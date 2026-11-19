A wherewework idei „Magyarország legjobb munkahelye” rangsora már száz vállalatot tartalmaz az előző évi ötven helyett. A lista élmezőnye ugyanakkor viszonylag stabil maradt: az első hat helyezett 2025-ben is bekerült a legjobb tíz közé, az előző rangsor ötven vállalatából pedig 45 ismét felkerült a listára.

Kiderült, melyik Magyarország legjobb munkahelye 2026-ban.

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Ez lett Magyarország legjobb munkahelye 2026-ban

A Yettel Magyarország a tavalyi második helyről lépett az élre, miközben egymást követő második évben végzett az első helyen a telekommunikációs vállalatok között. Az összesített rangsor második helyét az EPAM Hungary, a harmadikat pedig a 2025-ös győztes Erste Bank szerezte meg.

Az első tíz helyezett:

Yettel Magyarország EPAM Hungary Erste Bank Bosch Magyarország PENNY AUDI HUNGARIA Zrt. Nokia Hungary Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. dm Magyarország AUMOVIO Hungary

Négy vállalat újonnan került be a legjobb tíz közé. A Nokia Hungary a 14. helyről a hetedikre, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary a 22. helyről a nyolcadikra, a dm Magyarország a 16. helyről a kilencedikre, az AUMOVIO Hungary pedig a 11. helyről a tizedikre jutott.

Hatvanezer munkavállalói értékelés alapján készült a lista

A rangsort a wherewework.hu oldalon 2025. november 1. és 2026. október 31. között közzétett, mintegy 60 ezer jelenlegi és korábbi munkavállalói értékelés alapján állították össze.

A végső eredmény 70 százalékát a munkáltatók összesített pontszáma adta.

Emellett figyelembe vették a karrierlehetőségeket, a juttatásokat, a munka és a magánélet egyensúlyát, a vezetés minőségét, valamint a vállalati folyamatokat és értékeket.

Az ágazati kategóriák száma kilencről tizenhatra emelkedett. A százas rangsorban 13 autóipari, összesen pedig 22 autóipari és ipari munkáltató szerepel. A kiskereskedelmi vállalatok 21 helyet foglalnak el, míg az IT- és kommunikációs technológiai szektorból 11 munkáltató került fel a listára.