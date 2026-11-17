A Magyar Posta felkészült az ünnepi időszakban várható megnövekedett csomagforgalomra, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi csomagok feladását nem érdemes az utolsó napokra hagyni. A társaság közleményében ismertette, meddig kell átadni a küldeményeket ahhoz, hogy azok még az ünnepek előtt megérkezhessenek a címzettekhez.

A karácsonyi csomagok időben történő megérkezéséhez a webáruházak feladási határidejére is figyelni kell

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Meddig kell feladni a karácsonyi csomagokat? A Magyar Posta tájékoztatása szerint a december 18-ig, péntekig feladott belföldi csomagok még megérkezhetnek karácsonyig a címzettekhez. A társaság ezért azt javasolja, hogy senki ne hagyja az utolsó pillanatra a csomagfeladást. Az online vásárlóknak arra is figyelniük kell, hogy a rendelés leadásának időpontja nem feltétlenül egyezik meg a csomag postára adásának napjával. Előfordulhat, hogy a webáruház csak napokkal később adja át a terméket kézbesítésre. A Magyar Posta ezért azt javasolja, hogy a vásárlók még a rendelés leadása előtt tájékozódjanak a várható szállítási határidőről, és arról is, mikor kerül a küldemény a kézbesítőhöz.

Közel 3000 átvételi pont segíti a karácsonyi csomagok kézbesítését

A Magyar Posta közlése szerint a logisztikai központokban rendelkezésre áll a megnövekedett forgalom kezeléséhez szükséges kapacitás. Az ünnepi időszakban országszerte közel 3000 átvételi pont várja az ügyfeleket.

A csomagokat többféle helyszínen is át lehet venni:

postákon és postapartnerségeknél,

MPL csomagautomatákból,

MOL PostaPontokon,

Coop PostaPontokon.

A legtöbb MPL csomagautomata a nap 24 órájában elérhető. A kiemelt időszakban a Posta szükség esetén naponta akár kétszer is feltöltheti az automatákat, amennyiben elegendő szabad rekesz áll rendelkezésre.

A társaság ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy az értesítés megérkezése után lehetőség szerint minél hamarabb vegyék át a csomagjaikat. Ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mások küldeményei is időben megérkezzenek.

Mire érdemes figyelni az online vásárlásnál?

A Magyar Posta az ünnepi időszakban az internetes vásárlások biztonságára is felhívta a figyelmet. A társaság szerint különösen fontos az óvatosság, ha valaki korábban nem ismert webáruházból rendel ajándékot.