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beruházás

A Mercedes leállítja németországi beruházásait

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Kemény intézkedésekre készül a Mercedes Németországban. A vállalat befagyasztja a további beruházásokat, és az is egyre valószínűbb, hogy gyárakat zárnak be, illetve termelést helyeznek át külföldre.
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Drasztikus döntést hozott a Mercedes vezetése: a Handelsblatt értesülése szerint leállítanak minden további beruházást a németországi telephelyeken. A lap szerint ezzel párhuzamosan az üzembezárások és a termelés külföldre költöztetése is egyre valószínűbb – adta hírül a Focus.

Mercedes
A német Mercedes Benz autógyártó központja Stuttgartban
Fotó: BERND WEISSBROD / AFP

A dolgozókkal sem jutottak dűlőre

A Handelsblatt a cég belső intranetén megjelent interjúra hivatkozik, amelyben Michael Schiebe, a termelésért felelős igazgatósági tag azt mondta, hogy 

a vezetőség közösen döntött a beruházások befagyasztásáról.

A bejelentés különösen érzékeny időpontban érkezett, hiszen a menedzsment hónapok óta egyeztet a munkavállalói képviseletekkel a kiadások mérsékléséről. Az álláspontok azonban továbbra sem közeledtek egymáshoz.

Britta Seeger munkaügyi igazgató szerint az intenzív tárgyalások ellenére egyelőre nincs kilátás a megállapodásra. Mint fogalmazott, ezért most részletesen meg kell vizsgálniuk, mely telephelyek fenntartását engedheti meg magának a Mercedes.

A Mercedes két üzemének bezárása is szóba került

Schiebe néhány hete már arra figyelmeztetett, hogy két németországi üzem bezárása is elkerülhetetlenné válhat, ha nem sikerül mérsékelni a kiadásokat. Egy összeszerelőüzem és egy hajtásláncokat gyártó telephely lehet érintett.

A Mercedes-Benz Sindelfingen mellett Rastattban és Bremenben szerel össze autókat. A hajtásláncokhoz szükséges alkatrészeket Stuttgart-Untertürkheimben, a Stuttgart melletti Affalterbachban, Berlinben, Hamburgban, a szászországi Kamenzben, valamint a türingiai Kölledában és Arnstadtban készítik.

A gyártó az elmúlt években visszaeső értékesítéssel és jelentősen csökkenő nyereséggel szembesült. A mostani döntés újabb jele annak, hogy a vállalat komoly átalakításokra készül, miközben igyekszik csökkenteni a németországi működés terheit.

 

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