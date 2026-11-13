Elképesztő árakkal nyitott a budapesti karácsonyi vásár: Mutatjuk, mire számíthatunk!

Megnyitotta kapuit délelőtt 11 órakor a Vörösmarty téri karácsonyi vásár. A turisták már a nyitáskor ellepték a teret, ahol idén is ünnepi fények, kézműves ajándékok és hagyományos magyar ételek várják a látogatókat. A Világgazdaság helyszíni beszámolójából azonban kiderült, hogy a budapesti karácsonyi vásár árai idén is okozhatnak meglepetéseket.

A képen a budapesti karácsonyi vásár látható, 2025. 11. 14. Fotó: Tumbász Hédi / Mediaworks

Több mint 7000 forintba kerül egy lazacos lángos a karácsonyi vásárban

A karácsonyi vásárban idén is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik különleges ételeket szeretnének megkóstolni.

A cipóban kínált gulyásért 5700 forintot,

egy lazacos lángosért több mint 7000 forintot,

míg a csülökért közel 8000 forintot kérnek köret nélkül,

hagyományos sajtos-tejfölös lángos valamivel olcsóbb, 3200 forintba kerül.

Ugyanakkor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 1600 forintért is lehet enni. Az árusoknak ugyanis kötelező ilyen árú ételajánlatot biztosítaniuk. A kedvezményes fogások között lecsókolbász burgonyával, zöldséges csirke kenyérrel és rántott hortobágyi palacsinta is szerepel.

Az ajándékok között is hatalmas árkülönbségek vannak

Nemcsak az ételek, hanem a kézműves termékek között is akadnak meglepően drága darabok. A Világgazdaság munkatársa például egy 240 ezer forintos képpel is találkozott.

Ugyanakkor néhány ezer forintért is lehet ajándékokat vásárolni. Bőrkulcstartók már 3000 forintért kaphatók, de díszes mézeskalácsok és kézzel készített karácsonyi díszek is elérhetők.

Egy négyfős családnak így könnyen több tízezer forintjába kerülhet a látogatás. Ha viszont mindenki az 1600 forintos menüt választja, az étkezés összesen 6400 forintból is megoldható, igaz, az italok és édességek ára nélkül.

További részletek és információk a VG.hu cikkében.

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