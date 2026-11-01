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bank

Órákra akadozhat a mobilbank – mutatjuk a pontos időpontokat

24 perce
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Tervezett karbantartás miatt november elején két alkalommal is lassulásra vagy átmeneti szolgáltatáskiesésre figyelmezteti ügyfeleit a K&H Bank. Az e-bank, a mobilbank és több más digitális szolgáltatás is érintett lesz.
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bankdigitális szolgáltatáskarbantartásmobilbank

A K&H tájékoztatása szerint az első karbantartást 2026. november 5-én 22 órától november 6-án 2 óráig végzik. Ebben az időszakban átmenetileg lelassulhatnak vagy szünetelhetnek a bank digitális szolgáltatásai.

K&H banki leállás
K&H banki leállás: ezeken az éjszakákon akadozhatnak a szolgáltatások.
Fotó: Shutterstock

Ezeket érinti a K&H banki leállás

A karbantartás alatt az alábbi felületeken jelentkezhet fennakadás:

- K&H e-bank;
- K&H mobilbank;
- K&H e-portfólió;
- K&H e-posta;
- K&H Electra;
- a kh.hu és annak aloldalai.

Az ezeken keresztül elérhető pénzügyi, befektetési és kapcsolódó szolgáltatások működésében szintén előfordulhat lassulás vagy átmeneti kiesés.

A második karbantartási időszak 2026. november 8-án éjféltől hajnali 4 óráig tart. Ekkor ugyanezek a szolgáltatások lehetnek érintettek.

A K&H közlése szerint mindkét tervezett szolgáltatáskiesés üzemszünetnek minősül.

 

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