Ennyi pénzt kaphatnak pluszban a nyugdíjasok 2027 februárjában – mutatjuk, kinek mennyi járhat

A nyugdíjasok 2027 februárjában is számíthatnak a 13. és a 14. havi nyugdíjra, amelyeket várhatóan egy időben folyósítanak a jogosultaknak. Míg a 13. havi ellátás teljes összegben érkezik, addig a 14. havi nyugdíjból ezúttal is egyheti részlet jár. Ennek mértéke a februári nyugdíj 25 százaléka, így a ténylegesen kifizetett összeg mindenkinél a saját ellátásától függ. Mutatjuk, mekkora pluszpénzt jelenthet ez az alacsonyabb és a magasabb nyugdíjban részesülők számára.

14. havi nyugdíj 2027: mutatjuk, kinek mennyi pénz jár Fotó: David Balogh

14. havi nyugdíj 2027: mutatjuk, kinek mennyi pénz jár

A kormányzati bejelentések alapján 2027 több változást is hoz a nyugdíjasok életében. Januártól 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, az öregségi nyugdíjminimum összege 120 ezer forintra nő, az alacsonyabb összegű ellátásokat pedig sávosan emelik. Emellett bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát is. A februári kifizetéseknél a 13. havi nyugdíj teljes összege mellett a 14. havi juttatás 25 százalékát is megkapják a jogosultak, az idei évhez hasonlóan.

Mennyivel emelkednek a nyugdíjak 2027-ben, és kik számíthatnak nagyobb összegre?

A 2027-es év több szempontból is változást hozhat a nyugdíjasok számára. A szokásos, inflációhoz igazodó januári nyugdíjemelés mellett ugyanis megkezdődik a legalacsonyabb összegű ellátások felzárkóztatása is, így egyes jogosultak az általános emelésen felül további növekedésre számíthatnak.

A kormány jövőre 3 százalékos inflációval kalkulál, ezért januárban valamennyi nyugdíj ugyanilyen mértékben emelkedik. Az általános, 3 százalékos növelés mellett ugyanakkor egy külön, sávosan meghatározott emelést is bevezetnek, amely az alacsonyabb összegű nyugellátásban részesülőket érinti.

akinek a 2027. januári 3 százalékos emelés után 108 000 forint alatt lenne a nyugdíja, egységesen havi 120 ezer forintot fog kapni.

Akinek 108-125 ezer forint közé esik a nyugdíja a 3 százalékos emelés után, annál ezen felül 12 ezer forinttal nő az összeg.

125-130 ezer forint között további 10 ezer forinttal (de minimum 137 ezer forintra),

130-135 ezer forint között további 8 ezer forinttal (de minimum 140 ezer forintra) emelkedik az összeg.

A 135-140 ezer forint közötti nyugdíjakat 6 ezer forinttal (de minimum 143 ezer forintra) emelik meg,

a 140-146 ezer forint közötti nyugdíjak pedig egységesen 146 ezer forintra nőnek.

Előbb tehát megvalósul az inflációkövető emelés, utána jön a sávos felzárkóztatás.