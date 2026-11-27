November 27-én megkezdi országos adventi ellenőrzés-sorozatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A revizorok az év végéig az adventi vásárokban, piacokon, üzletekben és vendéglátóhelyeken, valamint az internetes árusoknál is ellenőrzéseket végeznek – közölte az adóhatóság pénteken.

A NAV november 27-től az év végéig tart országos adventi ellenőrzéseket

Fotó: NAV

Ezeket vizsgálják a NAV munkatársai

A helyszíni ellenőrzések során a revizorok elsősorban

a számla- és nyugtaadást,

az alkalmazottak bejelentését,

a pénztárgépek szabályszerű használatát,

valamint az áruk eredetét vizsgálják.

Az idei ellenőrzés-sorozat keretében az adóhatóság a szeptemberben bevezetett nyugtaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítésében is segítséget nyújt a vállalkozásoknak. A NAV az új kötelezettség elmulasztása miatt december 31-ig nem szab ki bírságot.

Az alkalmi munkavállalókat is be kell jelenteni

Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az adventi vásárokban gyakori egyszerűsített foglalkoztatás esetében is kötelező a munkavállalók bejelentése.

Ezt a munkavégzés megkezdése előtt akkor is meg kell tenni, ha az alkalmazott mindössze egyetlen napot dolgozik. A munkavállalók a NAV-Mobil alkalmazásban ellenőrizhetik, hogy munkáltatójuk eleget tett-e bejelentési kötelezettségének.

Akár kétmillió forintos bírságot is kiszabhatnak A nyugtaadás vagy az alkalmazottak bejelentésének elmulasztása akár kétmillió forintos mulasztási bírságot is eredményezhet. Az igazolatlan eredetű áruk után azok forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírság szabható ki, amely magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább 500 ezer forint. Amennyiben a bírság megfizetése kétséges, a végrehajtók akár az árukészletet is lefoglalhatják.

Az ellenőrzés-sorozat célja a költségvetési bevételek, a vásárlók és a jogkövető vállalkozások védelme, valamint az illegális termékértékesítés visszaszorítása.

A tervezett ellenőrzések helyszíneiről és időpontjairól a NAV Adótraffipax-rovatában lehet tájékozódni.