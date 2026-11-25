Az MVM Csoport közleménye szerint az átállás idején sem az online ügyfélszolgálaton, sem az MVM Next alkalmazásban nem lehet villanyóraállást rögzíteni, áramszámlát bankkártyával befizetni, éves fényképes leolvasást végezni, távmérési adatokat megtekinteni vagy műszaki ügyeket intézni. December 11-én, pénteken a személyes és a telefonos ügyfélszolgálaton is korlátozott lesz az ügyintézés.

Az MVM rendszerátállásról szóló tájékoztatója. Fotó: Unsplash

Az MVM telefonos automatáján továbbra is lehet diktálni

Akiknek a diktálási időszaka egybeesik a leállással, december 10-én 15 óráig, majd várhatóan hétfő reggel 8 órától rögzíthetik online a villanyóraállást. A telefonos automata a rendszerátállás alatt is fogadja a mérőállásokat.

A feltöltős villanyóráknál fontos a csütörtöki határidő

Az előre fizetős mérőt használóknak december 10-én 15 óráig kell gondoskodniuk a megfelelő feltöltésről. Az átállás idején sem online, sem telefonon nem lehet feltölteni a mérőket, és a feltöltőpontokon sem lehet kódot vásárolni. Az MVM az érintett ügyfeleket külön is tájékoztatja.

A földgázügyintézést csak december 13-án, vasárnap érinti a leállás: az online ügyfélszolgálaton és az alkalmazásban néhány órán át nem lehet majd gázügyeket intézni. A részletek az MVM rendszerátállásról szóló tájékoztatójában olvashatók.