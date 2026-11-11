Életveszélyes szerszámot hívtak vissza: akár amputációt is okozhat

Az uniós Safety Gate riasztási rendszerben közzétett tájékoztatás szerint Magyarországon is elérhető lehetett az EEVORKS márkájú, 12 voltos akkumulátoros mini sarokcsiszoló készlet. A terméket a Kaufland Marketplace online áruházban értékesítették.

Súlyos vágásveszély miatt hívták vissza az EEVORKS mini sarokcsiszoló készletét.

A visszahívott termék vonalkódja: 0772924917329. A készlet fekete szerszámos kofferben kapható, és a kékesfekete sarokcsiszoló mellett két akkumulátort, töltőt, vágó- és csiszolókorongokat, kesztyűt, valamint kulcsot tartalmaz.

Életveszélyes lehet a mini sarokcsiszoló használata

A legnagyobb veszélyt a géphez mellékelt körfűrészlap jelenti, amely kézi körfűrésszé alakítja a sarokcsiszolót. Fa vagy szálas anyag vágásakor a fűrészlap elakadhat, a gép pedig a visszarúgás elleni védelem hiánya miatt hirtelen a kezelő felé csapódhat.

Ez súlyos vagy akár halálos vágott sérülést, továbbá az ujjak vagy a kéz amputációját is okozhatja.

A mini sarokcsiszolóból az újraindulás elleni védelem is hiányzik. Ha használat közben az akkumulátor érintkezése rövid időre megszakad, majd helyreáll, a rögzített kapcsolóval működő gép figyelmeztetés nélkül ismét elindulhat.

Az NKFH nyomatékosan felszólította a vásárlókat, hogy ne használják tovább az érintett készletet. Az online piactér törölte a termékoldalt, megszüntette az értékesítést, és figyelmeztette a vásárlókat.