Súlyos kockázatot rejt a Tisza-kormány 2027-es költségvetése, aminek végül a családok láthatják kárát

Bár Magyar Péter szinte mindent kommentál, a pénteken megjelent, lesújtó GDP-adatról eddig sem ő, sem Kármán András pénzügyminiszter, sem Kapitány István gazdasági miniszter nem adott érdemi nyilvános magyarázatot – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. Az elemző a közösségi oldalán leszögezte: „pedig lenne miről beszélni”.

Gazdasági stagnáláshoz vezethet a Tisza 2027-es költségvetése Fotó: Mediaworks

A KSH szerint a magyar gazdaság a harmadik negyedévben mindössze 0,1 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest – ismertette. Rámutatott: ez gyakorlatilag stagnálás. Az Európai Unió gazdasága ugyanebben az időszakban 0,5 százalékkal bővült, vagyis Magyarország jelentősen elmaradt az uniós átlagtól – tette hozzá.

A kontraszt is különösen érdekes: amikor Orbán Viktor átadta a kormányzást, az első negyedévről közzétett előzetes adat még 0,6 százalékos növekedést mutatott, amivel Magyarország az akkori európai élmezőnyben szerepelt – idézte fel az elemző. Majd hangsúlyozta:

a kilátások szintén aggasztóak. A Tisza-kormány 2027-es költségvetése jelentős vállalati adóemeléseket tartalmaz, miközben a társasági adóból és az innovációs járulékból is lényegesen több bevételt várnak.

Az elemző szerint a Tisza 2027-es költségvetése komoly kockázatot jelent, ugyanis a magasabb vállalati terhek visszafoghatják a beruházásokat, a fejlesztéseket és a béremelési lehetőségeket, vagyis éppen azt a gazdasági növekedést, amelyre most a legnagyobb szükség lenne.

Márpedig tartós gazdasági növekedés nélkül nincs fenntartható béremelkedés, nehezebb új munkahelyeket teremteni, és a meglévők is veszélybe kerülhetnek – jelezte. Majd rámutatott:

a stagnálás árát végül a családok és a munkavállalók fizethetik meg.

A kormány mindeközben jövőre 2,4 százalékos GDP-növekedéssel számol. „Jogos tehát a kérdés: mégis pontosan hogyan akarják ezt elérni?” – tette hozzá.