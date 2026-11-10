Meglepő fizetések a Lidlben: ennyit keres egy bolti dolgozó és egy üzletvezető

Jelentős összegeket fordít munkatársai bérezésére a Lidl Magyarország, amely idén is emelte a fizetéseket. A nyilvánosságra került adatokból az is kiderül, mekkora különbség van egy bolti dolgozó és egy tapasztalt üzletvezető jövedelme között – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Jelentős összegeket fordít dolgozói bérezésére a Lidl Magyarország

Fotó: Bánkúti Sándor / MW

Közel 600 ezres kezdő jövedelem a boltokban

A Lidl Magyarország teljes munkaidőben foglalkoztatott bolti munkatársai bruttó 599 ezer forintos kezdő jövedelemmel számolhatnak, ha a munkabér mellett a pótlékokat és a Lidl-kártyán biztosított juttatást is figyelembe vesszük. A 2026-os adatokat a Hóvége ismertette.

A tényleges kereset a munkakörtől és a tapasztalattól is függ. A vállalat országosan egységes bérszinteket alkalmaz az azonos pozíciókban, így ugyanazért a munkáért nem jár eltérő alapbér attól függően, hogy valaki Budapesten vagy vidéken dolgozik.

A vezetői szinten már jóval magasabb összegek jelennek meg.

Egy tapasztalt üzletvezető bruttó havi jövedelme elérheti az 1 millió 349 ezer forintot, vagyis több mint kétszerese lehet egy bolti alkalmazott induló jövedelmének.

A magasabb fizetéshez természetesen nagyobb felelősség is társul: az üzletvezetők az áruház működéséért, a munkatársak irányításáért, a készletgazdálkodásért és az üzleti eredményekért is felelnek.

Több mint 100 milliárd forintot költ bérekre a Lidl

A Lidl Magyarország az idei gazdasági évben 103 milliárd forintot fordít bérköltségekre. A vállalat több mint 9500 embert foglalkoztat, így a bérezés és a juttatási rendszer a hazai kiskereskedelmi munkaerőpiacon is jelentős tényező.

A diszkontlánc nem kizárólag a fizetésekkel igyekszik megtartani munkatársait. A dolgozók többek között Lidl-kártyán keresztül is részesülnek juttatásban, emellett a munkakörtől és a foglalkoztatás feltételeitől függően további támogatások és kedvezmények is elérhetők.

A bruttó 599 ezer forintos összeg kedvezmények nélkül nagyjából 398 ezer forintos nettónak felelne meg,

ha abból a szokásos 15 százalékos személyi jövedelemadót és 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot vonnánk le. A Lidl által közölt összeg azonban a kártyán biztosított juttatást is tartalmazza, ezért a ténylegesen kézhez kapott munkabér ettől eltérhet.

Az 1 millió 349 ezer forintos bruttó üzletvezetői jövedelem ugyanezzel az egyszerűsített számítással mintegy 897 ezer forintos nettót jelentene.

A számok jól mutatják, hogy a nagy élelmiszerláncoknál a bolti munkakörökben is jelentős kereseti lehetőség van, a vezetői pozíciókban pedig ennél jóval magasabb jövedelem érhető el.