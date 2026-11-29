Mekkora megtakarítás nyújthat valódi biztonságot, ha valaki egyik napról a másikra elveszíti a munkáját? A válasz elsősorban attól függ, mennyi pénzre van szükség a mindennapi élet fenntartásához, és hány ember megélhetéséről kell gondoskodni.
Egy egyszerű példa jól érzékelteti a különbséget: ha valakinek 2000 fontja (mintegy 891 ezer forintja) van a bankszámláján, és havonta 1000 fontot (446 ezer forintot) költ az alapvető kiadásokra, akkor két hónapig tudja fedezni a számláit. Ha azonban gyermekfelügyeleti díjat és magasabb lakáshitelt is fizet, ugyanez a tartalék már kevesebb mint négy hétre lehet elegendő.
A Bristoli Egyetem kutatói szerint már egy viszonylag szerényebb összegű megtakarítás is jelentős különbséget jelenthet. A 35 és 44 év közötti emberek körében azoknál, akik a korábbi felmérések legalább egyikében legalább 2000 fontot (891 ezer forintot) tartottak félre, mindössze 6 százalék volt annak becsült kockázata, hogy később elmaradnak a számláik fizetésével. Azoknál, akik mindkét korábbi felmérésben ez alatt az összeg alatt maradtak, ugyanez az arány 15 százalék volt.
A 45 és 59 év közöttieknél még nagyobb különbséget mértek: a megfelelő tartalékkal rendelkezők körében 4 százalék, a megtakarítás nélküliek esetében viszont 19 százalék volt a későbbi fizetési nehézségek kockázata.
Jamie Evans, a kutatás egyik szerzője szerint a háztartásoknak akár 10 ezer fontra (mintegy 4,46 millió forintra) is szükségük lehet ahhoz, hogy valóban pénzügyi biztonságban érezzék magukat. Ugyanakkor már 2000 fontnyi tartalék is összefüggésbe hozható a számlafizetési nehézségek alacsonyabb kockázatával.
Ennyi pénzt érdemes félretenni 25, 35, 45 és 55 évesen
Az általános pénzügyi ajánlás szerint három-hat havi alapvető kiadásnak megfelelő összeget érdemes könnyen hozzáférhető bankszámlán tartani. A Hargreaves Lansdown 2024-es elemzése arra jutott, hogy a legmagasabb alapvető háztartási kiadások a negyvenes éveikben járóknál jelentkeznek.
A pontos összeg azonban mindenkinél más. Az alábbi példák azt mutatják meg, hogyan változhat a szükséges vésztartalék az életkorral és a családi kötelezettségekkel.
25 évesen: legalább egyhavi kiadással érdemes kezdeni
Egy fiatal, aki lakótársakkal osztja meg a lakást, havonta körülbelül 1000 fontot (446 ezer forintot) költhet lakbérre, rezsire, élelmiszerre és közlekedésre.
Háromhavi tartalék esetén ez 3000 fontot, vagyis mintegy 1,34 millió forintot jelent. Ha ez az összeg elsőre elérhetetlennek tűnik, érdemes kisebb célokat kitűzni, és fokozatosan felépíteni a pénzügyi tartalékot.
A lakásvásárlásra félretett pénzt célszerű külön kezelni, hogy egy váratlan helyzetben is világos legyen, mekkora összeghez lehet hozzányúlni.
A Bristoli Egyetem kutatása szerint azok közül, akik két korábbi felmérés egyikében sem takarítottak meg rendszeresen, később 16 százalékuk maradt el a számlák fizetésével. A rendszeresen félretevőknél ez az arány mindössze 1 százalék volt.
35 évesen: a gyermeknevelés költségeivel is számolni kell
A harmincas éveik közepére sokaknál jelentősen megnőnek a havi kiadások. A lakhatás mellett a gyermeknevelés és a bölcsődei vagy óvodai díjak is komoly terhet jelenthetnek.
