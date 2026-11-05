Hiába a támogatás, egyre sebezhetőbb a mezőgazdaság

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által készített, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026 című jelentés szerint a világ 56 vizsgált országában a mezőgazdaság teljes állami támogatása 2025-ben meghaladta a 950 milliárd dollárt, ami 121 milliárd dollárral, vagyis 15 százalékkal több a 2023-as értéknél. A támogatások összege 2023 és 2025 között éves átlagban 885 milliárd dollár volt, mialatt a támogatási szint a termelési érték 17,6 százalékáról 19,1 százalékára nőtt, azonban az OECD a jelentésében rávilágít arra, nem elsősorban az a kérdés, elegendő pénzt költenek-e az országok a mezőgazdaságra, hanem az, mire fordítják a rendelkezésre álló forrásokat - írja a Világgazdaság.

Hiába a rekordösszegű támogatás, egyre sebezhetőbb a mezőgazdaság / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Mezőgazdasági támogatások: inkább válságkezelés, mintsem megelőzés

A jelentés szerint a mezőgazdasági támogatások jelentős része továbbra is rövid távú beavatkozásokat finanszíroz: a kormányok a természeti katasztrófák, az energiapiaci zavarok, a kereskedelmi konfliktusok és a geopolitikai feszültségek hatásait próbálják mérsékelni, miközben a gazdaságok hosszú távú ellenálló képességének erősítése háttérbe szorul.

Az OECD a 2025–2026-os időszakban több mint harminc rendkívüli kormányzati beavatkozást azonosított, amelyet kizárólag szélsőséges időjárási események és természeti katasztrófák indokoltak- ez jól jelzi a probléma súlyosságát.

Mindeközben a szervezet adatai szerint 2023 és 2025 között évente átlagosan 118 milliárd dollárt fordítottak az országok olyan általános mezőgazdasági szolgáltatásokra, mint az infrastruktúra, a kutatás, az innováció vagy a tudásátadás. Ez ugyan jelentős összegnek tűnhet, azonban a mezőgazdasági termelési értékhez viszonyított aránya két évtized alatt csaknem megfeleződött: a 2000–2002 közötti 4,6 százalékról 2,4 százalékra csökkent.

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