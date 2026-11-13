Ne add oda kedvencednek ezt a kutyatápot, idegen anyagok lehetnek benne!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye szerint a visszahívás a Rocco Sensitive Pulyka és burgonya 6 x 800 g kutyatápot érinti.

Az érintett kutyatápot ne add oda a kedvencednek!

Fotó: Pixabay

Az érintett kutyatáp adatai

A terméket a Partner in Petfood BV hollandiai cég gyártja, és a Zooplus nevű németországi cég forgalmazza.

Termék megnevezése: Rocco Sensitive Pulyka & burgonya 6 x 800 g

RASFF referenciaszám: 2026.9837

Márka: Rocco

Lejárt: 21/03/2028

Tételszám: 249MH

Kiszerelés: 800 g

Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják oda kedvencüknek. A Zooplus SE magyar nyelvű honlapján tájékoztatta vásárlóit a visszahívásról szóló információkat.

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