A kazah Nemzetbiztonsági Bizottság korrupcióellenes szolgálata november 11-én több embert vett őrizetbe egy korrupciógyanús ügyben. Köztük volt Nurlan Zhakupov, a Samruk-Kazyna vezérigazgatója és Otynshiyev Yelzhas, a Kazahsztáni Vasút (KTZ) vezetője is. Zhakupov 2023 áprilisa óta irányította az állami vagyonalapot, Otynshiyev pedig 2026 júliusában került a vasúttársaság élére, korábban a Samruk-Kazynánál töltött be vezető pozíciókat - írja a Times of Central Asia.
November 14-én a bíróság elrendelte a két vezető előzetes letartóztatását. A feltételezett bűncselekmény részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és egyik gyanúsítottat sem ítélték el.
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök november 13-án, a Biztonsági Tanács ülésén az állami vállalatoknál tapasztalható korrupció súlyosságának jeleként értékelte az ügyet. Arra figyelmeztetett, hogy a történtek Kazahsztán nemzetközi megítélését is ronthatják.
A kormánynak november 24-ig kell javaslatokat benyújtania az állami tulajdonú cégeknél jelentkező korrupciós kockázatok csökkentésére.
Olzhas Bektenov miniszterelnök november 18-án igyekezett megnyugtatni a befektetőket és a hitelezőket: közlése szerint a holding folytatja beruházási programjait, és időben teljesíti pénzügyi kötelezettségeit. Bektenov, aki a vagyonalap igazgatótanácsának elnöke is, új vezérigazgató kinevezését és a felügyelet megerősítését ígérte.
Mi az a Samruk-Kazyna, és mekkora vagyont kezel?
A Samruk-Kazynát 2008 októberében hozták létre Nurszultan Nazarbajev akkori kazah elnök kezdeményezésére, két állami szervezet, a Samruk holding és a Kazyna Fenntartható Fejlesztési Alap összevonásával. Az alapításra a globális pénzügyi válság idején került sor, amikor a kazah bankszektort és az építőipart is súlyosan érintették a gazdasági nehézségek.
A kormány már 2008 novemberében a 10 milliárd dolláros válságkezelő program egyik fő végrehajtójaként jelölte ki az alapot. Működését 2012-ben külön törvény szabályozta, a kazah állam pedig azóta is az egyedüli tulajdonosa.
A Samruk-Kazyna célja, hogy növelje a hozzá tartozó vállalatok értékét és versenyképességét, miközben hozzájárul az ország gazdasági fejlődéséhez. Nem hagyományos állami befektetési alapról van szó, amely elsősorban pénzügyi tartalékokat fektet be: a holding működő vállalatokat irányít, és olyan nagy állami beruházásokban is részt vesz, amelyek megtérülése akár hosszú éveket vehet igénybe.
A 2013-ban létrehozott Baiterek állami holding feladata lett a fejlesztésfinanszírozás, így a Samruk-Kazyna elsősorban a stratégiai jelentőségű vállalatok kezelésére összpontosíthatott.
A cégcsoport 2025-ben mintegy 36 milliárd dolláros bevételt ért el, vállalatai pedig több mint 254 ezer embert foglalkoztattak. A vagyonalap teljes egészében tulajdonolja többek között a nemzeti vasúttársaságot, a KTZ-t, a QazaqGaz gázipari vállalatot, a Samruk-Energy energetikai céget, a Kazpost postai szolgáltatót és a Tau-Ken Samruk bányavállalatot.
Emellett többségi tulajdonrésszel rendelkezik a KEGOC országos villamosenergia-hálózati társaságban, a Kazakhtelecom telekommunikációs vállalatban, a KazMunayGas olaj- és gázipari társaságban, valamint a világ legnagyobb urántermelőjeként számon tartott Kazatompromban.
A Samruk-Kazyna így az olaj- és gázkitermeléstől a vasúti infrastruktúrán és az áramellátáson át az urántermelésig számos kulcsfontosságú ágazatban meghatározó szerepet játszik. A vállalatain keresztül nyugati és kínai befektetőkkel közös energetikai fejlesztésekben is részt vesz.
Súlyos hiányosságokat tártak fel az állami ellenőrzések
A holdinghoz tartozó vállalatok egy részét fokozatosan megnyitották a magántőke előtt. A KazTransOil, a KEGOC, a Kazatomprom, a KazMunayGas és az Air Astana részvényeit is kínálták befektetőknek 2012 és 2024 között. A tőkepiaci jelenlét szélesítette a befektetői kört, és nagyobb pénzügyi átláthatóságot követelt meg a cégektől.
