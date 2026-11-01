Órákra akadozhat a mobilbank – mutatjuk a pontos időpontokat

A K&H tájékoztatása szerint az első karbantartást 2026. november 5-én 22 órától november 6-án 2 óráig végzik. Ebben az időszakban átmenetileg lelassulhatnak vagy szünetelhetnek a bank digitális szolgáltatásai.
Ezeket érinti a K&H banki leállás
A karbantartás alatt az alábbi felületeken jelentkezhet fennakadás:
- K&H e-bank;
- K&H mobilbank;
- K&H e-portfólió;
- K&H e-posta;
- K&H Electra;
- a kh.hu és annak aloldalai.
Az ezeken keresztül elérhető pénzügyi, befektetési és kapcsolódó szolgáltatások működésében szintén előfordulhat lassulás vagy átmeneti kiesés.
A második karbantartási időszak 2026. november 8-án éjféltől hajnali 4 óráig tart. Ekkor ugyanezek a szolgáltatások lehetnek érintettek.
A K&H közlése szerint mindkét tervezett szolgáltatáskiesés üzemszünetnek minősül.