Kínai kézbe került a magyarok kedvenc elektronikai áruházlánca

Lezárult a MediaMarkt és a Saturn üzletláncokat működtető Ceconomy többségi részesedésének felvásárlása: a kínai JD.com 1,335 milliárd euróért, mintegy 486 milliárd forintért szerzett 59,8 százalékos tulajdonrészt az európai elektronikai óriásban – tudta meg a Világgazdaság.

Lezárult a MediaMarkt és a Saturn üzletláncokat működtető Ceconomy többségi felvásárlása.

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Több mint ezer üzlet került a kínai vállalathoz

A JD.com a tranzakcióval ugyanekkora szavazati jogot is szerzett a Ceconomyban. A részvényenként 4,60 eurós ajánlatot a kínai vállalat közvetett, teljes tulajdonú német leányvállalatán keresztül hajtotta végre, miután minden szükséges zárási feltétel teljesült. Ehhez többek között versenyhatósági és külföldi befektetési engedélyekre, valamint az uniós külföldi támogatási szabályok szerinti jóváhagyásra is szükség volt.

A Ceconomy november 12-től a JD.com leányvállalataként szerepel a kínai csoport konszolidált pénzügyi beszámolójában.

A tranzakció után a Convergenta 25,3 százalékos részesedést tart meg.

A Ceconomy 11 európai piacon több mint ezer elektronikai üzletet működtet a MediaMarkt és a Saturn márkanév alatt, Magyarországon is.

A csoport több mint 50 ezer embert foglalkoztat, hűségprogramjainak pedig 2025-ben már több mint 53 millió tagja volt.

A JD.com a teljes hálózatra építene

A kínai vállalat a Ceconomy meglévő márkáira, munkatársaira és kiterjedt értékesítési hálózatára alapozná európai terjeszkedését. Sandy Xu, a JD.com vezérigazgatója szerint

a cél egy vezető, új generációs európai szórakoztatóelektronikai platform létrehozása.

A JD.com technológiai és logisztikai képességeit a Ceconomy helyi piaci tapasztalataival és vásárlói kapcsolataival kapcsolnák össze. Remko Rijnders, a Ceconomy vezérigazgatója szerint

az együttműködésben az üzletek és az online értékesítés szorosabb összekapcsolása is fontos szerepet kap.

A közlemény szerint a Ceconomy továbbra is önálló európai vállalatként működik, saját helyi informatikai rendszerrel. Nem terveznek változást a létszámban, a munkavállalói megállapodásokban vagy a telephelyekben sem.

Hónapokig vizsgálták a felvásárlást

A JD.com tavaly júliusban tett 2,2 milliárd eurós ajánlatot a Ceconomy teljes felvásárlására.

A tranzakció lezárását eredetileg az idei év első felére várták, ám az Európai Bizottság májusban mélyreható vizsgálatot indított.

Az uniós vizsgálat azt is érintette, hogy a kínai vállalat részesült-e olyan külföldi támogatásban, amely tisztességtelen előnyt biztosíthatott számára. Kína korábban élesen bírálta az eljárást, és Peking kilátásba helyezte, hogy válaszlépéseket tehet az uniós vizsgálat miatt.

A tranzakció most valamennyi szükséges engedély megszerzésével lezárult.