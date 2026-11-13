Újabb tizenhat beruházástól vonja vissza a kiemelt státuszt a kormány a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent rendeletmódosítása értelmében. A Miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztet arra, hogy a kormány folytatja a korábban kiemeltté nyilvánított beruházások felülvizsgálatát, és az első kilenc projekt után most további tizenhat esetben szünteti meg a különleges eljárási és beépítési kedvezményeket.

A már jogszerűen kiadott építési engedélyeket nem érinti a döntés

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A döntés Budapesten a többi között érinti a Gubacsi lakóparkot, az Avico Parkot, az Újbuda Center parkolójába és a Temesvár utcába tervezett beruházásokat, az Árasztó-parti és zuglói Egyenes utcai projekteket, a Góliát Szállót és Beluga Bay-t, valamint a Sofitel szálloda átépítését.

A fővárosi beruházások mellett a Szolnok melletti elektrolitgyár, az alsózsolcai akkumulátor-újrahasznosító, az Érd-Budafok határán tervezett logisztikai fejlesztés és az üllői lövész központ vesztette el kiemelt státuszát.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a szakértői vizsgálatok sok esetben ugyanazt a problémát tárták fel: a kivételek megfelelő szakmai megalapozás, a szükséges közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra biztosítása, valamint érdemi önkormányzati egyeztetés nélkül születtek.

A kiemelt státusz megszüntetése nem jelent automatikus építési tilalmat, és a már jogszerűen kiadott építési engedélyeket sem érvényteleníti - tájékoztat a Miniszterelnökség. Hozzáteszi: ahol még nincs engedély, ott a további fejlesztéseknek a helyi építési szabályzathoz kell igazodniuk. A rozsdaövezeti besorolás megmarad, de ez nem jelent felmentést a helyi szabályok alól.

A közlemény kitér arra is, hogy a kormány harminchárom, korábban az Otthon Start keretében kiemelt lakásberuházást szintén külön felülvizsgál az önkormányzatokkal és a beruházókkal együtt, figyelembe véve a Wekerle-program céljait.

A kormány megítélése szerint a kiemelt beruházás kivételes jogi eszköz, amelynek valódi közérdeket kell szolgálnia, nem a helyi érdekek megkerülését. Ezért olyan piaci szereplők beruházásait támogatja, amelyek a befektetői mellett társadalmi hasznot is hoznak, különösen a rozsdaövezeti területeken - zárul a közlemény.