülés 3,4, a mozi 1,5 százalékkal olcsóbbá vált.
A háztartási energia ára eközben 0,3 százalékkal csökkent, elsősorban a tűzifa 3,9 százalékos ármérséklődése miatt.
A következő hónapokban tovább gyorsulhat az infláció
A szakértők szerint az októberi adatok arra utalhatnak, hogy véget ért az elmúlt hónapok kedvező inflációs időszaka.
A következő hónapokban több tényező is fokozhatja a drágulást. Ezek közé tartozik:
- a novemberi jövedékiadó-emelés,
- az aszály élelmiszerpiaci hatása,
- valamint az energiaárak alakulása.
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője szerint az elmúlt hónapok kedvező inflációs adatai után ismét erősödhet az áremelkedés üteme.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, illetve az árrésstop esetleges megszüntetése tovább növelheti az inflációt. Emellett a nemzetközi élelmiszerárak és az energiaárak változása is kockázatot jelent.
A romló inflációs kilátások a Magyar Nemzeti Bank döntéseit is befolyásolhatják. A jegybanknak ugyanis a tartós árstabilitás biztosítása érdekében hosszabb ideig fenn kell tartania a jelenlegi kamatszintet, amennyiben az áremelkedés ismét erősödik.
A kamatcsökkentés így akár hosszabb időre is lekerülhet a napirendről, egyes várakozások szerint a jegybank jövő őszig is kivárhat.