ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lövöldözés tört ki a Fehér Ház közelében, legalább négy embert meglőttek

nvidia

Óriási fordulat a botrány után: azonnali hatállyal lemondott az Nvidia elnök-vezérigazgatója

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
2026. november 12-én lemondott a cég éléről a botrányba keveredett elnök-vezérigazgató. Jensen Huang távozása után az Nvidia vezetését ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
nvidiajensen huangbotrány

Nagy fordulat történt az Nvidia vezetésében. Azonnali hatállyal lemondott Jensen Huang, a technológiai vállalat elnök-vezérigazgatója. A cég hosszú ideje hivatalban lévő vezetője az igazgatóságból is távozott. A váratlan vezetőváltás egy botrány közepette következett be, a vállalat közlemény azonban nem részletezi a lemondás okát – írja a The Guardian.

(FILES) Co-founder, President and CEO of US technology company Nvidia, Jensen Huang, looks on during a press briefing in Paris on October 13, 2026. Chip giant Nvidia's board announced November 8 2026 it opened a probe into Chief Executive and co-founder Jensen Huang after he acknowledged an affair with a woman US officials say was working for Chinese intelligence. (Photo by Joel Saget / AFP)
Jensen Huang, az Nvidia elnök-vezérigazgatója lemondott Fotó: JOEL SAGET / AFP

Lemondott Jensen Huang, az Nvidia elnök-vezérigazgatója

Az Nvidia igazgatósága az előző esti ülését követően jelentette be Huang távozását. A vállalat irányítását átmenetileg Colette Kress veszi át, aki eddig pénzügyi igazgatóként dolgozott a cégnél. Az ideiglenes vezérigazgató a kinevezése után is megtartja korábbi tisztségét, így egyszerre felel majd a vállalat pénzügyeiért és a vezérigazgatói feladatokért.

Az igazgatóság már megkezdte Jensen Huang végleges utódjának keresését. 

A poszt betöltésére a vállalaton belüli és a külső jelölteket is mérlegelik. Colette Kress addig marad az Nvidia élén, amíg meg nem nevezik az új vezérigazgatót. 

A cég egyelőre nem közölte, mikorra várható a végleges döntés.

Kínai kémmel lehetett viszonya a világ egyik legértékesebb cége vezetőjének

Független vizsgálatot indított az amerikai technológiai óriásvállalat, miután súlyos nemzetbiztonsági aggályokat felvető sajtóértesülések jelentek meg a vezérigazgatójáról. Az Nvidia vezetője, Jensen Huang a hírek szerint egy feltételezett kínai kémmel állt kapcsolatban, és már az amerikai kongresszus is magyarázatot vár tőle.

 

Szóljon hozzá!