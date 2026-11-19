A fogyasztói hitelről szóló törvény új rendelkezései főszabály szerint a november 20. után megkötött szerződésekre vonatkoznak. A módosítások célja, hogy az ügyfelek átláthatóbb tájékoztatást kapjanak, és kisebb legyen a túlzott eladósodás veszélye.

November 20-tól 500 ezer forintra nő az ingyenes előtörlesztés határa, szigorodnak a hitelreklámok, és az MNB ellenőrzi a BNPL-szolgáltatókat.

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500 ezer forintos ingyenes előtörlesztés

A személyi kölcsönöknél, áruhiteleknél és autóhiteleknél az eddigi 200 ezer helyett már 500 ezer forintig lehet díjmentesen előtörleszteni.

Fontos, hogy ez nem naptári évenként jár: az egyéves időszakot az előző előtörlesztéstől kell számítani. A kedvezmény a lakáshitelekre és más jelzálogfedezetű kölcsönökre nem vonatkozik.

Az MNB ellenőrzi a halasztott fizetést kínáló szolgáltatókat

A „vásárolj most, fizess később”, vagyis BNPL-szolgáltatást kínáló vállalkozásoknak regisztrálniuk kell tevékenységüket a Magyar Nemzeti Banknál. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében a nyilvántartást az NMHH vezeti.

Bizonyos mikro-, kis- és középvállalkozások kivételt kapnak, ha saját termékük vagy szolgáltatásuk megvásárlásához, kiegészítő jelleggel és kamatmentesen biztosítanak halasztott fizetést. Feltétel az is, hogy késedelem esetén se számítsanak fel a jegybanki alapkamatnál magasabb késedelmi kamatot.

Nem küldhetnek kéretlen hitelkártyát

A hitelezők a fogyasztó előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatnak:

hitelkártyát;

folyószámlahitelt;

magasabb hitelkeretet;

egyoldalú hiteltúllépési lehetőséget.

Ha az ügyfél nem válaszol egy hitelajánlatra, az nem tekinthető beleegyezésnek.

Szigorúbb szabályok jönnek a hitelreklámoknál

Tilos lesz azt állítani, hogy a hitelfelvétel javítja az ügyfél pénzügyi helyzetét vagy életszínvonalát. A hitelt árkedvezmény feltételeként sem lehet népszerűsíteni, a reklámban pedig egyértelműen jelezni kell, hogy a kölcsön felvétele pénzbe kerül.

Digitális hirdetésnél az alapvető információknak főszabály szerint egy mobiltelefon képernyőjén is el kell férniük. Indokolt esetben bizonyos adatok görgetéssel, lapozással vagy kattintással is elérhetővé tehetők.

Hosszabb idő maradhat az elállásra

A szerződés előtt először általános tájékoztatást kell adni többek között a futamidőről, a kamatról, a költségekről, az előtörlesztésről és az elállásról. Ezt követően az ügyfél igényeire szabott részletes információkat is át kell adni.

Ha a részletes tájékoztatást csak a szerződéskötést megelőző egy napon belül kapja meg az ügyfél, a hitelezőnek 1–7 napon belül írásban emlékeztetnie kell az elállás lehetőségére.

Ha a fogyasztó nem kapja meg a szerződési feltételeket és az elállásról szóló tájékoztatást, a szerződéskötést követő 12 hónap és 14 nap alatt bármikor díjmentesen elállhat.