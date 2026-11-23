Az NVIDIA november 23-i közleménye szerint az igazgatótanács azonnali hatállyal visszahelyezte Jensen Huangot a vállalat elnöki és vezérigazgatói tisztségébe, valamint az igazgatótanács tagjai közé. A döntést több egyeztetés és megbeszélés előzte meg, amelyek során a testület megítélése szerint Huang őszintén válaszolt a felmerült kérdésekre, és továbbra is alkalmas a vállalat vezetésére.

NVIDIA: visszatér Jensen Huang a technológiai óriás élére Fotó: JOEL SAGET / AFP

A közlemény szerint a döntés meghozatalakor az amerikai kormányzat magas szintű képviselőinek véleményét is kikérték. Az igazgatótanács az így kapott tájékoztatás alapján arra jutott, hogy Jensen Huang visszatérése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot.

Az igazgatótanács egyhangúlag támogatta a visszatérést

Harvey C. Jones, az igazgatótanács elnöke úgy fogalmazott, hogy Huang a megfelelő személy az NVIDIA vezetésére, visszahelyezése pedig a részvényesek, az alkalmazottak, az üzleti partnerek és az ügyfelek érdekeit szolgálja.

Jones egyúttal megköszönte Colette Kress munkáját, aki az átmeneti időszakban vezérigazgatóként irányította a vállalatot, miközben pénzügyi igazgatói feladatait is ellátta. Jones továbbra is az igazgatótanács elnöke marad.

Jensen Huang a közleményben azt írta, megtiszteltetésnek tartja, hogy visszatérhet a vállalat élére. Hangsúlyozta, hogy nagy felelősséggel és megújult elkötelezettséggel vállalja a feladatot, és köszönetet mondott az igazgatótanácsnak, a vezetőknek, a munkatársaknak, a részvényeseknek és családjának a támogatásért.

Nemzetbiztonsági vizsgálat is folyik a vállalatnál

Az NVIDIA közleménye kitért arra is, hogy a közelmúltban megjelent hírek szerint Huang egy külföldi hírszerzési művelet célpontjává vált. Az igazgatótanács ezért kizárólag független igazgatókból álló bizottságot hozott létre az ügy kivizsgálására, amelyhez külső jogi szakértőket is felkértek.

A vizsgálat a vezérigazgató visszatérése ellenére folytatódik, Huang pedig a vállalat tájékoztatása szerint támogatja a folyamatot, és együttműködik a vizsgálatot végzőkkel.

Az NVIDIA emellett egy külön nemzetbiztonsági és exportellenőrzési bizottságot is létrehozott. Ennek feladata a kereskedelmi szabályok betartásának és a nemzetbiztonsági kockázatoknak a felügyelete lesz. A testület nemzetbiztonsági tapasztalattal rendelkező jogi szakértőket von be, akik további tanácsadókat is felkérhetnek.