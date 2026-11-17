A Magyar Posta felkészült az ünnepi időszakban várható megnövekedett csomagforgalomra, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi csomagok feladását nem érdemes az utolsó napokra hagyni. A társaság közleményében ismertette, meddig kell átadni a küldeményeket ahhoz, hogy azok még az ünnepek előtt megérkezhessenek a címzettekhez.
Meddig kell feladni a karácsonyi csomagokat?
A Magyar Posta tájékoztatása szerint a december 18-ig, péntekig feladott belföldi csomagok még megérkezhetnek karácsonyig a címzettekhez. A társaság ezért azt javasolja, hogy senki ne hagyja az utolsó pillanatra a csomagfeladást.
Az online vásárlóknak arra is figyelniük kell, hogy a rendelés leadásának időpontja nem feltétlenül egyezik meg a csomag postára adásának napjával. Előfordulhat, hogy a webáruház csak napokkal később adja át a terméket kézbesítésre. A Magyar Posta ezért azt javasolja, hogy a vásárlók még a rendelés leadása előtt tájékozódjanak a várható szállítási határidőről, és arról is, mikor kerül a küldemény a kézbesítőhöz.
Közel 3000 átvételi pont segíti a karácsonyi csomagok kézbesítését
A Magyar Posta közlése szerint a logisztikai központokban rendelkezésre áll a megnövekedett forgalom kezeléséhez szükséges kapacitás. Az ünnepi időszakban országszerte közel 3000 átvételi pont várja az ügyfeleket.
A csomagokat többféle helyszínen is át lehet venni:
- postákon és postapartnerségeknél,
- MPL csomagautomatákból,
- MOL PostaPontokon,
- Coop PostaPontokon.
A legtöbb MPL csomagautomata a nap 24 órájában elérhető. A kiemelt időszakban a Posta szükség esetén naponta akár kétszer is feltöltheti az automatákat, amennyiben elegendő szabad rekesz áll rendelkezésre.
A társaság ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy az értesítés megérkezése után lehetőség szerint minél hamarabb vegyék át a csomagjaikat. Ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mások küldeményei is időben megérkezzenek.
Mire érdemes figyelni az online vásárlásnál?
A Magyar Posta az ünnepi időszakban az internetes vásárlások biztonságára is felhívta a figyelmet. A társaság szerint különösen fontos az óvatosság, ha valaki korábban nem ismert webáruházból rendel ajándékot.
Ismeretlen webshop esetén az előre utalás helyett biztonságosabb választás lehet az utánvétes fizetés. Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a webáruház:
- feltünteti-e a cég nevét,
- megadja-e a székhelyét és az adószámát,
- rendelkezik-e elérhetőségekkel,
- biztosít-e utánvétes fizetési lehetőséget,
- rendelkezik-e könnyen elérhető ügyfélszolgálattal.
A Posta a kéretlen, úgynevezett kamucsomagokra is figyelmeztetett. Mivel a kézbesítőnek nincs információja a küldemény tartalmáról, kizárólag a címzett tudja ellenőrizni, hogy valóban rendelt-e ilyen terméket. Ennek érdekében célszerű megőrizni a rendelési azonosítókat, és átvételkor összevetni azokat a csomag adataival. Ha a küldeményt családtag vagy más meghatalmazott veszi át, őt is érdemes előre tájékoztatni a várható csomagról és a rendelési azonosítóról.
Jelentős csomagforgalomra számít a Magyar Posta
A Magyar Posta az idei ünnepi szezonban is jelentős csomagforgalommal számol. A társaság éves forgalmának mintegy negyede az év utolsó hat hetére összpontosul. Bár az Európai Unión kívülről érkező, alacsony értékű küldemények számát az idei vámszabályozási változások várhatóan mérséklik, a karácsonyi időszak továbbra is kiemelt terhelést jelent a postai szolgáltatások számára.
A társaság hangsúlyozta, hogy az időben történő csomagfeladás és a küldemények mielőbbi átvétele egyaránt hozzájárulhat az ünnepi kézbesítés zavartalan lebonyolításához.