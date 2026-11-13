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olajárak

Hiába javul az olajellátás, az árak még sokáig magasak maradhatnak

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Fokozatosan helyreáll a közel-keleti olajexport, a globális kínálat pedig már meghaladja a keresletet a Nemzetközi Energiaügynökség szerint. A kedvező fejlemények ellenére azonban az olajárak továbbra is magasak maradhatnak, ugyanis több tényező is veszélyezteti a piac helyreállását.
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Az olajárak tartósan magasak maradhatnak annak ellenére, hogy az iráni háború következtében kialakult ellátási nehézségek fokozatosan enyhülnek. A közel-keleti olajexport időnként már megközelíti a háború előtti szintet, a tengeri szállítás biztonságát fenyegető veszélyek és a magas biztosítási költségek azonban továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak a világpiacon – írja az Axios.

Az olajárak alakulását a tengeri szállítás magas költségei is befolyásolják Vialer, France, October 27, 2026. A twin oil well at the Vic Bilh drilling site in the PyrZnZes-Atlantiques region of France produces nearly 2,200 barrels of crude oil per day. The site is operated by the Canadian company Vermillon Energy, which holds the extraction concessions. The price of crude oil is rising due to the blockade of the Strait of Hormuz and the war in Ukraine, leading to a surge in prices at the pump (diesel, gasoline, heating oil, GNR, and kerosene) and inflation in consumer prices. Photo by SZbastien Lapeyrere.Vialer, France, 2026-10-27. Double puits de petrole sur le champ de forage du Vic Bilh dans les Pyrenees Atlantique en France, pres de 2200 barils de petrole brut est extrait par jour. le site est exploite par la societe canadienne Vermillon Energy qui possede les concessions d extraction. Le prix du petrole brut augmente du au blocage du detroit d Ormuz et a la guerre en Ukraine entraine une flambee des prix a la pompe (Gasoil, essence, fioul, GNR et kerosene) et a de l inflation des prix de consommation. Photographie par Sebastien Lapeyrere. (Photo by SEBASTIEN LAPEYRERE / Hans Lucas via AFP)
Az olajárak alakulását a tengeri szállítás magas költségei is befolyásolják
Fotó: SEBASTIEN LAPEYRERE / Hans Lucas / Illusztráció

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pénteken közzétett jelentése szerint a globális olajpiacon már megjelentek az egyensúly helyreállásának első jelei. A szervezet megállapította, hogy a világ olajkínálata az iráni háború kitörése óta először meghaladta a keresletet.

Az IEA adatai alapján a Perzsa-öböl térségéből származó nyersolajexport októberben elérte a háború előtti mennyiség 82 százalékát. A finomított kőolajtermékek kivitele ugyanakkor ennél lassabban áll helyre.

A növekvő kínálat és a konfliktus miatt mérséklődő kereslet következtében az energiaügynökség arra számít, hogy a globális olajpiacon már az idei negyedik negyedévben kínálati többlet alakulhat ki.

A hajótámadások miatt továbbra is magasak maradhatnak az olajárak

A kedvezőbb ellátási kilátások ellenére a közel-keleti tengeri szállítás továbbra is jelentős kockázatokkal jár. A Verisk Maplecroft politikai kockázatokat elemző vállalat szerint a kereskedelmi hajók elleni támadások száma októberben jelentősen megemelkedett, és a veszélyek 2027-ben is fennmaradhatnak.

A vállalat adatai alapján októberben 36 támadást regisztráltak a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és az Ománi-öböl térségében, míg szeptemberben 17-et. Az októberi incidensek többsége olajszállító tartályhajókat érintett.

A szakértők szerint a Hormuzi-szoroson történő hajózásról szóló esetleges új megállapodás önmagában nem lenne elegendő a helyzet rendezéséhez.

A Verisk Maplecroft elemzése arra figyelmeztet, hogy az újabb támadások veszélye mindaddig magas maradhat, amíg nem sikerül rendezni az Irán nukleáris és rakétaprogramjai körüli konfliktust.

Torbjorn Soltvedt, a vállalat vezető elemzője szerint Irán és a jemeni húszi lázadók egyaránt bebizonyították, hogy különböző támadásokkal képesek jelentősen korlátozni a térségből induló olajszállítást. Ezt a kockázatot a piacnak az árak meghatározásakor is figyelembe kell vennie.

A magas szállítási költségek is befolyásolják az olajpiacot

A tengeri szállítás költségeit több tényező is befolyásolja, köztük:

  • a rendelkezésre álló hajók száma;
  • a biztosítási díjak emelkedése;
  • az üzemanyagköltségek;
  • a logisztikai nehézségek;
  • a hosszabb szállítási útvonalak.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az újabb támadások a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók forgalmát, valamint a szorost elkerülő csővezetékeken keresztüli szállításokat is veszélyeztethetik.

Kim Fustier, a HSBC elemzője szerint a jelenlegi helyreállás már megközelíthette azt a határt, amelyet a meglévő logisztikai rendszer még képes fenntartani.

Az elemző hangsúlyozta, hogy az olajexport növekedése önmagában nem jelenti a helyzet normalizálódását. A térségben továbbra is jelentős kitermelési kapacitások működnek korlátozottan, a finomított kőolajtermékek exportja elmarad a korábbi szinttől, a szállítás fenntartása pedig számottevő többletköltségekkel jár.

A piaci bizonytalanságot a diplomáciai fejlemények is fokozzák. Az olajárak csütörtökön emelkedtek, miután Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak már nincs szüksége Iránnal kötendő megállapodásra.

A szakértők szerint a közel-keleti export fokozatos helyreállása ellenére a világpiaci árak mindaddig magasak maradhatnak, amíg a térség biztonsági helyzete nem rendeződik.

 

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