Órákra akadozhat a mobilbank – mutatjuk a pontos időpontokat

A K&H tájékoztatása szerint az első karbantartást 2026. november 5-én 22 órától november 6-án 2 óráig végzik. Ebben az időszakban átmenetileg lelassulhatnak vagy szünetelhetnek a bank digitális szolgáltatásai.

K&H banki leállás: ezeken az éjszakákon akadozhatnak a szolgáltatások.

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Ezeket érinti a K&H banki leállás

A karbantartás alatt az alábbi felületeken jelentkezhet fennakadás:

- K&H e-bank;

- K&H mobilbank;

- K&H e-portfólió;

- K&H e-posta;

- K&H Electra;

- a kh.hu és annak aloldalai.

Az ezeken keresztül elérhető pénzügyi, befektetési és kapcsolódó szolgáltatások működésében szintén előfordulhat lassulás vagy átmeneti kiesés.

A második karbantartási időszak 2026. november 8-án éjféltől hajnali 4 óráig tart. Ekkor ugyanezek a szolgáltatások lehetnek érintettek.

A K&H közlése szerint mindkét tervezett szolgáltatáskiesés üzemszünetnek minősül.