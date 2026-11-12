Óriási fordulat a botrány után: azonnali hatállyal lemondott az Nvidia elnök-vezérigazgatója

Nagy fordulat történt az Nvidia vezetésében. Azonnali hatállyal lemondott Jensen Huang, a technológiai vállalat elnök-vezérigazgatója. A cég hosszú ideje hivatalban lévő vezetője az igazgatóságból is távozott. A váratlan vezetőváltás egy botrány közepette következett be, a vállalat közlemény azonban nem részletezi a lemondás okát – írja a The Guardian.

Jensen Huang, az Nvidia elnök-vezérigazgatója lemondott Fotó: JOEL SAGET / AFP

Lemondott Jensen Huang, az Nvidia elnök-vezérigazgatója

Az Nvidia igazgatósága az előző esti ülését követően jelentette be Huang távozását. A vállalat irányítását átmenetileg Colette Kress veszi át, aki eddig pénzügyi igazgatóként dolgozott a cégnél. Az ideiglenes vezérigazgató a kinevezése után is megtartja korábbi tisztségét, így egyszerre felel majd a vállalat pénzügyeiért és a vezérigazgatói feladatokért.

Az igazgatóság már megkezdte Jensen Huang végleges utódjának keresését.

A poszt betöltésére a vállalaton belüli és a külső jelölteket is mérlegelik. Colette Kress addig marad az Nvidia élén, amíg meg nem nevezik az új vezérigazgatót.

A cég egyelőre nem közölte, mikorra várható a végleges döntés.

Kínai kémmel lehetett viszonya a világ egyik legértékesebb cége vezetőjének

Független vizsgálatot indított az amerikai technológiai óriásvállalat, miután súlyos nemzetbiztonsági aggályokat felvető sajtóértesülések jelentek meg a vezérigazgatójáról. Az Nvidia vezetője, Jensen Huang a hírek szerint egy feltételezett kínai kémmel állt kapcsolatban, és már az amerikai kongresszus is magyarázatot vár tőle.