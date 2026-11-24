A kézi és számítógéppel előállított nyugták adatairól szeptember 1-je óta kell adatot szolgáltatni a NAV-nak, a nyugta kibocsátását követő három – az országgyűlés előtt szereplő módosítás szerint hét – naptári napon belül.

Fontos határidőre figyelmeztet a NAV

Fotó: NAV

A kötelezettség tehát már él, azonban a december 31-ig tartó átállási időszakban a hibás, hiányos, késedelmes vagy elmaradt adatszolgáltatás miatt nem szab ki bírságot a NAV.

Fontos, hogy a szankciómentesség az ebben az időszakban elkövetett mulasztásokra később is érvényes:

a NAV 2027. január 1-je után sem bírságol azért, ha egy vállalkozás a szeptember 1. és december 31. közötti időszakban nem vagy nem megfelelően teljesítette az új kötelezettségét.

Januártól kizárólag az ezt követően elkövetett mulasztások járhatnak bírsággal.

A NAV összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat

A 4 hónapos átállási időszak célja, hogy a vállalkozásoknak legyen idejük felkészülni, megismerni az új szabályokat és begyakorolni az adatszolgáltatást.

A NAV revizorai a helyszíni ellenőrzéseken is tájékoztatással és gyakorlati útmutatással is segítik az érintetteket.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján külön eNYUGTA-aloldal gyűjti össze a legfontosabb tudnivalókat, a felkészülést pedig két oktatóvideó is támogatja: az egyik a Pénztárgép Portálon keresztüli nyugtaadat-szolgáltatást, a másik a NAV ingyenes ePénztárgép alkalmazásának használatát mutatja be lépésről lépésre.

Érdemes kihasználni a hátralévő heteket, és még a szankciómentes időszakban kialakítani a legkényelmesebb adatszolgáltatási gyakorlatot. Ha pedig valahol mégis hiba csúszik a folyamatba, az adóhivatal a 2026-os tévedésekért sem most, sem később nem fog bírságolni.