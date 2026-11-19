Az MVM Next ajánlata az egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek szól. A kampány 2026. november 16-tól december 15-ig tart, az e-számla pedig néhány perc alatt beállítható.

MVM számla.

Fotó: Fotó: Havran Zoltán

Akár 5000 forintos jóváírást ad az MVM Next

Az e-számlára áttérő ügyfelek minden, a kampányban elektronikus számlázásra átállított felhasználási hely után egyszeri 2500 forintos jóváírást kaphatnak.

Aki az áramszámlájánál és a földgázszámlájánál is az elektronikus megoldást választja, mindkét szolgáltatás után jogosult lehet a kedvezményre. Így

összesen akár 5000 forintos jóváírás érhető el.

A kedvezmény nem azonnal jelenik meg: az MVM tájékoztatása szerint a február közepe után kiállított számlákon lesz látható. A promócióban az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek is részt vehetnek.

Így lehet e-számlára váltani

Az elektronikus számlázás az alábbi felületeken állítható be:

az MVM Next mobilalkalmazásában;

az MVM Next online ügyfélszolgálatán;

telefonos ügyfélszolgálaton;

személyesen az ügyfélszolgálati irodákban.

Az e-számlák bármikor megtekinthetők, visszakereshetők és letölthetők. Bankkártyával, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással is rendezhetők, az ügyfélnek pedig nem kell a postai kézbesítésre várnia vagy a papírszámlákat tárolnia.

A kampány részletes feltételei az MVM Next honlapján érhetők el.