A Samruk-Kazyna ugyanakkor továbbra is jelentős állami beruházásokért felel. 2025-ben például befejezték a Dostyk–Moyynty vasútvonal második vágányának kiépítését, valamint az almati vasúti elkerülő szakaszt. Ugyanebben az évben elkészült a Taldykorgan–Usharal földgázvezeték is.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2026 februárjában publikált tanulmánya szerint a Samruk-Kazyna eszközeinek értéke 2024 végén a kazah bruttó hazai termék 31 százalékának felelt meg, miközben adóssága a GDP mintegy 12 százalékát tette ki. A holding vagyonának körülbelül felét a KazMunayGas adta.
Az IMF elemzői arra is felhívták a figyelmet, hogy a Samruk-Kazyna és más állami holdingok a költségvetésen kívül is finanszíroznak kormányzati programokat. Ha ezeknek a vállalatoknak a mérlegfőösszeg-növekedését közkiadásként számolnák el, Kazahsztán nem olajbevételekből számított költségvetési hiánya 2024–2025-ben a hivatalos adatoknál a GDP mintegy 3,5 százalékával lett volna magasabb. A szakértők ezért szigorúbb ellenőrzést sürgettek.
A 2022. januári tömegtüntetések és zavargások után Tokajev már elrendelte a Samruk-Kazyna átfogó átalakítását. A vagyonalap vezetése akkor új szervezeti struktúrát fogadott el, amely jelentős vezetői és adminisztratív létszámcsökkentést irányzott elő.
A kazah Legfelsőbb Számvevőszék 2025. november 28-án közzétett jelentése azonban komoly hiányosságokat tárt fel. A 2018 és 2021 közötti átalakítási program nem érte el célját: nyolc vállalat hatékonyságát kellett volna a nemzetközi versenytársak szintjére emelni, de a gazdasági eredmény mindössze 300 millió dollár körül alakult, ami a tervezett összegnek csak a fele.
Az ellenőrzés idején a holdingcsoport 326 vállalatból állt, hat irányítási szinten. 2024-ben 41 cég veszteséges volt, az igazgatótanács öt bizottságából pedig három nem működött, köztük a stratégiai és az átalakítási program felügyeletéért felelős testületek. Több vállalatnál még mindig manuálisan készítették a pénzügyi kimutatásokat.
A 18 jogi személyt érintő vizsgálat 119 rendszerszintű hiányosságot azonosított, és mintegy 235 millió dollárnyi nem hatékony pénzfelhasználást tárt fel.
A beszerzési rendszer szintén problémás terület. A cégcsoport vállalatai 2025-ben mintegy 7,7 milliárd dollár értékben kötöttek beszerzési szerződéseket. Ezek 62 százalékát, körülbelül 4,8 milliárd dollár értékben, egyetlen beszállítóval kötötték meg, versenyeztetés nélkül.
Az ilyen eljárás bizonyos esetekben technológiai követelmények vagy a megfelelő alternatív beszállítók hiánya miatt indokolt lehet. Magas arányuk azonban különösen fontossá teszi az árak, a beszállítók kiválasztása és az esetleges összeférhetetlenség ellenőrzését. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy az ellenőrzések során feltárt hiányosságok összefüggésben állnak-e a mostani büntetőeljárással.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) már 2024-ben nagyobb igazgatótanácsi függetlenséget és átláthatóbb vezetői kinevezéseket sürgetett az állami vállalatoknál. A szervezet szerint a kormányzati feladatok költségeit is külön kellene elszámolni a kereskedelmi tevékenységektől.
A vasúttársaság tőzsdei bevezetése is veszélybe kerülhet
A Samruk-Kazyna egyik fontos jövőbeli projektje a KTZ tőzsdei bevezetése. A vasúttársaság vezetőjének letartóztatása előtt is kérdéses volt azonban, hogy a cég növekvő adósságállománya mellett mennyire vonzó a befektetők számára.
Murat Buldekbayev, a KTZ korábbi kommunikációs igazgatója a The Times of Central Asia november 18-i interjújában azt mondta, a lehetséges befektetők számára elsősorban a vállalat pénzügyi helyzete és adósságszolgálati képessége számít, nem pedig az egyes vezetők ellen indított büntetőeljárás. A vasúttársaság egyik vállalatirányítási problémájaként a gyakori vezetőváltásokat emelte ki.
Arman Beisembayev kazah közgazdász november 16-án a Deutsche Wellének arról beszélt, hogy bizonyos ágazatokban fokozatosan csökkenteni kellene az állam szerepét, és nagyobb teret kellene adni a magánszektornak. Rasul Rysmambetov pénzügyi elemző ugyanakkor a holding teljes felszámolása helyett annak átszervezését és a vagyonkezelési elvek felülvizsgálatát tartotta reálisabb megoldásnak.
A Samruk-Kazyna stratégiáját továbbra is a kormány határozza meg, és az állam a vezetők kinevezésében is meghatározó szerepet játszik. Bektenov most bejelentett intézkedései elsősorban az ellenőrzés és a belső szabályozás megerősítésére irányulnak, a holding szerkezetének vagy beszerzési rendszerének átalakításáról egyelőre nem tett bejelentést.