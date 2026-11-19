A wherewework idei „Magyarország legjobb munkahelye” rangsora már száz vállalatot tartalmaz az előző évi ötven helyett. A lista élmezőnye ugyanakkor viszonylag stabil maradt: az első hat helyezett 2025-ben is bekerült a legjobb tíz közé, az előző rangsor ötven vállalatából pedig 45 ismét felkerült a listára.
Ez lett Magyarország legjobb munkahelye 2026-ban
A Yettel Magyarország a tavalyi második helyről lépett az élre, miközben egymást követő második évben végzett az első helyen a telekommunikációs vállalatok között. Az összesített rangsor második helyét az EPAM Hungary, a harmadikat pedig a 2025-ös győztes Erste Bank szerezte meg.
Az első tíz helyezett:
- Yettel Magyarország
- EPAM Hungary
- Erste Bank
- Bosch Magyarország
- PENNY
- AUDI HUNGARIA Zrt.
- Nokia Hungary
- Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
- dm Magyarország
- AUMOVIO Hungary
Négy vállalat újonnan került be a legjobb tíz közé. A Nokia Hungary a 14. helyről a hetedikre, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary a 22. helyről a nyolcadikra, a dm Magyarország a 16. helyről a kilencedikre, az AUMOVIO Hungary pedig a 11. helyről a tizedikre jutott.
Hatvanezer munkavállalói értékelés alapján készült a lista
A rangsort a wherewework.hu oldalon 2025. november 1. és 2026. október 31. között közzétett, mintegy 60 ezer jelenlegi és korábbi munkavállalói értékelés alapján állították össze.
A végső eredmény 70 százalékát a munkáltatók összesített pontszáma adta.
Emellett figyelembe vették a karrierlehetőségeket, a juttatásokat, a munka és a magánélet egyensúlyát, a vezetés minőségét, valamint a vállalati folyamatokat és értékeket.
Az ágazati kategóriák száma kilencről tizenhatra emelkedett. A százas rangsorban 13 autóipari, összesen pedig 22 autóipari és ipari munkáltató szerepel. A kiskereskedelmi vállalatok 21 helyet foglalnak el, míg az IT- és kommunikációs technológiai szektorból 11 munkáltató került fel a listára.