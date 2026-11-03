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kifli

Fontos bejelentést tett a Kifli.hu a házhoz szállításról: ez rengeteg vásárlót érint

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Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc térségében is elindította házhozszállítási szolgáltatását a Kifli.hu. Az online szupermarket a terjeszkedéssel több mint száz új munkahelyet teremtett Kelet-Magyarországon.
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kiflidebrecenvállalat

Már az indulás előtt komoly érdeklődés mutatkozott a Kifli.hu szolgáltatása iránt: tízezren regisztráltak, az első napon pedig több mint ezer megrendelés érkezett a három város térségéből – közölte Szabó Dániel ügyvezető a vállalat debreceni sajtótájékoztatóján.

kifli.hu
Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc térségében is elérhető a Kifli.hu. Fotó: Unsplash

Ötmillió emberhez érhet el a Kifli.hu

A cég jelenleg az ország területének több mint felén, mintegy ötmillió ember számára biztosít kiszállítást. Évente négymillió rendelést kapnak, futárjaik pedig naponta csaknem tízezer küldeményt kézbesítenek.

Az ügyvezető az MTI-nek arról is beszélt, hogy a Kifli.hu 2025-ben nettó 53 milliárd forintos árbevételt ért el, 2026-ban pedig mintegy 30 százalékos növekedésre számítanak.

Tapasztalataik szerint a vásárlók elsősorban alapvető élelmiszereket rendelnek. A vállalat számításai alapján az online bevásárlással alkalmanként akár 60 percet is megtakaríthatnak az ügyfelek.

 

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