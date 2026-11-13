Ne add oda kedvencednek ezt a kutyatápot, idegen anyagok lehetnek benne!

Visszahívnak egy kutyatápot, mert kis méretű idegen anyagok lehetnek benne. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken azt közölte, az érintett kutyaeledelt senki ne adja oda a kedvencének.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye szerint a visszahívás a Rocco Sensitive Pulyka és burgonya 6 x 800 g kutyatápot érinti.
Az érintett kutyatáp adatai
A terméket a Partner in Petfood BV hollandiai cég gyártja, és a Zooplus nevű németországi cég forgalmazza.
- Termék megnevezése: Rocco Sensitive Pulyka & burgonya 6 x 800 g
- RASFF referenciaszám: 2026.9837
- Márka: Rocco
- Lejárt: 21/03/2028
- Tételszám: 249MH
- Kiszerelés: 800 g
A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják oda kedvencüknek. A Zooplus SE magyar nyelvű honlapján tájékoztatta vásárlóit a visszahívásról szóló információkat.
Mikrobiológiai fertőzés miatt visszahívtak egy tisztítószert, semmiképp ne használd!
Visszahívtak egy baktériummal fertőzött szag- és folteltávolító tisztítószert. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteki közleménye szerint Magyarországon is elérhető az érintett termék.