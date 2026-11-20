A kazah Nemzetbiztonsági Bizottság korrupcióellenes szolgálata november 11-én több embert vett őrizetbe egy korrupciógyanús ügyben. Köztük volt Nurlan Zhakupov, a Samruk-Kazyna vezérigazgatója és Otynshiyev Yelzhas, a Kazahsztáni Vasút (KTZ) vezetője is. Zhakupov 2023 áprilisa óta irányította az állami vagyonalapot, Otynshiyev pedig 2026 júliusában került a vasúttársaság élére, korábban a Samruk-Kazynánál töltött be vezető pozíciókat - írja a Times of Central Asia.

Kazahsztán: korrupciós botrány rázta meg a 88 milliárd dolláros állami vagyonalapot Fotó: Pexels

November 14-én a bíróság elrendelte a két vezető előzetes letartóztatását. A feltételezett bűncselekmény részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és egyik gyanúsítottat sem ítélték el.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök november 13-án, a Biztonsági Tanács ülésén az állami vállalatoknál tapasztalható korrupció súlyosságának jeleként értékelte az ügyet. Arra figyelmeztetett, hogy a történtek Kazahsztán nemzetközi megítélését is ronthatják.

A kormánynak november 24-ig kell javaslatokat benyújtania az állami tulajdonú cégeknél jelentkező korrupciós kockázatok csökkentésére.

Olzhas Bektenov miniszterelnök november 18-án igyekezett megnyugtatni a befektetőket és a hitelezőket: közlése szerint a holding folytatja beruházási programjait, és időben teljesíti pénzügyi kötelezettségeit. Bektenov, aki a vagyonalap igazgatótanácsának elnöke is, új vezérigazgató kinevezését és a felügyelet megerősítését ígérte.

Mi az a Samruk-Kazyna, és mekkora vagyont kezel?

A Samruk-Kazynát 2008 októberében hozták létre Nurszultan Nazarbajev akkori kazah elnök kezdeményezésére, két állami szervezet, a Samruk holding és a Kazyna Fenntartható Fejlesztési Alap összevonásával. Az alapításra a globális pénzügyi válság idején került sor, amikor a kazah bankszektort és az építőipart is súlyosan érintették a gazdasági nehézségek.

A kormány már 2008 novemberében a 10 milliárd dolláros válságkezelő program egyik fő végrehajtójaként jelölte ki az alapot. Működését 2012-ben külön törvény szabályozta, a kazah állam pedig azóta is az egyedüli tulajdonosa.