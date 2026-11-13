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Ne add oda kedvencednek ezt a kutyatápot, idegen anyagok lehetnek benne!

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Visszahívnak egy kutyatápot, mert kis méretű idegen anyagok lehetnek benne. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken azt közölte, az érintett kutyaeledelt senki ne adja oda a kedvencének.
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kutyatermékvisszahívásNébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye szerint a visszahívás a Rocco Sensitive Pulyka és burgonya 6 x 800 g kutyatápot érinti. 

kutya, állat, póráz
Az érintett kutyatápot ne add oda a kedvencednek!
Fotó: Pixabay

Az érintett kutyatáp adatai

A terméket a Partner in Petfood BV hollandiai cég gyártja, és a Zooplus nevű németországi cég forgalmazza.

  • Termék megnevezése: Rocco Sensitive Pulyka & burgonya 6 x 800 g
  • RASFF referenciaszám: 2026.9837
  • Márka: Rocco
  • Lejárt: 21/03/2028
  • Tételszám: 249MH
  • Kiszerelés: 800 g
Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják oda kedvencüknek. A Zooplus SE magyar nyelvű honlapján tájékoztatta vásárlóit a visszahívásról szóló információkat.

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