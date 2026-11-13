Hiába javul az olajellátás, az árak még sokáig magasak maradhatnak

Az olajárak tartósan magasak maradhatnak annak ellenére, hogy az iráni háború következtében kialakult ellátási nehézségek fokozatosan enyhülnek. A közel-keleti olajexport időnként már megközelíti a háború előtti szintet, a tengeri szállítás biztonságát fenyegető veszélyek és a magas biztosítási költségek azonban továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak a világpiacon – írja az Axios.

Az olajárak alakulását a tengeri szállítás magas költségei is befolyásolják

Fotó: SEBASTIEN LAPEYRERE / Hans Lucas / Illusztráció

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pénteken közzétett jelentése szerint a globális olajpiacon már megjelentek az egyensúly helyreállásának első jelei. A szervezet megállapította, hogy a világ olajkínálata az iráni háború kitörése óta először meghaladta a keresletet.

Az IEA adatai alapján a Perzsa-öböl térségéből származó nyersolajexport októberben elérte a háború előtti mennyiség 82 százalékát. A finomított kőolajtermékek kivitele ugyanakkor ennél lassabban áll helyre.

A növekvő kínálat és a konfliktus miatt mérséklődő kereslet következtében az energiaügynökség arra számít, hogy a globális olajpiacon már az idei negyedik negyedévben kínálati többlet alakulhat ki.

A hajótámadások miatt továbbra is magasak maradhatnak az olajárak A kedvezőbb ellátási kilátások ellenére a közel-keleti tengeri szállítás továbbra is jelentős kockázatokkal jár. A Verisk Maplecroft politikai kockázatokat elemző vállalat szerint a kereskedelmi hajók elleni támadások száma októberben jelentősen megemelkedett, és a veszélyek 2027-ben is fennmaradhatnak. A vállalat adatai alapján októberben 36 támadást regisztráltak a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és az Ománi-öböl térségében, míg szeptemberben 17-et. Az októberi incidensek többsége olajszállító tartályhajókat érintett. A szakértők szerint a Hormuzi-szoroson történő hajózásról szóló esetleges új megállapodás önmagában nem lenne elegendő a helyzet rendezéséhez. A Verisk Maplecroft elemzése arra figyelmeztet, hogy az újabb támadások veszélye mindaddig magas maradhat, amíg nem sikerül rendezni az Irán nukleáris és rakétaprogramjai körüli konfliktust. Torbjorn Soltvedt, a vállalat vezető elemzője szerint Irán és a jemeni húszi lázadók egyaránt bebizonyították, hogy különböző támadásokkal képesek jelentősen korlátozni a térségből induló olajszállítást. Ezt a kockázatot a piacnak az árak meghatározásakor is figyelembe kell vennie.

A magas szállítási költségek is befolyásolják az olajpiacot

A tengeri szállítás költségeit több tényező is befolyásolja, köztük:

a rendelkezésre álló hajók száma;

a biztosítási díjak emelkedése;

az üzemanyagköltségek;

a logisztikai nehézségek;

a hosszabb szállítási útvonalak.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az újabb támadások a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók forgalmát, valamint a szorost elkerülő csővezetékeken keresztüli szállításokat is veszélyeztethetik.