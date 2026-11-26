Minden eddiginél nagyobb forgalmat hozhat idén a karácsonyi csomagküldés Magyarországon. A GLS, a Foxpost és a Magyar Posta már hónapok óta készül az ünnepi időszakra, amelyben a heti küldeményforgalom akár a hétmillió darabot is meghaladhatja – számolt be róla a Világgazdaság a szolgáltatók tájékoztatása alapján.
Karácsonyi csomagküldés: ezekre a határidőkre kell figyelni
A Foxpost és a Magyar Posta már közölte, meddig kell átadni a küldeményeket ahhoz, hogy azok még karácsony előtt megérkezzenek a címzettekhez.
- Foxpost, belföldi küldemények: december 18., péntek.
- Foxpost, Csehországba, Romániába és Szlovákiába küldött csomagok: december 17., csütörtök.
- Magyar Posta, belföldi küldemények: december 18., péntek.
- GLS: nincs minden webáruházra érvényes egységes utolsó rendelési dátum.
Fontos, hogy a megadott határidők a csomagok szolgáltatóknak történő átadására vonatkoznak, nem pedig a webáruházakban leadott rendelések időpontjára. A rendelés és a tényleges csomagfeladás között ugyanis akár több nap is eltelhet.
Új futárokkal készül az ünnepekre a GLS
A GLS már nyár óta érzékeli a csomagforgalom növekedését, az év utolsó heteiben pedig további emelkedésre számít.
A vállalat több intézkedést is bevezet az ünnepi időszakra:
- megerősíti logisztikai központjainak működését;
- új futárokat toboroz;
- kiemelt műszaki ügyeletet biztosít a csomagautomaták zavartalan működéséhez.
Magyarországon jelenleg közel 3300 GLS-csomagautomata működik, amelyek közül több mint 700 az Automata Expressz hálózat része. Ezekbe a küldemények a következő nap reggel 8 óráig megérkezhetnek. A társaság arra is kitért, hogy a kézbesítést végző futároktól állampolgárságuktól függetlenül elvárják, hogy magyar nyelven is képesek legyenek a kézbesítéshez szükséges kommunikációra.
Heti hétmillió csomag is megfordulhat a magyar piacon
A Foxpost becslése szerint a karácsonyi csúcsidőszakban a magyarországi heti csomagforgalom meghaladhatja a hétmillió darabot, ami az éves heti átlag közel kétszerese.
A megnövekedett forgalom kezelésére a vállalat:
- bővítette csomagfeldolgozó kapacitását;
- a hét minden napján tölti és üríti az automatákat;
- a legforgalmasabb automatákat naponta akár kétszer is felkeresi;
- megerősítette ügyfélszolgálatát és kiszállítási kapacitását;
- Budapest leginkább leterhelt részein ideiglenes, személyes átvételi pontokat alakít ki.
A Foxpost olyan algoritmusokat is alkalmaz, amelyek előre jelzik az automaták telítődését. A túlterhelt helyszíneket átmenetileg eltávolítják a webáruházakban választható átvételi lehetőségek közül.
A Magyar Posta is megerősítette kapacitásait
A Magyar Posta éves küldeményforgalmának mintegy negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik. A társaság országszerte közel 3000 átvételi ponttal áll az ügyfelek rendelkezésére.
A legtöbb MPL-csomagautomata a nap 24 órájában elérhető, az ünnepi időszakban pedig a szabad rekeszek függvényében naponta akár kétszer is feltölthetik az automatákat.
Mire érdemes figyelni a karácsonyi ajándékok rendelésekor?
Mindhárom szolgáltató arra kéri a vásárlókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az ajándékok beszerzését és a csomagok feladását.
A késések elkerülése érdekében érdemes:
- időben leadni az online rendeléseket;
- figyelembe venni a webáruházak feldolgozási idejét;
- ellenőrizni a csomagautomaták telítettségét;
- betartani a szolgáltatók által megadott feladási határidőket;
- az értesítés után mielőbb átvenni a küldeményeket.
A csomagok gyors átvételével a vásárlók is hozzájárulhatnak a kézbesítés zavartalanságához, hiszen a felszabaduló rekeszekbe újabb küldemények kerülhetnek.