Hiába javul az olajellátás, az árak még sokáig magasak maradhatnak

Az olajárak tartósan magasak maradhatnak annak ellenére, hogy az iráni háború következtében kialakult ellátási nehézségek fokozatosan enyhülnek. A közel-keleti olajexport időnként már megközelíti a háború előtti szintet, a tengeri szállítás biztonságát fenyegető veszélyek és a magas biztosítási költségek azonban továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak a világpiacon – írja az Axios.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pénteken közzétett jelentése szerint a globális olajpiacon már megjelentek az egyensúly helyreállásának első jelei. A szervezet megállapította, hogy a világ olajkínálata az iráni háború kitörése óta először meghaladta a keresletet.
Az IEA adatai alapján a Perzsa-öböl térségéből származó nyersolajexport októberben elérte a háború előtti mennyiség 82 százalékát. A finomított kőolajtermékek kivitele ugyanakkor ennél lassabban áll helyre.
A növekvő kínálat és a konfliktus miatt mérséklődő kereslet következtében az energiaügynökség arra számít, hogy a globális olajpiacon már az idei negyedik negyedévben kínálati többlet alakulhat ki.
A hajótámadások miatt továbbra is magasak maradhatnak az olajárak
A kedvezőbb ellátási kilátások ellenére a közel-keleti tengeri szállítás továbbra is jelentős kockázatokkal jár. A Verisk Maplecroft politikai kockázatokat elemző vállalat szerint a kereskedelmi hajók elleni támadások száma októberben jelentősen megemelkedett, és a veszélyek 2027-ben is fennmaradhatnak.
A vállalat adatai alapján októberben 36 támadást regisztráltak a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és az Ománi-öböl térségében, míg szeptemberben 17-et. Az októberi incidensek többsége olajszállító tartályhajókat érintett.
A szakértők szerint a Hormuzi-szoroson történő hajózásról szóló esetleges új megállapodás önmagában nem lenne elegendő a helyzet rendezéséhez.
A Verisk Maplecroft elemzése arra figyelmeztet, hogy az újabb támadások veszélye mindaddig magas maradhat, amíg nem sikerül rendezni az Irán nukleáris és rakétaprogramjai körüli konfliktust.
Torbjorn Soltvedt, a vállalat vezető elemzője szerint Irán és a jemeni húszi lázadók egyaránt bebizonyították, hogy különböző támadásokkal képesek jelentősen korlátozni a térségből induló olajszállítást. Ezt a kockázatot a piacnak az árak meghatározásakor is figyelembe kell vennie.
A magas szállítási költségek is befolyásolják az olajpiacot
A tengeri szállítás költségeit több tényező is befolyásolja, köztük:
- a rendelkezésre álló hajók száma;
- a biztosítási díjak emelkedése;
- az üzemanyagköltségek;
- a logisztikai nehézségek;
- a hosszabb szállítási útvonalak.
A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az újabb támadások a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók forgalmát, valamint a szorost elkerülő csővezetékeken keresztüli szállításokat is veszélyeztethetik.
Kim Fustier, a HSBC elemzője szerint a jelenlegi helyreállás már megközelíthette azt a határt, amelyet a meglévő logisztikai rendszer még képes fenntartani.
Az elemző hangsúlyozta, hogy az olajexport növekedése önmagában nem jelenti a helyzet normalizálódását. A térségben továbbra is jelentős kitermelési kapacitások működnek korlátozottan, a finomított kőolajtermékek exportja elmarad a korábbi szinttől, a szállítás fenntartása pedig számottevő többletköltségekkel jár.
A piaci bizonytalanságot a diplomáciai fejlemények is fokozzák. Az olajárak csütörtökön emelkedtek, miután Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak már nincs szüksége Iránnal kötendő megállapodásra.
A szakértők szerint a közel-keleti export fokozatos helyreállása ellenére a világpiaci árak mindaddig magasak maradhatnak, amíg a térség biztonsági helyzete nem rendeződik.