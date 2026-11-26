A Profit.ro román gazdasági portál beszámolója szerint a MERE üzleteit működtető Torgservice RM SRL nyújtotta be a kérelmet. A vállalat 16 diszkontáruházban árul élelmiszereket és egyéb termékeket.

Saját maga kért csődeljárást a MERE romániai üzemeltetője. Fotó: Riccardo Milani / Hans Lucas/AFP

Nagyváradon is nyitott üzletet a MERE

A Torgservice RM 2017-ben lépett be a román piacra. Első üzletét Bukarest környékén nyitotta meg, majd Brassóban, Besztercén és Nagyváradon is terjeszkedett.

Induláskor a cégvezetés azt ígérte, hogy az átlagos piaci áraknál 20 százalékkal olcsóbban kínálja termékeit, és négy-öt év alatt ötven boltból álló hálózatot épít ki. A lánc végül 16 üzletig jutott.

A vállalat az orosz Svetofor üzletláncot is működtető Schneider család tulajdonában van. Szergej és Andrej Schneider együttes tulajdonrésze 87 százalék a romániai cégben. Az Európai Unió azért vette őket szankciós listára, mert az Oroszország által megszállt ukrán területeken folytatnak üzleti tevékenységet.

Tavaly még nyereséget ért el a romániai üzemeltető

A Torgservice RM 2017 és 2024 között minden évben veszteséges volt, 2025-ben viszont 4,322 millió lej, mintegy 302 millió forint nettó nyereséget ért el. Abban az évben 116 embert foglalkoztatott, árbevétele pedig 150,414 millió lej, mintegy 10,5 milliárd forint volt.

A társaság 2026. július 1-jén 27,333 millió lejjel, nagyjából 1,9 milliárd forinttal tartozott a beszállítóinak. Adóhátraléka további 6,651 millió lej, mintegy 465 millió forint volt.