Kiderült, kinek mennyivel emelkedik a nyugdíja: itt vannak a pontos számok

A nyugdíjak minden januárban automatikusan, az előző évre becsült éves infláció mértékében emelkednek. Mivel 2026-ra 3 százalékos fogyasztói árnövekedést vár a kormány, ezért minden nyugdíj 3 százalékkal fog növekedni 2027 januárjától.

Nyugdíjemelés: ennyivel lehet számolni

Nyugdíjemelés: ennyivel lehet számolni

Az így kiszámolt értékek alapján az alacsony nyugdíjak esetében további emeléseket is tartalmaz a jövő évi költségvetés. Az emelés sávosan oszlik el, hogy a legkevesebbet kapókhoz jusson a nagyobb segítség – magyarázzák a kormány.hu oldalon megjelent szövegben, miután a Pénzügyminisztérium péntek éjjel benyújtotta a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot.

Akinek a 2027. januári 3 százalékos emelés után 108 000 forint alatt lenne a nyugdíja, egységesen havi 120 ezer forintot fog kapni.

Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjminimumból élő idősek az eddigi juttatás több mint négyszeresét kapják kézhez.

Akinek 108-125 ezer forint közé esik a nyugdíja a 2027. januári 3 százalékos emelés után, annál ezen felül 12 ezer forinttal nő az összeg.

125-130 ezer forint között további 10 ezer forinttal,

130-135 ezer forint között további 8 ezer emelik meg a járandóságot.

A 135-140 ezer forint közötti nyugdíjakat 6 ezer forinttal emelik meg.

A 140-146 ezer forint közötti nyugdíjakat egységesen 146 ezer forintra emelik.

A nyugdíjminimum és a sávos emelések mintegy 455 ezer nyugdíjast érintenek. Megmarad továbbá a 13. havi nyugdíj teljes kifizetése és a 14. havi járandóság első hetének kifizetése.

A nyugdíjemelés mellett 2027-ben érkezik a nyugdíjasok SZÉP-kártyája is, amely 2,2 millió embernek jelent több bevételt. Minden 500 ezer forint alatti nyugdíjban részesülő idős emberhez eljut jövőre ennek az első részlete, amit a pihenésen túl gyógyszerre és élelmiszerre is fordíthatnak majd – emlékeztet a kormány.