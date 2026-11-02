Rendkívüli bejelentést tett Mészáros Lőrinc bankja, azonnali hatállyal távozik az egyik felsővezető

Jelentős vezetőváltást és szervezeti átalakítást jelentett be az MBH Bank 2026. november 2-án. A pénzintézet a Budapesti Értéktőzsdén közzétett rendkívüli tájékoztatásában közölte, hogy Egerszegi Ádám vezérigazgató-helyettes kinevezése azonnali hatállyal megszűnik. Mészáros Lőrinc bankja ezzel párhuzamosan a teljes felsővezetés működését átszervezi.

Az MBH Bank a továbbiakban hat önálló divízióval és hat vezérigazgató-helyettessel működik (illusztráció) Fotó: Vémi Zoltán

Átalakul az MBH Bank vezetése

A Világgazdaság cikke szerint az MBH Bank a továbbiakban hat önálló divízióval és hat vezérigazgató-helyettessel működik. A változtatások célja a költséghatékonyság növelése, valamint az egyszerűbb és gyorsabb működés megteremtése.

Egerszegi Ádám távozásával megszűnik az általa irányított digitalizációs és operációs terület. Feladatait két másik divízió között osztják szét: az informatikáért és digitalizációért Both András, a csoport- és operatív irányításért pedig Ginzer Ildikó felel. A pénzügyi területet továbbra is Gózon Gergely, a kockázatkezelést Bakonyi András vezeti.

Az üzleti kiszolgálásért Ákos Tamás és Szabó Levente felel, míg a humánerőforrás-terület Dobi Kitti irányítása alatt marad. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója szerint az új szervezeti felépítés hatékonyabb működést tesz lehetővé, és támogatja a bank következő növekedési szakaszát. Egyúttal megköszönte Egerszegi Ádám munkáját az elmúlt évek integrációs projektjeinek megvalósításában. A bank Egerszegi távozásának pontos okáról és az ügyfeleket közvetlenül érintő változásokról nm közölt részleteket.

További információk a Világgazdaság oldalán.

Kamatcsökkentést jelentett be az MBH Bank – tízezreket spórolhatnak a lakásvásárlók

Az MBH Bank 2,5 százalékra csökkentette az Otthon Start lakáshitel kamatát a program jelenlegi szakaszának utolsó heteire. Az MBH Otthon Start hitel kedvezményes feltétele a 2026. október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre vonatkozik.