Mekkora megtakarítás nyújthat valódi biztonságot, ha valaki egyik napról a másikra elveszíti a munkáját? A válasz elsősorban attól függ, mennyi pénzre van szükség a mindennapi élet fenntartásához, és hány ember megélhetéséről kell gondoskodni.

Megtakarítás: ennyi pénzre lehet szüksége 25, 35, 45 és 55 évesen

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Egy egyszerű példa jól érzékelteti a különbséget: ha valakinek 2000 fontja (mintegy 891 ezer forintja) van a bankszámláján, és havonta 1000 fontot (446 ezer forintot) költ az alapvető kiadásokra, akkor két hónapig tudja fedezni a számláit. Ha azonban gyermekfelügyeleti díjat és magasabb lakáshitelt is fizet, ugyanez a tartalék már kevesebb mint négy hétre lehet elegendő.

A Bristoli Egyetem kutatói szerint már egy viszonylag szerényebb összegű megtakarítás is jelentős különbséget jelenthet. A 35 és 44 év közötti emberek körében azoknál, akik a korábbi felmérések legalább egyikében legalább 2000 fontot (891 ezer forintot) tartottak félre, mindössze 6 százalék volt annak becsült kockázata, hogy később elmaradnak a számláik fizetésével. Azoknál, akik mindkét korábbi felmérésben ez alatt az összeg alatt maradtak, ugyanez az arány 15 százalék volt.

A 45 és 59 év közöttieknél még nagyobb különbséget mértek: a megfelelő tartalékkal rendelkezők körében 4 százalék, a megtakarítás nélküliek esetében viszont 19 százalék volt a későbbi fizetési nehézségek kockázata.

Jamie Evans, a kutatás egyik szerzője szerint a háztartásoknak akár 10 ezer fontra (mintegy 4,46 millió forintra) is szükségük lehet ahhoz, hogy valóban pénzügyi biztonságban érezzék magukat. Ugyanakkor már 2000 fontnyi tartalék is összefüggésbe hozható a számlafizetési nehézségek alacsonyabb kockázatával.

Ennyi pénzt érdemes félretenni 25, 35, 45 és 55 évesen

Az általános pénzügyi ajánlás szerint három-hat havi alapvető kiadásnak megfelelő összeget érdemes könnyen hozzáférhető bankszámlán tartani. A Hargreaves Lansdown 2024-es elemzése arra jutott, hogy a legmagasabb alapvető háztartási kiadások a negyvenes éveikben járóknál jelentkeznek.

A pontos összeg azonban mindenkinél más. Az alábbi példák azt mutatják meg, hogyan változhat a szükséges vésztartalék az életkorral és a családi kötelezettségekkel.