Egy olyan háztartás esetében, ahol az alapvető havi kiadások 2200 fontot (mintegy 981 ezer forintot) tesznek ki, a háromhavi tartalék 6600 font, vagyis körülbelül 2,94 millió forint lenne.
Ebből önmagában a havi 600 fontos (267 ezer forintos) gyermekfelügyeleti díj három hónapra 1800 fontot, azaz mintegy 802 ezer forintot jelent.
Érdemes átgondolni, mely kiadásokat kellene akkor is fizetni, ha valaki elveszítené a munkáját. Előfordulhat például, hogy a szülők a munkahelyváltás időszakában is szeretnék megtartani gyermekük bölcsődei férőhelyét. A megtakarítási célt ezért akkor is újra kell számolni, ha változnak a gyermekfelügyelet költségei, vagy a gyermek iskolába kerül.
45 évesen: különösen fontos, hány keresetből él a család
A negyvenes éveikben járók sok esetben már nagyobb lakhatási költségekkel, gyermekneveléssel és más családi kötelezettségekkel is számolnak.
Ha egy háztartás alapvető havi kiadásai 1800 fontot (mintegy 802 ezer forintot) tesznek ki, akkor három hónapra 5400 fontnyi, vagyis körülbelül 2,41 millió forintos tartalékra van szükség.
Ha a család egyetlen keresetből él, és hat hónapra szeretné biztosítani a kiadásait, akkor már 10 800 fontot, azaz csaknem 4,81 millió forintot kellene félretennie.
A nagyobb gyermekekkel kapcsolatos költségeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. A telefon, a közlekedés vagy más rendszeres kiadások akkor is megmaradhatnak, ha a család egyik tagja elveszíti a munkáját.
Sarah Coles, az AJ Bell személyes pénzügyekkel foglalkozó vezetője szerint bizonyos élethelyzetekben érdemes inkább a hat havi tartalékhoz közelíteni. Különösen akkor, ha a család egyetlen jövedelemtől függ, vagy valaki a munkahelye, illetve az egészségi állapota miatt aggódik.
55 évesen: a munkaidő csökkentése előtt újra kell számolni
Az ötvenes éveik közepén járóknak a nyugdíjhoz közeledve már azt is figyelembe kell venniük, ha részmunkaidőre váltanának, vagy megtakarításaikból egészítenék ki a jövedelmüket.
Ha az alapvető havi kiadások 1500 fontot (mintegy 669 ezer forintot) tesznek ki, akkor három hónapra 4500 font, vagyis körülbelül 2 millió forint, hat hónapra pedig 9000 font, azaz mintegy 4,01 millió forint tartalékra lenne szükség.
Aki a munkaideje csökkentését tervezi, annak külön érdemes félretennie azt az összeget, amelyet havonta a fizetése kiegészítésére használna fel. Így pontosabban láthatja, mennyi pénze marad egy váratlan javításra vagy egy hosszabb munkanélküli időszakra.
Sarah Coles arra figyelmeztetett, hogy a későbbi életkorban történő munkaidő-csökkentés nagyobb pénzügyi biztonsági tartalékot indokolhat. Ilyenkor ugyanis a megtakarítások vagy befektetések már eleve kiegészíthetik a jövedelmet, egy váratlan kiadás pedig még nagyobb terhet jelenthet.
A szakértő azt javasolja, hogy mindenki legalább évente egyszer vizsgálja felül a megtakarítási célját. Ha például az alapvető havi kiadások 100 fonttal (mintegy 44 600 forinttal) emelkednek, akkor a háromhavi tartalékhoz további 300 fontot, vagyis körülbelül 134 ezer forintot kell hozzáadni.
A legfontosabb tehát nem egy mindenkire érvényes összeg elérése, hanem az, hogy a félretett pénz valóban fedezni tudja a háztartás alapvető kiadásait egy váratlan pénzügyi helyzetben.