Minden eddiginél nagyobb forgalmat hozhat idén a karácsonyi csomagküldés Magyarországon. A GLS, a Foxpost és a Magyar Posta már hónapok óta készül az ünnepi időszakra, amelyben a heti küldeményforgalom akár a hétmillió darabot is meghaladhatja – számolt be róla a Világgazdaság a szolgáltatók tájékoztatása alapján.

A karácsonyi csomagküldés miatt a szolgáltatók megerősítik logisztikai kapacitásaikat

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Karácsonyi csomagküldés: ezekre a határidőkre kell figyelni

A Foxpost és a Magyar Posta már közölte, meddig kell átadni a küldeményeket ahhoz, hogy azok még karácsony előtt megérkezzenek a címzettekhez.

Foxpost, belföldi küldemények: december 18., péntek.

december 18., péntek. Foxpost, Csehországba, Romániába és Szlovákiába küldött csomagok: december 17., csütörtök.

december 17., csütörtök. Magyar Posta, belföldi küldemények: december 18., péntek.

december 18., péntek. GLS: nincs minden webáruházra érvényes egységes utolsó rendelési dátum.

Fontos, hogy a megadott határidők a csomagok szolgáltatóknak történő átadására vonatkoznak, nem pedig a webáruházakban leadott rendelések időpontjára. A rendelés és a tényleges csomagfeladás között ugyanis akár több nap is eltelhet.

Új futárokkal készül az ünnepekre a GLS

A GLS már nyár óta érzékeli a csomagforgalom növekedését, az év utolsó heteiben pedig további emelkedésre számít.

A vállalat több intézkedést is bevezet az ünnepi időszakra:

megerősíti logisztikai központjainak működését;

új futárokat toboroz;

kiemelt műszaki ügyeletet biztosít a csomagautomaták zavartalan működéséhez.

Magyarországon jelenleg közel 3300 GLS-csomagautomata működik, amelyek közül több mint 700 az Automata Expressz hálózat része. Ezekbe a küldemények a következő nap reggel 8 óráig megérkezhetnek. A társaság arra is kitért, hogy a kézbesítést végző futároktól állampolgárságuktól függetlenül elvárják, hogy magyar nyelven is képesek legyenek a kézbesítéshez szükséges kommunikációra.

Heti hétmillió csomag is megfordulhat a magyar piacon

A Foxpost becslése szerint a karácsonyi csúcsidőszakban a magyarországi heti csomagforgalom meghaladhatja a hétmillió darabot, ami az éves heti átlag közel kétszerese.

A megnövekedett forgalom kezelésére a vállalat:

bővítette csomagfeldolgozó kapacitását;

a hét minden napján tölti és üríti az automatákat;

a legforgalmasabb automatákat naponta akár kétszer is felkeresi;

megerősítette ügyfélszolgálatát és kiszállítási kapacitását;

Budapest leginkább leterhelt részein ideiglenes, személyes átvételi pontokat alakít ki.

A Foxpost olyan algoritmusokat is alkalmaz, amelyek előre jelzik az automaták telítődését. A túlterhelt helyszíneket átmenetileg eltávolítják a webáruházakban választható átvételi lehetőségek közül.