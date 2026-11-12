A Mercedes leállítja németországi beruházásait

Drasztikus döntést hozott a Mercedes vezetése: a Handelsblatt értesülése szerint leállítanak minden további beruházást a németországi telephelyeken. A lap szerint ezzel párhuzamosan az üzembezárások és a termelés külföldre költöztetése is egyre valószínűbb – adta hírül a Focus.

A német Mercedes Benz autógyártó központja Stuttgartban

Fotó: BERND WEISSBROD / AFP

A dolgozókkal sem jutottak dűlőre

A Handelsblatt a cég belső intranetén megjelent interjúra hivatkozik, amelyben Michael Schiebe, a termelésért felelős igazgatósági tag azt mondta, hogy

a vezetőség közösen döntött a beruházások befagyasztásáról.

A bejelentés különösen érzékeny időpontban érkezett, hiszen a menedzsment hónapok óta egyeztet a munkavállalói képviseletekkel a kiadások mérsékléséről. Az álláspontok azonban továbbra sem közeledtek egymáshoz.

Britta Seeger munkaügyi igazgató szerint az intenzív tárgyalások ellenére egyelőre nincs kilátás a megállapodásra. Mint fogalmazott, ezért most részletesen meg kell vizsgálniuk, mely telephelyek fenntartását engedheti meg magának a Mercedes.

A Mercedes két üzemének bezárása is szóba került

Schiebe néhány hete már arra figyelmeztetett, hogy két németországi üzem bezárása is elkerülhetetlenné válhat, ha nem sikerül mérsékelni a kiadásokat. Egy összeszerelőüzem és egy hajtásláncokat gyártó telephely lehet érintett.

A Mercedes-Benz Sindelfingen mellett Rastattban és Bremenben szerel össze autókat. A hajtásláncokhoz szükséges alkatrészeket Stuttgart-Untertürkheimben, a Stuttgart melletti Affalterbachban, Berlinben, Hamburgban, a szászországi Kamenzben, valamint a türingiai Kölledában és Arnstadtban készítik.

A gyártó az elmúlt években visszaeső értékesítéssel és jelentősen csökkenő nyereséggel szembesült. A mostani döntés újabb jele annak, hogy a vállalat komoly átalakításokra készül, miközben igyekszik csökkenteni a németországi működés terheit.